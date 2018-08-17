Как наблюдатели разоблачают фейки о нарушениях на выборах?

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-17T16:35:16+03:00

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В Москве начал работу первый Всероссийский конгресс наблюдателей. В нем приняли участие: Элла Памфилова — Председатель ЦИК, Татьяна Москалькова — уполномоченный по правам человека в РФ, Александр Кинев — член ЦИК и Алексей Шапошников — Председатель Мосгордумы, Алексей Венедиктов — член Общественной палаты Москвы.

- Можно технически добиться небывалых высот, но если не будет интереса и мотивации у людей участвовать в выборах и контролировать их, то не будет смысла в этом прогрессе. Мы будем инициировать все необходимые предложения о том, чтобы снимать все ненужные барьеры и расширять общественное наблюдение на выборах. Важно, чтобы интерес к ним был высокий. Выборы — не простая формальность. Они будут таковыми, если молодёжь будет так думать и не проявлять интерес к происходящему, — сказала Памфилова.

По её словам, на прошедших выборах президента было 407 тысяч наблюдателей, это огромный плюс, но его необходимо развивать дальше.

На конгрессе общественных наблюдателей научат отличать "фейковые" сообщения о нарушениях во время выборов.

О важности работы общественных наблюдателей на выборах "Комсомолке" рассказал Председатель Совета Российского общественного института избирательного права и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

КП: Насколько естественным уже стало общественное наблюдение на выборах, какие задачи позволяет решать?

Борисов: Мы уже подняли планку до такого уровня, опускать который просто нельзя. Позитивный опыт, который был и прошел удачно на выборах 18 марта с участием общественности показывает, что наблюдатели очень востребованы. Это исключает попытки исказить выборы людьми, которые заинтересованы в достижении политического результата. Только общественность сегодня может дать независимый результат. Я могу только приветствовать Первый конгресс общественных наблюдателей. Он был организован с участием представителей Центризбиркома, которые видят среди общественных наблюдателей своих помощников. Наблюдатели используют современные Интернет-технологии для обмена информацией. Общественность видит карту нарушений, проверяет факты на месте и дает им свою оценку.

КП: Какие инструменты есть у общественных наблюдателей для предотвращения нарушений на выборах?

Борисов: Первое - заинтересованность решить проблему. Это нужно делать грамотно и оперативно. Необходимо сообщать о проблеме в компетентные органы, которые могут принять меры по ее решению и устранению. Есть проблемы, которые не требуют вмешательства правоохранительных органов. Например, отсутствие в кабинках для голосования ручек. Незаконная агитация - листовки можно просто снять. Инструментов предостаточно.

КП: Насколько серьезная проблема фейковые сообщения о нарушениях?

Борисов: Она имеет место быть. С точки зрения серьезности - мы не говорим, что она влияет на конечный результат. Это влияет на доверие избирателей к выборам и к демократии. Порядка 60% процентов о нарушениях имеют признаки фейковых новостей. Они тиражируются так называемыми правозащитниками. Наблюдатели проверяют, было ли место нарушению. И на этом этапе половина сообщений отсекаются - они просто не подтверждаются.