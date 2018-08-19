2018-08-19T16:57:12+03:00
Звезды

Юлия Проскурякова в бикини доказала всем, что совсем не обабилась

Еще недавно хейтеры называли супругу Игоря Николаева с женщиной зрелого возраста
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronikaЮлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika
Изменить размер текста:

Супруга Игоря Николаева – Юлия Проскурякова никогда не гналась за модой, предпочитая и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Но как так можно, ведь она благоверная очень известного музыканта, друга Аллы Пугачевой?! – недоумевали хейтеры, а значит, должна быть модной. Поэтому критике подвергались и лишние кг жены Николаева, и ее длинная челка, да что только не подвергалось?! Но кажется, после последних снимков певицы, которые она сделала на пляже в Юрмале замолкнут даже самые жесткие критики. Ведь за это лето Проскурякова очень сильно постройнела. И собственно, запечатлелась в бикини. Трудно представить, что так хорошо может выглядеть молодая мама. Однако же, факты на лицо, точнее, на пляжных фотографиях.

Поклонники написали Юлии, что она выглядит «бомбически». «Красота да и только! Молодец так держать!», «Красивая фигура! Юля,есть что показать показывай!», «Супер фигурка! Берите девчонки пример!», «Красавица, просто звезда, шикарна», — отозвались фанаты в комментариях к фото.

А ведь еще недавно недоброжелатели уверяли Проскурякову, что она якобы «обабилась» и стала выглядеть на десять лет старше своего реального возраста. Артистка на грубую критику реагировала спокойно и не вступала в никакие споры.

Напомним, что на прошлой неделе Юлия в компании близких друзей семьи отпраздновала 36-летие. Поздравить Проскурякову с днем рождения в Юрмалу приехали: Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Игорь Гуляев и другие гости.

uliaveronikauliaveronika
Хорошего вам дня и солнечного настроения! #мореморе #солнце #юрмала
7508 отметок «Нравится»255 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
На Украине столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль
США опасаются вмешательства России, Китая, Ирана и КНДР в выборы-2018
В МИД Ирана заявили о намерении США устроить госпереворот в республике
"Вне политики": Украинский футболист признался, что уважает гимн и флаг России
В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать свадьбу Шредера
Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрд
В Совфеде заявили о готовности участников «Северного потока-2» к санкциям США
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В успешно совершил первый полет
Мужчина устроил стрельбу в испанском баре: погиб один человек, трое ранены
В одной из больниц США одновременно забеременели 16 медсестер
Замглавы РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках
Нурмагомедов признался, что мечтает сокрушить Макгрегора как "цыпленка"
Bild: Путин может посетить в октябре свадьбу Герхарда Шредера
Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 году
Власти Северной Кореи примут экспертов ИКАО для проведения проверок
Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человек
Появилось видео тоста Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе