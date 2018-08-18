2018-08-18T14:49:52+03:00
Звезды

17-летняя дочка Ренаты Литвиновой поразила фигурой в бикини

Ульяна Добровская позирует в купальнике на отдыхе в Италии
Ольга АНТОНОВА
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Западные продюсеры восхищены дочерью Ренаты Литвиновой.Западные продюсеры восхищены дочерью Ренаты Литвиновой.Фото: Instagram.com
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Рената Литвинова души не чает в своей единственной наследнице – Ульяне и постаралась дать дочери все самое лучшее. Учеба во французской школе, парижская квартира, поездки по европейским музеям и лучшим городам мира – чтобы девушка выросла всесторонне развитой. И действительно, Ульяна Добровская прекрасно владеет двумя языками и строит карьеру в кино. Что впрочем не мешает ей параллельно довольно успешно работать моделью. Например, рекламных компаниях Dior: девушка выросла не только умницей, но и красавицей. Уля унаследовала от матери и утонченную красоту, и шарм, и идеальную фигуру.

На днях дочка Ренаты опубликовала снимки, где позирует в бикини на отдыхе в Тоскане. «Очень красивый купальник и фотогеничная Ульяна», «Красавица, а фигура бомба», «Вдохновляющая», «Какая хорошенькая», — восхищаются Добровской пользователи Сети.

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Дочка Ренаты Литвиновой - умница и красавица.
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Кстати, на днях стало известно, что Ульяной заинтересовались голливудские продюсеры. В частности, девушка с необычной внешностью приглянулась продюсеру фильма «Обители зла» Джереми Болту. Он уверен, что дочь Литвиновой- это будущая Мила Йовович. «В этой девушке видна порода. Она трогательная, но в ней чувствуется внутренняя сила. Какая была у Милы, когда я с ней познакомился. Голливуд нуждается в притоке свежей крови», —считает Болт. Он сказал, что связался с продюсером и режиссером Абрамсом и посоветовал ему, чтобы тот тоже присмотрелся к дочери Литвиновой.

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