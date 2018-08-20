«Ты забыл, что я твоя жена!»: Киркорова снова атаковала украинская фанатка

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-20T18:43:48+03:00

После концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой Киркорова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как всегда, полные залы встречают Киркорова во время летнего тура. Так было и на недавнем концерте в Ялте. В своем Инстаграме Филипп вспомнил, что выступал в «Юбилейном» этот же день и 27 лет назад.

-19 августа 1991 год - мой первый сольный концерт в Ялте. Его могло и не быть из -за тех исторических событий и Путча ГКЧП, который навсегда изменил ход истории нашей страны (и не только), но не изменил, а наоборот, только закалил меня как артиста и многому научил - как в экстремальной ситуации сделать все, чтобы не сломаться и выстоять даже тогда, когда за несколько километров от тебя под дулом пистолета находится Горбачев и на тебе в этот момент миссия объединить народ в концертном зале и на площади перед залом, дать правильный заряд и настроение тысячам людей, у которых «подвесили» будущее и по телевизору в это время транслируют балет «Лебединое озеро»....

Женщина уже третий год подряд преследует короля российской поп-сценыФото: Мария РЕМИЗОВА

После концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой Киркорова.

- Он обещал на мне жениться, когда мы с ним лежали в джакузи, а потом бросил, - рассказывает журналистам Татьяна, жительница поселка Артёмовка Харьковской области. - Я после встречи с Киркоровым не могу на других смотреть. А мне рожать уже надо. Готова Киркорову еще троих детей подарить!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665093" frameborder="0"></iframe> Киркорова снова атаковала украинская фанатка.

- Ты забыл, что я твоя жена! Забери меня! - эти слова Татьяна уже адресовала Киркорову.

Кстати, Татьяна преследует Филиппа уже третий год подряд. Раньше артист ее игнорировал, видимо, справедливо полагая, что она может быть опасна. А сейчас только рассмеялся, когда увидел в толпе знакомое лицо: «А-а-а, снова явилась!»

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