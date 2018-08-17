«5 000 000 рублей мелочью»: в Москве появились фальшивые монеты с баснословным номиналом

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-17T20:42:52+03:00

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После реконструкции московских бульваров немного затихли продажи фальшивых царских рублей. Но, как только на обновленных проспектах столицы появились туристы, неизвестные стали пытаться продать или обменять у них монеты с абсолютно баснословным номиналом. Такие же предлагают в обмен на настоящие доверчивыми пенсионерам и иностранцам.

Говорят, что среди пострадавших уже числятся несколько нумизматов, что гостили в России на Чемпионате мира по футболу. Им продали поддельную монету в 7 рублей. Скажете, что нет такой? Есть не только 7 рублей, но и 1 000 000, и 5 000 000 рублей.

- В интернете и на Московской ярмарке увлечений продается много шутливых жетонов: на одной стороне - "да", на другой - "нет", а есть еще "сверху-снизу", "дам - не дам". На новых жетонах в миллион рублей указан номинал, страна производитель, есть державный орел, год выпуска и даже имитация знака монетного двора - все признаки фальшивой монеты. Если бы отсутствовал хоть один признак, можно было бы считать это сувенирной монетой. Однажды мне предложили горсть таких "миллионов" по 50 рублей за штуку. Я взял их на подарки друзьям, положил в карман и забыл. А на кассе вместе с остальной мелочью достал и расплатился, и только потом понял, что совершил ошибку. Представляете, что будет с пенсионеркой, которой на сдачу дадут целый миллион, - делится с "Комсомолкой" глава единственной в России кладоискательской конторы, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев.

- Так похожи?

- А вы сами посмотрите.

Действительно, жетоны очень похожи на современные российские монеты. Такие не только иностранец может принять за настоящие, но и пенсионер.

- На монетах присутствуют фрагменты орнамента и символика Банка России, есть даже какие-то риски на гурте, что указывают на стандартную защиту от подделки, - отметил в свою очередь юрист-правовед, кандидат исторических наук Александр Прудников. - Необходимо вмешательство общественности и представителей Банка России. Можно провести контрольную закупку, и отправить монеты на экспертизу, которая должна сделать заключение о том, насколько вообще законны такие сувениры.