Юлия Проскурякова в бикини доказала всем, что совсем не обабилась

СЕГОДНЯ 16:43 2018-08-19T16:57:12+03:00

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Супруга Игоря Николаева – Юлия Проскурякова никогда не гналась за модой, предпочитая и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Но как так можно, ведь она благоверная очень известного музыканта, друга Аллы Пугачевой?! – недоумевали хейтеры, а значит, должна быть модной. Поэтому критике подвергались и лишние кг жены Николаева, и ее длинная челка, да что только не подвергалось?! Но кажется, после последних снимков певицы, которые она сделала на пляже в Юрмале замолкнут даже самые жесткие критики. Ведь за это лето Проскурякова очень сильно постройнела. И собственно, запечатлелась в бикини. Трудно представить, что так хорошо может выглядеть молодая мама. Однако же, факты на лицо, точнее, на пляжных фотографиях.

Поклонники написали Юлии, что она выглядит «бомбически». «Красота да и только! Молодец так держать!», «Красивая фигура! Юля,есть что показать показывай!», «Супер фигурка! Берите девчонки пример!», «Красавица, просто звезда, шикарна», — отозвались фанаты в комментариях к фото.

А ведь еще недавно недоброжелатели уверяли Проскурякову, что она якобы «обабилась» и стала выглядеть на десять лет старше своего реального возраста. Артистка на грубую критику реагировала спокойно и не вступала в никакие споры.

Напомним, что на прошлой неделе Юлия в компании близких друзей семьи отпраздновала 36-летие. Поздравить Проскурякову с днем рождения в Юрмалу приехали: Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Игорь Гуляев и другие гости.