Итог бесплатного медицинского обследования: Врач прописал вам кредит

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T01:18:54+03:00

Никто не спорит, медицинские обследования могут проводить и частные клиники, но слова «частная» и «бесплатная» все-таки должны наводить на мысли о бесплатном сыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ

Фарид купил новую рубашку. Привел в порядок книги: нужные отнес в библиотеку, ненужные оставил стопкой у двери, чтобы вынести в коридор. Пусть возьмут соседи. Вечером постучал и спросил, есть ли у меня лед в холодильнике и могу ли я наморозить его прозрачными кубиками? Он знал, что когда-нибудь это произойдет, но в последнее время думал об этом все чаще и чаще. И страхи его нашли ответ. На бесплатное обследование в клинику «Глобалмед» на Красных Воротах Фарида позвали через соцсети.

В клинике было прохладно и мраморно, как в иранском дворце. «Какой вы яркий», - сказала русская женщина на ресепшн и улыбнулась. Она понравилась Фариду. Она чем-то она напомнила его учительницу в лезгинском селе. Ему дали заполнить анкету и пока он писал, неслышно принесли зеленый чай, который Фарид с благодарностью выпил. Он написал, что жалуется на желудок. И еще - что видит сны. Русская учительница посмотрела с пониманием. Фарида водили по кабинетам и задавали вопросы. Сменилось пять или шесть врачей, а один даже был похож на его земляка. «Лезгин»? - хотел спросить Фарид, но ему было неловко перед русской женщиной, сопровождавшей его.

Земляк намазал его холодным гелем и водил чем-то гладким по спине и животу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665011" frameborder="0"></iframe> В клинике «Глобал Мед».Евгения КОРОБКОВА

- В семье были случаи рака? - спросил утвердительно.

- Были.

- У родителей? - понял врач.

Фарид кивнул.

- Видишь, брат, - показал врач что-то черное на экране. - Это твоя печень. Она увеличена.

Врачи сказали, лечение будет долгим и дорогим. 250 тысяч рублей. Фарид вздрогнул.

- А что ты хотел, брат, - гневно посмотрел на него земляк. - Ты Москве.

Фарид согласился. Он в Москве. В одной книге он прочел, что жить нужно со стыдом, не поднимая головы. Не поднимая головы, он ответил, что не работает и кредит ему не одобрят. А когда с усилием оторвал взгляд от пола и виновато взглянул на русскую учительницу, та поморщилась и досадливо отвернулась. Да он и сам понимал, что отнял у людей много времени. Но все-таки спросил, есть ли какой-то другой вариант?

- За льдом, - коротко отозвался «земляк».

Кажется, сумму лечения снизили вдвое, кажется, спрашивали, сколько у него есть. Кажется, ругали. Но Фарид - не слышал и не понимал, что говорят эти люди. Перед глазами стоял ручей на вершине горы, где вода текла, как мохито, пробиваясь среди прозрачных кубиков и зеленой травы. Эти кубики набирали в плетеные корзинки люди, не здороваясь и не видя друг друга глазами, полными слез. В его родном селе желание льда приходило перед самым концом.

ОБМАНИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Клиника «Глобалмед» на Красных воротах мне не позвонила. Но контекстная реклама, словно прочитав мысли, предложила пройти бесплатное обследование сосудов в клинике с аналогичным названием, но на Тверской-Ямской 27.

- Не опаздывайте, не берите с собой никаких денег, это абсолютно бесплатно. В рамках государственного медицинского обследования. Только паспорт, - щебетала мантру девушка из мобильника. Она перезвонила еще стопицот раз, чтобы удостовериться, точно ли я приду.

Клиника «Глобалмед»Фото: Евгения КОРОБКОВА

Крохотная дверь «клиники» не шире двери лифта, но внутри широко и роскошно, как в пещере Али Бабы. Дорогой мрамор, телевизор в холле вещает о том, как важно употреблять магний. Цитаты из Одри Хепберн по стенам, бесплатный кофе с чаем и гора сахара. Воспользовавшись замешательством, тетенька у турникета ловким движением руки снимает копию моего паспорта. Почему нужно было приходить строго к 10:40 я не поняла. Сидящие в клинике люди явно ждали сверх назначенного времени. Надо сказать, что я времени зря не теряла и сама опоздала на час. Прежде чем проверить забесплатно здоровье, толкнулась в соседнюю дверь дорогого грузинского ресторана. Солидный счет, приличные чаевые и на вопрос, а знаете ли вы, кто ваши соседи, подобревший официант наклоняется прямо к уху. Чтобы понять слово «надирала», грузинский язык знать необязательно.

Сидение в очереди мне предложили скоротать за заполнением анкеты. В ней нужно было отметить семейное положение, хронические заболевания, количество ударов по голове, наличие сахарного диабета, количество абортов и еще - перечислить жалобы на обороте. Рядом со мной усердно скрипели ручками четыре бабушки и девушка.

Сидящие в клинике люди явно ждали сверх назначенного времениФото: Евгения КОРОБКОВА

- Мне тоже интересно, будут разводить на деньги или нет, - подмигивает девушка.

- А зачем вы сюда ходите? - удивилась я.

- Тренирую умение говорить «нет», - отвечает та и ставит жирную галочку в графе «неврологические и психические заболевания».

- Евгения Сергеевна, это вы? - прерывает интересную беседу голос. Женщина в супермини и белом халате зовет за собой.

- Вы врач? - поинтересовалась я.

- У нас тут все врачи.

«ИГЛОСЕКСОТЕРАПИЯ»

В маленький кабинетик без окна помещается два стула и стол с компьютером. На стенах - страшные фотографии со вспоротыми венами.

- Итак, ты жалуешься только на головные боли? - начинает женщина в супермини с бейджиком «Елена Сергеевна». (Почему-то она решила сразу перейти на ты).

- Только на них, - с готовностью подтвердила я.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665013" frameborder="0"></iframe> Продолжение обработки у Елены Сергеевны.Евгения КОРОБКОВА

- Евгения Сергеевна! - повышает голос врач. - Тебе тридцать три года! Ты знаешь, что к этому возрасту у женщин формируется основной корпус заболеваний, которые обязательно нужно лечить! И головная боль - это не просто головная боль. Это может быть что-то другое.

- Что же? - пугаюсь я.

- Женя, я врач,- говорит тетя и кладет руку мне на колени. - Я всю жизнь в Боткинской оттрубила. И точно говорю, что в твоем случае это может быть самое плохое. Например (она мнется, подбирая слова)… Я не хочу тебе это говорить, но скажу. Например, рак!

- Мозга?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665014" frameborder="0"></iframe> Продолжение разговора с Еленой Сергеевной.Евгения КОРОБКОВА

- Ну почему сразу мозга, могут быть варианты. Вот ты от головы пьешь таблетки? Пьешь. А значит, у тебя не только голова, но еще и печень посажена. А рак печени тоже не лечится. Кстати, кем работаешь?

К этому вопросу я была готова и заранее придумала легенду про преподавателя русского языка и литературы.

Сидение в очереди предложили скоротать за заполнением анкетыФото: Евгения КОРОБКОВА

- Хорошо… преподавателям у нас хорошо платят. Подруга у меня - преподаватель. Ей повысили недавно.

Решительным жестом Елена Сергеевна впечатывает ручку в мою анкету:

- Жди меня здесь. Мне надо посоветоваться с доктором. Тебе повезло. У нас на два дня профессор из Израиля. Светило!

Десять минут спустя мы сидим у светила.

- Шалом, Шалом, - приветствует светило и смотрит на меня так, как официанты смотрят в баночку для чаевых после ухода клиента. Светилу лет тридцать, у него длинный нос, кудрявые волосы и бейджик «Игорь Самвелович». Светило велит закрыть глаза, достает из кармана коробок спичек и колет спичкой в указательный палец.

- Что чувствуете?

- Я чувствую, что меня колют в палец.

- Чем колют в палец, Евгения Сергеевна?

- Тупым предметом.

- Евгения Сергеевна, - вкрадчиво начинает светило. - А как часто вас колют, эммм, тупыми предметами?

Светило, сияет масляными глазками, отпускает несколько пошлейших шуток и предлагает сделать друг другу приятное и полезное в обмен на скидку. «Назовем это лечебной процедурой «иглосексотерапия».

Новый кабинет и новый доктор. На сей раз - Левон Гургенович. Симпатичный мужчина с бородой и четками с крестом на запястье. Левон Гургенович делает узи сонной артерии и заключает, что у меня предынсультное состояние.

- Ваш головной мозг не получает кислорода, - говорит он грустно. - Это может привести к серьезным заболеваниям. Инсульт. Деменция. Деменция помолодела, мы наблюдаем пациентку с деменцией, которой двадцать семь лет! - обнадеживает доктор.

В кабинет врывается Некто с отчеством Саркисович. Некто так стремителен, что разобрать надпись на бейджик я не могу.

- Евгения Сергеевна! - кричит Некто с порога. - Мне доложили о вашем анамнезе. Это так ужасно, Евгения Сергеевна, что я сам пришел. Мы должны лечиться. Мы будем лечиться? Мы будем думать о своем здоровье?

Некто Саркисович нависает надо мной, не давая подняться с кушетки, на которой мне только что делали узи. Руки Саркисовича обильно поросли мхом, а глаза грозят выкатиться мне на лицо. Из-за его спины показывается сокрушенное лицо Елены Сергеевны, блестят масляные глаза Игоря Самвеловича и мелко трясется бородка Левона Гургеновича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665012" frameborder="0"></iframe> Видео про то, как из меня выманивали деньги в клинике «Глобал Мед».Евгения КОРОБКОВА

- С такими показаниями мне страшно вас в нашу клинику принимать. Два дня назад один такой же пришел - по скорой увезли с инсультом. Он трясет перед моим лицом бумажкой: - Вот! План лечения. Вы согласны? Вы со всем согласны?

В плане лечения значится озонотерапия, массаж, визит к остеопату, иглотерапия, капельница, какое-то *ВЛОК и - иглорефлексотерапия. Как эти должны спасти меня от неминуемой смерти, «врачи» объяснить не удосужились.

*ВЛОК - внутривенное лазерное очищение крови.

Сложнейшие вычисления стоимости леченияФото: Евгения КОРОБКОВА

ВАС БЕСПОКОИТ СЛОВО «КРЕДИТ»?

Я снова в маленьком кабинетике Елены Сергеевны. Перед ней на столе заполненный договор с моими паспортными данными. Женщина предлагает мне расписаться «тут» и «тут». Говорит о потрясающей скидочке как работнику бюджетной сферы:

- Лечение стоит 250 тысяч, но мы скинем до 125. Как учителю. Да еще в рамках государственной программы медобслуживания. Будешь платить - по 5100 три года. Это необременительно совсем.

- Кредит, что ли? - догадываюсь я.

- А что тебя так беспокоит слово «кредит»? - морщится врач. - Кредит кредитом, а жить надо сейчас.

Вопрос нельзя ли оплачивать процедуры наличными, встречает неадекватную реакцию.

- Да ты считать умеешь? Мы тебе такую скидку предоставляем. У тебя одних анализов с твоими болячками только на 25 тысяч.

Елена Сергеевна призывает на помощь «Главврача» Сергея Александровича. Молодой человек с недовольным лицом («У меня очень много работы»), рассказывает, что брать кредит очень выгодно: «Вы понимаете, какую скидку мы вам предоставили? Переплату по кредиту мы вам компенсируем. Мы вам подарочный сертификат дадим. Каждый месяц сможете ездить к нам на консультации».

- Мне нужно посоветоваться, - говорю я, пытаясь вырваться из алчных ручонок.

- Евгения Сергеевна, - смотрит сокрушенно Сергей Александрович. - Вам тридцать три года, вы живете одна. С кошкой советоваться будете? Или с соседкой? Пора принимать решения самостоятельно.

Елена Сергеевна кивает головой и придвигает кредитный договор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665015" frameborder="0"></iframe> Видео про то, как из меня выманивали деньги в клинике «Глобал Мед».Евгения КОРОБКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ В БАНКАХ

На следующий день, зайдя в банк по делам, наблюдаю как благообразный старичок, тряся бумажками, кричит, что отрежет себе руку, если его договор не аннулируют. Менеджер терпеливо объясняет, что аннулировать договор банк не может. Деньги уже переведены. Клиника заключает Экспресс-кредит, по которому сумма перечисляется в течение часа.

- Через день такое наблюдаем, - объясняет менеджер. - Этот руку грозится отрубить, утром дед за анализами приходил, ему сказали, в банке можно получить.

На условиях анонимности 80-летняя женщина, бывший преподаватель МГУ рассказывает свою историю взаимоотношений с «Глобалмедом». По словам старушки, после консультации одного из специалистов, ей сделали АМП. Проводки подмышки, проводок под ляжки и проводок на живот. После АМП ей стало весьма плохо. «Врачи» из клиники подсунули ей какие-то бумажки якобы о том, что на процедуру она согласилась добровольно. Подписав, преподавательница стала счастливой обладательницей кредита. Другие посетители банка рассказывают о помутнении сознания после любезно предложенного чая.

- Не понимаю, как я так вляпалась, - разводит руками женщина.

ПОТРАТИЛИСЬ НА МЕДИКОВ - НА ОЧЕРЕДИ "ЮРИСТЫ"

Мой хороший знакомый полицейский Иван П. рассказывал мне об удивительных случаях симбиоза в социуме. На африканских проститутках, к примеру, симбиозничают кавказские хлопцы. Проститутки трудятся в поте лица. Кавказцы регулярно наведываются за мздой. В полицию проститутки понятное дело не обращаются, ибо проститутки.

Вбиваем в Яндекс слово «Глобалмед» и решение проблемы возникает сразу. «Расторгнем договор с клиникой «Глобалмед. Бесплатная юридическая помощь», - гласит первое же объявление. Захожу на сайт. Подробнейшим образом там описывается то, что мне и куче народу уже приходилось слышать и испытать на себе. «Вас пригласили на бесплатное медицинское обследование… В дополнение к светской беседе вы поведали доброжелательному специалисту, сколько зарабатывает ваш супруг, где вы работаете… вышли из медцентра с кредитом на круглую сумму? Ежедневно в наш юридический центр обращаются десятки пострадавших».

Звоню. Представляюсь пострадавшей. Голос, назвавшийся Павлом, подтверждает:

- Вы не одна такая. Очень много обращений. Под психологическим давлением навязывают кредиты. Как таковой помощи они не оказывают. У них даже разрешения нет на то, что они проводят. В случае расторжения будут требовать деньги с вас за вот это якобы бесплатное обследование.

По словам Павла, их фирма «успешно занимается расторжением договоров с «Глобалмедом» на протяжении двух лет».

- Так они два года людей обманывают, - ахаю я.

- Ну да, - соглашается Павел, - Они меняют ООО и продолжают тем же самым заниматься под другим названием. Раньше «Глобалфит» назывались и еще по-разному.

По словам специалиста, вернуть деньги сложно, но можно. «Сначала нужно расторгать договор с медцентром. А уже потом - с банком. Но это непросто. Они начнут вам хамить, отказываться, требовать деньги за процедуры». Выход, конечно же, есть - обратиться в юридическую контору. «Мы знаем, как грамотно общаться с ними, на что сослаться. С нами они не спорят», - объясняет Павел и… предлагает приехать в офис для разговора с юристом.

Далее, как свидетельствуют побывавшие люди, все происходит по той же схеме, что и общение с «Глобалмед». Вернуть деньги и аннулировать кредит можно за деньги. От 10 тысяч за оформление бумаг. А далее - результат никто не гарантирует.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- К сожалению, недобросовестных медицинских учреждений, навязывающих свои услуги, появилось немало. Что и говорить, даже нашим сотрудникам звонят и предлагают «бесплатно обследоваться», а потом бросают трубку, когда узнают, куда попали, - пояснила Полина Беляева, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы. - Если вам позвонили и позвали на такое обследование, зайдите на сайт Департамента здравоохранения Москвы http://mosgorzdrav.ru Там имеется информация обо всех бесплатных программах, проводимых для жителей. Обратите внимание, что мы всегда указываем телефоны и адрес стационара. По сайту можно проверить, входит ли учреждение, пригласившее вас на обследование, в число учреждений департамента, либо это коммерческая структура. Если вы сомневаетесь, позвоните по телефону «горячей линии» 8-495-777-77-77. Вам обязательно помогут и подскажут, подведомственна ли клиника нашему департаменту. Никто не спорит, медицинские обследования могут проводить и частные клиники, но слова «частная» и «бесплатная» все-таки должны наводить на мысли о бесплатном сыре.

ЗВОНОК НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

Мы решили проверить на себе советы от Департамента здравоохранения Москвы и позвонили на «горячую линию». Так как клиника, пытавшаяся навязать мне кредит, находилась на ул. Тверской, меня переадресовали на горячую линию по Центральному округу.

- Мне позвонили из клиники и пригласили на бесплатное медицинское обследование. Я хочу узнать, не обманут ли меня и не заставят ли брать кредит, - начинаю я.

- Я не могу сказать, - резонно отвечает женщина.

- Но вы можете сказать, принадлежит ли пригласившая меня клиника Департаменту? Она называется «Глобалмед» и располагается на Тверской-Ямской, 27?

- Это частный оздоровительный центр, к нам он не имеет отношения, - отвечают мне.

- Значит, туда лучше не ходить, потому что меня обманут?

- Я не могу отвечать за клинику и ее персонал. Может, они проводят обзвон, а может, хотят вас пригласить с целью заключить кредитный договор.

По итогам разговора складывается ощущение, что смысл нужно искать между строк. Не уверена, что, будь я бабушка, которой позвонили из «Глобалмеда», поняла бы суть. Но поскольку я не бабушка, то сухой остаток таков. На звонки с предложениями бесплатно обследоваться лучше не реагировать. Обманут. Бесплатное обследование можно получить по месту жительства - в поликлиниках. Но если все-таки по телефону приглашают так настойчиво, что отказаться трудно, важно определиться, в какую клинику идешь.

Юристы, зарабатывающие на тех, кто хочет отказаться от медицинских кредитов, заботливо расписали на своем сайте названия клиник, с которыми им пришлось судиться: имеется и пресловутый «Глобалмед», а еще - Оздоровительный центр «Империя», студия красоты «Сан Медик», Международный медицинский центр на Новослободской, ММЦ 1, косметологическая клиника «Космодок» и другие. Перечень заведений занимает три с лишним страницы.