Собаки вне политики

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-20T14:37:31+03:00

С 9 по 12 августа в Амстердаме прошла самая престижная в мире выставка, на которой с большим успехом выступили животные из России

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В Голландии состоялось самое важное кинологическое событие года – Всемирная выставка собак. Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две собаки из семидесяти двух стран боролись за титулы чемпионов мира. По количеству собак-участников Россия заняла третье место, уступив только Нидерландам и Германии.

По правилам Международной кинологической федерации (FCI), породы собак разделены на десять групп в соответствии с их изначальным предназначением: пастушьи, охотничьи, декоративные... В ринге собаки делятся на классы по полу и возрасту; особые классы предусмотрены для взрослых собак, имеющих чемпионские титулы и рабочие дипломы.

Для того, чтобы определить, кто из участников больше всего соответствует стандарту породы и достоин звания победителя, приглашают экспертов. На таких крупных выставках судят, как правило, всемирно известные специалисты с многолетним опытом.

Судья осматривает каждого экспонента и сначала расставляет с первого по четвертое место в каждом классе: отдельно среди щенков, юниоров и отдельно в каждом из взрослых классов. Больше всего зрительских симпатий обычно вызывает класс беби, в нем выставляются щенки от четырех до шести месяцев – маленькие «звездочки», которые только начинают выставочную карьеру и подкупают своим непосредственным поведением в ринге. Очень трогательно наблюдать и за классом ветеранов, где участвуют умудренные опытом собаки старше восьми лет; они соревнуются между собой за титул чемпиона-ветерана и наравне с молодежью борются за звание лучшего представителя породы. Для многих заводчиков это дело чести – показать своих ветеранов в отличной физической форме.

Президент РКФ Владимир Голубев с Президентом FCI Рафаэлем де Сантьяго. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Выставка, особенно такого масштаба, как Чемпионат мира, – это очень волнительное и ответственное событие для владельцев собак. Подготовка к ней начинается за несколько месяцев и продолжается до самого выхода в ринг. Бывает так, что с собакой работает целая команда профессионалов. С щенячьего возраста будущих чемпионов учат показывать себя в ринге: красиво стоять, правильно двигаться, спокойно вести себя при осмотре. Если владельцу такая наука не по плечу, с собакой занимается хендлер, он же выводит ее в ринг и демонстрирует эксперту.

Но природной красоты и эффектного показа недостаточно. Чтобы обойти конкурентов, собака должна быть безупречно подготовлена по шерсти. Этим занимается специальный собачий парикмахер – грумер. Часто даже не один, а с помощниками. Груминг некоторых крупных и лохматых пород, таких, как афганская борзая, большой пудель или ньюфаундленд, может занимать шесть или даже восемь часов.

После того как эксперты определили лучших представителей в каждой породе, эти собаки выходят в финальные конкурсы и соревнуются за победу в своей группе. На Всемирной выставке в Амстердаме, как и в прошлом году в Лейпциге, из десяти чемпионов, занявших первые места в своих группах и завоевавших право посоревноваться за звание Лучшей собаки выставки, три были российскими!

Лучший щенок третьего дня выставки – вельш корги пемброк Rosso Ambra Del Mio Mare (заводчик Оксана Акуленко, владелец Екатерина Суркова, хендлер Ольга Шилова). Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

У каждой из этих собак своя история, но объединяет их одно – все они не просто чемпионы, но и счастливые, ухоженные, веселые и уверенные в себе домашние любимцы. И это очень важный момент, без которого любые выставки теряют свой смысл, как, впрочем, и само чистопородное разведение. Не случайно Международная кинологическая федерация считает благополучие собак своей главной миссией и главной задачей. Для российских собаководов профессионализм всегда был неотделим от искренней любви к четвероногим питомцам. Возможно, именно это позволило россиянам добиться таких серьезных успехов на кинологическом поприще.

«Увлеченность и энтузиазм наших заводчиков, из года в год защищающих честь России на выставках и состязаниях самого высокого ранга, не может не вызывать гордости и восхищения, – отметил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. – Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что собаководы не получают никакой государственной поддержки, то есть все их достижения, благодаря которым наша страна имеет репутацию одной из ведущих кинологических держав мира, – это только их личная заслуга».

Рабочая встреча в рамках Генеральной ассамблеи FCI в Брюсселе. Представители РКФ с членами Исполнительного комитета FCI Тамашем Яккелем (Венгрия) и Карлой Молинари (Португалия) и с итальянскими коллегами. Фото: Наталия ФЕОФАНОВА, Олег БОЧКОВ.

Российская кинологическая федерация занимается организацией жизни профессиональных заводчиков и владельцев собак в нашей стране и является полноправным членом Международной кинологической федерации. На стенде РКФ в Амстердаме прошло множество деловых и дружеских встреч, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между РКФ и зарубежными кинологическими организациями. Та теплота, с которой западные коллеги приняли официальную делегацию РКФ во главе с Президентом В.С.Голубевым, в очередной раз свидетельствует о том, что мировое кинологическое сообщество – это содружество увлеченных и позитивных людей, которых очень трудно разъединить. Независимо от ситуации в мире собаки остаются вне политики!

Переговоры, успешно начатые российской делегацией в Амстердаме, продолжились в Брюсселе, где 14–15 августа прошла внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи FCI. Главным итогом напряженных и плодотворных дискуссий, в которых представители РКФ приняли активное участие, стало утверждение нового Устава FCI, максимально учитывающего интересы всех ее членов. Подготовку к следующему заседанию Генеральной Ассамблеи, которое состоится в апреле 2019 года в Шанхае, новое руководство РКФ начинает уже сейчас. Перед Президентом РКФ Владимиром Голубевым и его командой стоят масштабные задачи, важнейшие из которых – добиться признания всех отечественных пород собак на мировом уровне и существенно укрепить позиции нашей страны в Международной кинологической федерации.