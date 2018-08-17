"Я даже голос не повышал": Алексей Панин рассказал, что на самом деле произошло на борту самолета Симферополь-Москва
В эфире радио "Комсомольская правда" актер Алексей Панин рассказал о том, что же на самом деле произошло на борту самолета Симферополь-Москва и почему он и его дочь сошли с рейса.
- Когда мы с утра с дочкой услышали бред, который СМИ запустили на просторы интернета, сначала мы смеялись. Думали, может, это шутка. У нас ничего не произошло. Мы просто не полетели. Как вы могли увидеть, никакого дебоша на борту самолета не было. Рейс задержала авиакомпания, вылет должен был быть в 22.40, а мы начали входить в самолет примерно в 22.55, я не помню, не засекал время. Как вы думаете, сильно пострадали пассажиры, что авиакомпания задержала рейс? Ну, из-за меня задержала на 10 минут.
По словам Алексея, они с дочерью просто решили остаться на день в Крыму.
- Просто моя дочка сказала: "я хочу остаться", я сказал: "хорошо, остаемся". Я подошел к стюардессе и шепнул ей на ушко. Все, не было проблем. Я даже голос не повышал. Сотрудники милиции, когда мы вышли из самолета, купили моей дочке мороженое. Были замечательные сотрудники. Проблем вообще не было! Это все раздуто какими-то людьми, которые были на борту. Они снимали почему-то. Не понимаю, что они даже снимали. Я посмотрел сейчас интернет и не увидел даже себя в кадре. Может, я не все видел и посмотрел. Но я могу абсолютно точно сказать, что никакого дебоша не было.
По словам Алексея Панина, ситуация вокруг его имени специально раздувается в СМИ.
- Вот Алексея Панина назначили скандалистом, давайте эту тему дожимать. Это же удобно для заголовков: Алексей Панин устроил дебош. Никому же не интересно, что Алексей Панин просто со своей дочкой решил задержаться на день в Крыму. Кому это интересно? Понимаете, СМИ продолжают настойчиво долбить людям в голову, что Алексей Панин скандалист и пьет. Алексей Панин выпивает очень редко. Да, в Крыму я выпивал. Но не больше, чем другие люди. - прокомментировал актер слухи, распространяемые в сети.
Напомним, пассажиры авиарейса Симферополь-Москва заметили Алексея Панина на борту самолета в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев мужчина устроил дебош, из-за чего его пришлось снять с рейса.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Пассажиры не в праве подать на Панина в суд за задержку рейса. А вот авиакомпания может взыскать убытки
Адвокат Александр Добровинский на Радио "Комсомольская правда" ответил на вопрос, может ли кто-то из пассажиров, с юридической точки зрения, подать на Панина в суд из-за часовой задержки рейса? И может ли вообще что-то грозить артисту
- Кто-то из пассажиров не может подать на Панина в суд. Но они могут написать рекламационное письмо авиакомпании. Представляете, если бы пассажиры подавали в суд на человека, которому, например, стало плохо, и из-за этого задержали самолет. Нет, конечно. Ни один пассажир не может подать в суд на другого пассажира, если он не причинил ему прямой вред какой-то, например, ударил.
Что же касается компании, которая была вынуждена снять с рейса людей, то она, безусловно, может взыскать убытки. Во-первых, это расход горючего, потом это некая передислокация времени вылета и прилета.
Сумма зависит от многих вещей: загруженность аэропорта, время простоя, какой самолет, какая авиакомпания, сколько людей подадут рекламацию на эту компанию. Я не думаю, что это какие-то миллионы, но штраф будет довольно серьезный. Я думаю, тысяч 300-400 рублей.
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