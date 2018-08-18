2018-08-18T07:52:45+03:00
Звезды

Как не было 15 лет: влюбленная Елена Корикова выглядеть также как во время съемок «Бедной Насти»

Актриса поделилась свежими фотографиями себя, любимой и очень удивила поклонников
Ольга АНТОНОВА
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С каждым годом Корикова выглядит все моложеС каждым годом Корикова выглядит все моложеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Если в 45 лет жизнь только начинается, то в 46 глядя на Елену Корикову, кажется, наступает вторая молодость. На днях актриса опубликовала в своем инстаграме фото с утренней чашкой кофе и очень сильно поразила своих поклонников почти девичьей красотой. Трудно поверить, что к пятому десятку жизни можно настолько хорошо выглядеть, однако, факт остается фактом. Многие из фолловеров аккаунта актрисы отметили, что за 15 лет, что прошло с выхода в свет сериала «Бедная Настя» актриса нисколько не изменилось: то же лицо, та же хрупкая фигура. Быть может причиной тому новая любовь, которая так вдохновляют актрису?! Ведь как призналась она этот утренний кофе был уже для нее готов, когда она проснулась.

Надо отметить, что у одной из самых красивых блондинок российского кино, несмотря на кажущееся благоволение судьбы, не всегда все складывалось хорошо. Не сложилась карьера за границей, был период творческого простоя на родине, неудачные романы с Сергеем Астаховым и Максимом Осадчим, рухнувший брак с Дмитрием Рощиным.

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Когда просыпаешься,а кофе уже готов... Не счастье ли?#доброеутро #korikovaofficial
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Говорили, что из-за невостребованности у звезды даже несколько лет назад начались проблемы с алкоголем, что в свою очередь привели к тому, что красавица впала в тяжелую депрессию. Однако, судя по всему, тот черный период позади, и сейчас у Кориковой все хорошо. Сейчас актриса задействована в нескольких театральных проектах, много занимается благотворительностью, посещает центры для тяжело больных детей. Пару лет назад снялась в сериалах «Шелест» и «Круговорот».

korikova_officialkorikova_official
То,что ты чувствуешь сейчас,потом будет твоей судьбой.Будешь держать в душе любовь-твоя судьба будет жить и развиваться.Будешь держать в душе обиды,осуждения и уныние-твоя судьба будет болеть и разрушаться.Без боли и потерь нет приобретения,чем больше в душе любви,тем большую боль мы можем выдержать.Больше всего боли приходит через любовь к другому человеку.Значит,насколько великодушно,искренне,без претензий будем относится к любимому человеку,как бы больно иногда нам ни было,настолько мы имеем право быть богатыми,здоровыми и счастливыми. С.Лазарев Диагностика кармы .Понравилось,делюсь с Вами #хорошегодня #korikovaofficial #диагностикакармы #тольколюбовь #
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