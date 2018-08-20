Крепость Копорье ждет масштабная реставрация

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-20T12:42:42+03:00

В течение ближайших пяти лет археологи и волонтеры будут восстанавливать старинное сооружение начала XVI в Ленинградской области.

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Уникальные находки

В Ленинградской области немало крепостей, но Копорье в Ломоносовском районе, пожалуй, одна из самых интересных и загадочных. Последний раз раскопки здесь проходили в 70-х годах прошлого века. Тогда специалисты отреставрировали крепостные стены и башню, на этом работы были остановлены.

И вот в 2018 году археологи вернулись на территорию средневекового сооружения. А помогают ученым волонтеры, которые специально для этого приехали в Международный кампус волонтеров, открытый в Копорье в рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера. Археологический лагерь прошел в две смены, а в его работе участвовали волонтеры из России и Франции. Чтобы попасть на раскопки, не обязательно было иметь за плечами археологический опыт. Достаточно просто желания внести посильный вклад в восстановление исторического наследия Ленинградской области. В Копорье, к примеру, приехали самые разные люди - от 18 до 64 лет, самых различных профессий.

- Я работаю менеджером, как раз думала, куда отправиться в отпуск, когда услышала про археологическую экспедицию, - рассказывает волонтер из Петербурга Александра. - Долго не раздумывала, собрала вещи и приехала сюда. Друзья меня не поняли, говорят, ты не наработалась? А мне очень понравилось! Таких эмоций, как здесь, я раньше не испытывала.

Об эмоциях, кстати, говорят абсолютно все волонтеры. Многие из них не только впервые увидели старинную крепость, но и во время раскопок нашли уникальные артефакты. Всего за это лето было обнаружено более сотни находок - русский и шведские изразцы, части курительных трубок, ключи, наконечники стрел для арбалетов, боевые топоры, картечь, старинные монеты. Да и сама по себе работа бок о бок с профессиональными археологами - уже впечатление на всю жизнь.

- Я буквально окунулась в историю Ленинградской области и она завораживает, - призналась петербурженка Елизавета. - В свободное время нам читали лекции об археологии и музеях, в выходные мы ездили на экскурсии по достопримечательностям Ленинградской области. Это было здорово!

Археологи с помощниками-волонтерами нашли на территории древней крепости стони уникальных артефактов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Хорошие новости

В этом сезоне археологический лагерь в Ленинградской области завершил свою работу. Специалисты Института истории материальной культуры РАН продолжат раскопки до середины сентября, а волонтеры уже разъехались по домам. Но в следующем году добровольцы снова смогут приехать в Копорье.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, международный волонтерский кампус в крепости Копорье станет ежегодным. А в течение ближайших пяти лет Ленинградская область за счет бюджета продолжит финансирование археологических работ в Копорской крепости. Об этом глава региона рассказал на церемонии закрытия второй смены волонтерского кампуса в крепости Копорье.

- Когда читаешь легенды об истории Ленинградской области, кажется, что все это вымысел, фантастика. Но археологи и вы, их помощники, своей работой доказываете, что на нашей земле на самом деле происходило очень много интересного. Вы помогаете нам сохранить историю и наши уникальные памятники исторического наследия, - поблагодарил участников археологической экспедиции Александр Дрозденко - Каждый год мы будем ждать здесь волонтеров, которые будут помогать профессиональным археологам и историкам открывать тайны Копорской крепости.

Этим летом археологи вместе со своими добровольными помощниками раскрыли ранние оборонительные сооружения 18 века. К концу года их планируется законсервировать, а затем провести комплексное научное обследование, которое поможет определить состояние стен и оптимальные методы реставрационных работ. Полученные результаты лягут в основу проекта реконструкции крепости, разработка которого начнется в 2019 году. Вслед за этим специалисты приступят к восстановлению исторического облика уникального Копорского сооружения.

Судьба крепости

О том, как именно восстанавливать древнюю крепость, ученые думают уже не первый год. Выбор предстоит сложный: оставить старинные руины или восстанавливать сооружение полностью? Оставить музейную ценность под открытым небом или соорудить закрытый музейный комплекс?

- Я сторонник того, чтобы соединять современность и старину, но соединять аккуратно и грамотно. Нам нужно бережно восстанавливать то, что мы имеем, но при этом строить новое, чтобы обеспечить комфортные условия и музейным работникам, и туристам, - добавил Александр Дрозденко. - Думаю, что в Копорье мы пойдем путем Старой Ладоги и попробуем найти баланс между историческим наследием и аутентичные современные сооружения. Чтобы сохранить этот уникальный памятник и увеличить при этом туристические потоки в крепость.

Напомним, по инициативе губернатора Александра Дрозденко Староладожская крепость была передана в собственность Ленинградской области. Тогда работы по реставрации памятника получили стабильное финансирование. Сейчас реставрационно-восстановительные работы продолжаются, а село Старая Ладога, где и расположена одна из самых древних русских крепостей, превращается в туристический кластер.

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

НАША СПРАВКА

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Крепость построена в первой трети XVI века, при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства.

Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: сейчас археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.