2018-08-20T18:43:48+03:00
Звезды

«Ты забыл, что я твоя жена!»: Киркорова снова атаковала украинская фанатка

Женщина уже третий год подряд преследует короля российской поп-сцены [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
После концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой КиркороваПосле концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой КиркороваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как всегда, полные залы встречают Киркорова во время летнего тура. Так было и на недавнем концерте в Ялте. В своем Инстаграме Филипп вспомнил, что выступал в «Юбилейном» этот же день и 27 лет назад.

-19 августа 1991 год - мой первый сольный концерт в Ялте. Его могло и не быть из -за тех исторических событий и Путча ГКЧП, который навсегда изменил ход истории нашей страны (и не только), но не изменил, а наоборот, только закалил меня как артиста и многому научил - как в экстремальной ситуации сделать все, чтобы не сломаться и выстоять даже тогда, когда за несколько километров от тебя под дулом пистолета находится Горбачев и на тебе в этот момент миссия объединить народ в концертном зале и на площади перед залом, дать правильный заряд и настроение тысячам людей, у которых «подвесили» будущее и по телевизору в это время транслируют балет «Лебединое озеро»....

Женщина уже третий год подряд преследует короля российской поп-сцены Фото: Мария РЕМИЗОВА

Женщина уже третий год подряд преследует короля российской поп-сценыФото: Мария РЕМИЗОВА

После концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой Киркорова.

- Он обещал на мне жениться, когда мы с ним лежали в джакузи, а потом бросил, - рассказывает журналистам Татьяна, жительница поселка Артёмовка Харьковской области. - Я после встречи с Киркоровым не могу на других смотреть. А мне рожать уже надо. Готова Киркорову еще троих детей подарить!

Киркорова снова атаковала украинская фанатка.

- Ты забыл, что я твоя жена! Забери меня! - эти слова Татьяна уже адресовала Киркорову.

Кстати, Татьяна преследует Филиппа уже третий год подряд. Раньше артист ее игнорировал, видимо, справедливо полагая, что она может быть опасна. А сейчас только рассмеялся, когда увидел в толпе знакомое лицо: «А-а-а, снова явилась!»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Филипп Киркоров показал свою «гастрольную жену»: «Она такая пацанка! Мне нравятся сильные женщины, я подкаблучник»

Поп-король прокомментировал слухи о романе с танцовщицей своего балета Александрой Сивковой (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Филипп Киркоров, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии
Турция может изменить систему «Все включено»
«Это бессовестная ложь»: в Ельцин-центре прокомментировали заявление Руцкого
В Москве почти на две недели перекроют улицу Ильинка
Модель с синдромом Дауна обошла 39 соперниц в конкурсе красоты
ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов связи из-за цен на рассылки для банков
«Единая Россия» предложила оставить льготы людям 55-60 лет
Количество жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 10
Дядя сестер Хачатурян, убивших своего отца, признан потерпевшим по делу
Пресс-служба украинского президента сообщила о телефонном разговоре Порошенко и Меркель
На Украине заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путем
Американские ученые разработали самый прочный спав на свете
Компания PepsiCo приобретет израильскую SodaStream за 3,2 млрд долларов
Мэрилин Мэнсон упал в обморок на сцене во время выступления в Техасе
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов
Песков: Путин может посетить военные учения "Восток 2018"
Лавров: Тайная директива ООН запрещает международным организациям помогать в восстановлении Сирии
Суд оставил сестер Хачатурян под стражей
Песков: предстоящие санкции США против РФ нанесут вред всей международной торговле
Васильева категорически не согласилась с идеей ограничить число приемных детей в семье
Назначен новый заместитель главы Минкомсвязи
Сестры Хачатурян, убившие отца, признали вину
Отмена роуминга в России: эксперт рассказал о стоимости услуг
Андрей Мягков опроверг слухи о параличе свой жены, актрисы Вознесенской
Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране