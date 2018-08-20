Умрете – тогда приходите

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-20T00:25:01+03:00

Почему для того, чтобы получить бесплатные лекарства от государства, надо быть инвалидом? Фото: Мария АНАНОВА

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Сергею около 40. На больного явно не похож: хорошо одет, энергичен, жизнерадостен. Пока.

- В армии был здоров как бык. В 20 лет вернулся - у меня обнаружили болезнь Крона. Неизлечимая, причины науке неизвестны. Проявляется в поражениях пищевого тракта от гортани до ануса. Чаще всего, как у меня, – кишечника. Коротко: вся жизнь в перебежках от туалета до туалета. Вот вас в метро в служебный туалет пускали? А меня пускали – договаривался с дежурными станций на маршруте дом-работа. Дошел до того, что при росте 178 весил 51 кг. Умирал. Ведь никакого реального лечения не существовало. Болезнь проела стенки кишечника насквозь – едва скорая успела довезти до операционной. Вырезали 70 см тонкого кишечника. И сшили. И вроде как мне легче – могу жить и работать как нормальный человек. Но болезнь остается – это значит, что через год-два новая операция. И так пока все не отрежут. Это значит – конец жизни, работе. Конец всему. Но сегодня этого уже можно избежать – несколько лет назад появились препараты нового поколения. Они свободно продаются, но обычному человеку недоступны - курс поддерживающей терапии выходит более в 60 тыс. руб. в месяц. Государство эти лекарства предоставляет бесплатно, но для этого надо, чтобы тебя признали инвалидом, - рассказывает Сергей.

Инвалидность Сергею не дают. Пока еще слишком здоров.

Он показывает выписку из федерального государственного стационара, в которой указан диагноз и назначено лечение теми самыми дорогими препаратами. Уточнение «назначено по жизненным показаниям» выделено крупным шрифтом. В той же выписке указана необходимость назначения группы инвалидности.

Стоимость лекарства, необходимого Сергею.

- В районном бюро медико-санитарной экспертизы (МСЭ) заявили, что “функции утрачены лишь на 20 %”. И отказали. В главном бюро этот отказ дать инвалидность подтвердили. Типа, вот когда опять будешь умирать – тогда и приходи. А я могу умереть в любой момент – воспаление, непроходимость кишечника… и привет. У меня зарплата немаленькая – 70 тыс. руб. в месяц, но мне детей надо на ноги поставить. Не могу я 60 тысяч платить ежемесячно. А если уволят, то вообще кранты. Это будет хуже, чем ипотека – там не можешь платить, не умрешь. А я сейчас медленно умираю, - он чуть не плачет.

Таких как Сергей по стране десятки, если не сотни тысяч. Только в очереди в Главном бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве их каждый день собирается пара дюжин. Сюда обращаются те, кто не согласен с решением районной МСЭ в поликлинике.

- Спасите, государство отказывается нас лечить! - узнав, что я корреспондент «КП», очередь бросилась рассказывать мне свои истории.

Вот Александр Иванович - у него остеопороз. Кости разваливаются. Лекарство, назначенное по жизненным показаниям, стоит 20 тыс. руб. в месяц – больше, чем вся его зарплата учителя музыки.

У Светланы Ванчиковой – ревматоидный артрит – курс 18 тыс. руб. в месяц. На врачебной комиссии председатель ей так и сказал – пейте лекарства (вот эти, которые за 18 тыс. руб.) и приносите пользу государству. Инвалидности никто не дал, бесплатное лечение тоже. На данный момент состояние женщины продолжает ухудшаться и она в возрасте 48 лет уже не может нормально работать и жить.

У всех болезнь еще не добила организм до «нужного состояния», чтоб получить инвалидность, а с ней бесплатное лекарство. Его дадут лишь после стадии операций, ампутаций органов, полной слепоты и т.п. – в зависимости от диагноза. Может и не умрут, но в любом случае останутся уже без шансов вернуться к работе и активной жизни.

«БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА — ЭТО К РЕГИОНАМ»

У вас наверняка уже возник наивный вопрос: почему для того, чтобы получить бесплатные лекарства от государства, надо быть инвалидом? С самых высоких трибун вроде бы постоянно говорят о том, что надо продлевать активную жизнь граждан. И?

Теоретически — есть варианты. Но вопрос обеспечения бесплатными препаратами у нас — ответственность регионов. Региональные органы здравоохранения распределяют их либо на основании федеральной льготы (см. «Справку КП»), либо страдающим болезнями, внесенным в региональный список. Здесь инвалидом быть не нужно.

В столичном списке — он считается одним из самых обширных, наряду с питерским и тем, что действует в Республике Татарстан, - есть диабет, рассеянный склероз, гематологические заболевания, шизофрения, СПИД, туберкулез, эпилепсия и некоторые другие. Но вот, например, болезнь Крона в нем стоит с пометкой «в случае детей» - взрослым не положено. Нет еще кучи других тяжелых хронических заболеваний. Кстати, и диабет попал в этот список не сразу. Дети-диабетики, если их не лечить, инвалидами станут непременно. Но уже ближе к взрослому возрасту. А пока не инвалиды – бесплатные препараты им не полагались. Прошло несколько лет, когда чиновники от медицины проблему наконец соизволили заметить и решить. В большинстве регионов ситуация еще хуже. С деньгами-то на региональном уровне, как правило, плохо.

Отдельная категория - люди с так называемыми орфанными (редкими) заболеваниями. Для них средства выделяют как из федерального, так и из регионального бюджетов. В перечень редких болезней 2018 года, что утвержден Минздравом, вошло чуть более 200 наименований. Реально же их около 8 тысяч. Нет в списке – бесплатно лечить не будут, крутись сам.

Общий рынок лекарств России сейчас оценивается в 1,3 трлн руб. Государство же направляет на покупку льготных лекарств всего 200 млрд руб. В самом Минздраве признают, что для бесплатного обеспечения пациентов препаратами из списка жизненно важных, нужно еще 350 млрд руб.

СПРАВКА «КП»

Кто имеет право на бесплатные лекарства

1) Федеральные льготники:

- ветераны ВОВ

- инвалиды 1 и 2 групп;

- родители и жены погибших военнослужащих;

- пострадавшие от чернобыльской катастрофы;

- ветераны боевых действий;

- лица, имеющие звание Героя РФ или Советского Союза;

-награжденные всеми степенями ордена Славы (или же Трудовой Славы);

- герои Соцтруда;

- проживавшие в блокадном Ленинграде;

- узники немецко-фашистских концентрационных лагерей;

- пострадавшие в результате аварии, произошедшей в 1957-м на производственном объединении «Маяк»;

- получившие заболевания в результате воздействия радиации на полигоне в Семипалатинске;

- Дети - инвалиды;

2) Региональные льготники:

-ветераны труда;

-несовершеннолетние сироты;

- дети, лишенные родительской опеки;

- дети первых трёх лет жизни;

- многодетные семьи;

- лица, имеющие звание почетного донора;

- служащие в системе образования (если они проживают и трудятся на селе);

- медицинские работников (если они проживают и трудятся на селе);

ПОМОЖЕМ МИНФИНУ — СОКРАТИМ ИНВАЛИДОВ

Что делать тем, кому не посчастливилось попасть в нужные списки, если денег на дорогостоящее лечение нет? Видимо, надеяться на чудо. Или обивать пороги и все-таки пытаться получить инвалидность, потому что для них - это единственная форма социальной защиты. Почему в ней-то отказывают?

Врачи поликлиник утверждают, что такая жестокость (а как еще назвать подобное отношение к людям?) началась лишь в последние годы. Мол, Минтруд (МСЭ относится к этому ведомству) дал установку минимизировать число инвалидов. В стране же экономия. И в связи с этим ужесточил критерии – не в пользу нуждающихся в помощи государства. Число инвалидов и, правда, в последние годы заметно сократилось (см. графику). За разъяснениями мы обратились в Минтруд. Оказывается, три года назад правила действительно изменились.

- Осуществлен переход на новые классификации и критерии, предусматривающие оценку степени выраженности нарушенных функций организма в процентах, от 10 до 100 процентов, что позволяет на основе нормативно закрепленных параметров более объективно подходить к установлению инвалидности, - объяснили в пресс-службе Минтруда.

Почему же тогда сократилось количество инвалидов? Может быть, начали выздоравливать? Министр труда и соцзащиты Максим Топилин еще в 2016 году объяснил причину сокращения численности инвалидов «естественной убылью» - мол, умирают старшие поколения. А новые правила тут, якобы, не причем.

Если раньше комиссия могла дать инвалидность, признав жизненную необходимость социальной защиты исходя из общей оценки состояния, то теперь: «функции нарушены на 20% - защита не положена».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ПЕРЕВЕЛИ СТРЕЛКУ И УМЫЛИ РУКИ

- Увы, мы ничем помочь не можем, - разводят руками в поликлинике, которая заказывает бесплатные препараты.- Или получайте инвалидность, или покупайте за свои деньги, или… ну что мы-то можем сделать?

- А я что могу? – вздыхает Сергей. – Мне чтоб не сдохнуть, надо ограбить банк или просто купить инвалидность.

В пресс-службе Минтруда корреспондента «КП» отправили в Минздрав. Заметив, что «вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами отнесен к компетенции органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья».

«Как получить недоступные материально, но жизненно необходимые препараты пациентам без группы инвалидности?» - этот вопрос мы направили в пресс-службу Минздрава. «Это в Минтруд», - сходу ответили там по телефону.

- Сходил к профессору, зав.отделением, который меня лечил и направил на МСЭ. Спрашиваю: что делать? А он отвечает: «Вас федеральное медучреждение направило на МСЭ, препараты вам необходимы по жизненным показаниям – без них вы умрете. Выписка нашей больницы эту необходимость подтверждает. Вам их обязаны выдать бесплатно. И вам обязаны дать инвалидность – в выписке врачи это требуют. Не дать инвалидность здесь – нарушить ваши конституционные права. Вам нужно найти адвоката и обратиться в суд», - процитировал профессора Сергей.

В суд он не пошел – для иска нет повода. Профессор наивен - МСЭ закон не нарушает.

- На нас постоянно подают в суд – не помню, чтобы хоть раз выиграли, - объяснил корреспонденту «КП» на эксперт московского городского бюро МСЭ. – Суд заявление примет и направит на повторную экспертизу. К таким же экспертам, действующим на основании того же приказа Минтруда. И они вынесут точно такое же заключение. Тут разве что в Конституционный суд обращаться – требовать изменение самого приказа Минтруда.

Получается, все хорошие и честные. Врачи в Минздраве честно назначили лечение. Другие врачи от Минтруда честно не признали инвалидом. Оба ведомства кивнули друг на друга, сняли с себя ответственность и стоят чистенькие в белых халатах.

КТО ВИНОВАТ

- Эта проблема - искусственная. Была задача перед МСЭ – снизить количество инвалидов. И вместо того, чтобы повысить качество лечения и качество обследования людей с инвалидностью, они просто тупо приняли решение не давать инвалидность «лишним» людям, - объяснил «КП» председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациентов, доктор медицинских наук, профессор Ян Власов.

И он подтвердил наше наблюдение: лечить начнут только, когда станешь ну совсем настоящим инвалидом.

- Мы сейчас потихонечку начали работать с Минтрудом, который критерии прописывал. Работаем со службой МСЭ. С ними работать очень сложно. Они никому не подчиняются и ничего не хотят слушать. Поэтому, конечно, эта проблема существует, нас она крайне беспокоит. И то, что с молчаливого согласия верхних эшелонов власти творится такой беспредел, говорит об отсутствии политической воли. Общественные организации шумят, на конгрессах говорится, Минздрав, МСЭ и Минтруд завалены письмами. Никакой реакции. Пока не произойдет окрика с самого верхнего уровня власти, ничего не произойдет, - резюмировал Власов.

С тем, что получается замкнутый круг, согласен и председатель экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Виталий Омельяновский.

- Сейчас все происходит по устоявшемуся алгоритму: больной получает статус инвалида, ему прописывают эффективные препараты, он получает эти препараты. Дальше его здоровье улучшается, с него снимают инвалидность, он перестает бесплатно получать препараты. А заболевание никуда не делось и снова начинает проявляться. Эта проблема есть, особенно у многих хронических заболеваний: астма, диабет, эпилепсия и многих других, - заключил Омельяновский.

Вот и получается, что такие, как Сергей, фактически обречены. Хотя никто из тех, кто решает судьбу подобных людей, вроде бы людоедами себя не считает.

По мнению депутата Госдумы Олега Смолина, главная проблема в том, что здоровье граждан в ведении не врача, а бухгалтера.

- Способ решения предельно простой: не нужно связывать бесплатные лекарства и лечение с наличием инвалидности. Надо радоваться тому, что люди не оформляют инвалидность, но одновременно получают бесплатные лекарства. Это может быть выгодно и государству, так как человек не получает пенсии, а только бесплатную медицинскую помощь. Мы неоднократно поднимали эти вопросы в Госдуме, к сожалению, как бы это культурнее сказать, бухгалтеры из правительства, в особенности Минфина, считают по-другому, - пояснил Смолин.

Общая численность инвалидовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийской конференции «Направление 2026», 21 мая 2018 года, фактически, подтвердила – помочь всем пока невозможно:

«У нас пока сохраняется система, которая предложена более 10 лет назад, фактически направленная на закрытие самых насущных потребностей льготных категорий граждан. В этом направлении мы хотели бы с другими ведомствами нашего правительства идти вперед»