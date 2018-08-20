2018-08-20T14:37:31+03:00
Общество

Собаки вне политики

С 9 по 12 августа в Амстердаме прошла самая престижная в мире выставка, на которой с большим успехом выступили животные из России
Михаил ГОРШКОВ
Поделиться:
Лучшая собака I группы FCI, резервная лучшая собака выставки (Best in Show II) – фландрский бувье Family Flight Fine Chanel (заводчик и владелец Ирина Мещерякова, хендлер Стас Карпов). Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.Лучшая собака I группы FCI, резервная лучшая собака выставки (Best in Show II) – фландрский бувье Family Flight Fine Chanel (заводчик и владелец Ирина Мещерякова, хендлер Стас Карпов). Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.
Изменить размер текста:

В Голландии состоялось самое важное кинологическое событие года – Всемирная выставка собак. Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две собаки из семидесяти двух стран боролись за титулы чемпионов мира. По количеству собак-участников Россия заняла третье место, уступив только Нидерландам и Германии.

По правилам Международной кинологической федерации (FCI), породы собак разделены на десять групп в соответствии с их изначальным предназначением: пастушьи, охотничьи, декоративные... В ринге собаки делятся на классы по полу и возрасту; особые классы предусмотрены для взрослых собак, имеющих чемпионские титулы и рабочие дипломы.

Для того, чтобы определить, кто из участников больше всего соответствует стандарту породы и достоин звания победителя, приглашают экспертов. На таких крупных выставках судят, как правило, всемирно известные специалисты с многолетним опытом.

Судья осматривает каждого экспонента и сначала расставляет с первого по четвертое место в каждом классе: отдельно среди щенков, юниоров и отдельно в каждом из взрослых классов. Больше всего зрительских симпатий обычно вызывает класс беби, в нем выставляются щенки от четырех до шести месяцев – маленькие «звездочки», которые только начинают выставочную карьеру и подкупают своим непосредственным поведением в ринге. Очень трогательно наблюдать и за классом ветеранов, где участвуют умудренные опытом собаки старше восьми лет; они соревнуются между собой за титул чемпиона-ветерана и наравне с молодежью борются за звание лучшего представителя породы. Для многих заводчиков это дело чести – показать своих ветеранов в отличной физической форме.

Президент РКФ Владимир Голубев с Президентом FCI Рафаэлем де Сантьяго. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Президент РКФ Владимир Голубев с Президентом FCI Рафаэлем де Сантьяго. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Выставка, особенно такого масштаба, как Чемпионат мира, – это очень волнительное и ответственное событие для владельцев собак. Подготовка к ней начинается за несколько месяцев и продолжается до самого выхода в ринг. Бывает так, что с собакой работает целая команда профессионалов. С щенячьего возраста будущих чемпионов учат показывать себя в ринге: красиво стоять, правильно двигаться, спокойно вести себя при осмотре. Если владельцу такая наука не по плечу, с собакой занимается хендлер, он же выводит ее в ринг и демонстрирует эксперту.

Но природной красоты и эффектного показа недостаточно. Чтобы обойти конкурентов, собака должна быть безупречно подготовлена по шерсти. Этим занимается специальный собачий парикмахер – грумер. Часто даже не один, а с помощниками. Груминг некоторых крупных и лохматых пород, таких, как афганская борзая, большой пудель или ньюфаундленд, может занимать шесть или даже восемь часов.

После того как эксперты определили лучших представителей в каждой породе, эти собаки выходят в финальные конкурсы и соревнуются за победу в своей группе. На Всемирной выставке в Амстердаме, как и в прошлом году в Лейпциге, из десяти чемпионов, занявших первые места в своих группах и завоевавших право посоревноваться за звание Лучшей собаки выставки, три были российскими!

Лучший щенок третьего дня выставки – вельш корги пемброк Rosso Ambra Del Mio Mare (заводчик Оксана Акуленко, владелец Екатерина Суркова, хендлер Ольга Шилова). Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Лучший щенок третьего дня выставки – вельш корги пемброк Rosso Ambra Del Mio Mare (заводчик Оксана Акуленко, владелец Екатерина Суркова, хендлер Ольга Шилова). Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

У каждой из этих собак своя история, но объединяет их одно – все они не просто чемпионы, но и счастливые, ухоженные, веселые и уверенные в себе домашние любимцы. И это очень важный момент, без которого любые выставки теряют свой смысл, как, впрочем, и само чистопородное разведение. Не случайно Международная кинологическая федерация считает благополучие собак своей главной миссией и главной задачей. Для российских собаководов профессионализм всегда был неотделим от искренней любви к четвероногим питомцам. Возможно, именно это позволило россиянам добиться таких серьезных успехов на кинологическом поприще.

«Увлеченность и энтузиазм наших заводчиков, из года в год защищающих честь России на выставках и состязаниях самого высокого ранга, не может не вызывать гордости и восхищения, – отметил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. – Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что собаководы не получают никакой государственной поддержки, то есть все их достижения, благодаря которым наша страна имеет репутацию одной из ведущих кинологических держав мира, – это только их личная заслуга».

Рабочая встреча в рамках Генеральной ассамблеи FCI в Брюсселе. Представители РКФ с членами Исполнительного комитета FCI Тамашем Яккелем (Венгрия) и Карлой Молинари (Португалия) и с итальянскими коллегами. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Рабочая встреча в рамках Генеральной ассамблеи FCI в Брюсселе. Представители РКФ с членами Исполнительного комитета FCI Тамашем Яккелем (Венгрия) и Карлой Молинари (Португалия) и с итальянскими коллегами. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Российская кинологическая федерация занимается организацией жизни профессиональных заводчиков и владельцев собак в нашей стране и является полноправным членом Международной кинологической федерации. На стенде РКФ в Амстердаме прошло множество деловых и дружеских встреч, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между РКФ и зарубежными кинологическими организациями. Та теплота, с которой западные коллеги приняли официальную делегацию РКФ во главе с Президентом В.С.Голубевым, в очередной раз свидетельствует о том, что мировое кинологическое сообщество – это содружество увлеченных и позитивных людей, которых очень трудно разъединить. Независимо от ситуации в мире собаки остаются вне политики!

Переговоры, успешно начатые российской делегацией в Амстердаме, продолжились в Брюсселе, где 14–15 августа прошла внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи FCI. Главным итогом напряженных и плодотворных дискуссий, в которых представители РКФ приняли активное участие, стало утверждение нового Устава FCI, максимально учитывающего интересы всех ее членов. Подготовку к следующему заседанию Генеральной Ассамблеи, которое состоится в апреле 2019 года в Шанхае, новое руководство РКФ начинает уже сейчас. Перед Президентом РКФ Владимиром Голубевым и его командой стоят масштабные задачи, важнейшие из которых – добиться признания всех отечественных пород собак на мировом уровне и существенно укрепить позиции нашей страны в Международной кинологической федерации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области
С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости 24
Суд оставил сестер Хачатурян под стражей
Песков: предстоящие санкции США против РФ нанесут вред всей международной торговле
Васильева категорически не согласилась с идеей ограничить число приемных детей в семье
Назначен новый заместитель главы Минкомсвязи
Сестры Хачатурян, убившие отца, признали вину
Отмена роуминга в России: эксперт рассказал о стоимости услуг
Андрея Мягков опроверг слухи о параличе свой жены, актрисы Вознесенской
Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране
Курс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублей
Лавров: США искусственно тормозят процесс возвращения сирийских беженцев
Ученые предложили бороться с алкоголизмом при помощи видеоигры
Турист из России погиб на пешеходном маршруте в национальном парке Испании
В МИД РФ рассчитывают на достижение долговременного мира в Афганистане
Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной угрозы
Пентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджер
Оплачивать покупки в интернет-магазинах можно будет без банковской карты
Средний чек россиян в магазинах достиг двухлетнего минимума
Эксперты: отмена роуминга будет выгодна не всем абонентам
Из-за дыма от лесных пожаров на западе Канады отменили авиарейсы
Минобороны: В частях ЦВО и ВВО началась внезапная проверка боеготовности
В России предлагают сократить число приемных детей в одной семье
Сирийские власти начали восстанавливать систему водоснабжения в Восточной Гуте
«Техническая правка»: Эксперт оценил эффект от установления единой минимальной цены на водку
В Каталонии ликвидировали вооруженного ножом мужчину, попытавшегося напасть на полицейских
Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в России
Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится летом 2019 года
Минпромторг: Россия не будет строить вертолетоносцы для ВМФ
Россия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 году