Историк Евгений Спицын: Мифы о Пражской весне используют против нас по сей день

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-21T01:06:49+03:00

Брежнев долго колебался перед тем, как принять решение о вводе войск в Прагу. На крайнюю меру пошли, когда местные власти перестали контролировать ситуацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на 21 августа 1968 года - ровно полвека назад - началась знаменитая операция «Дунай». В социалистическую Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора. В этот же день западные СМИ взвыли: «СССР в своих кровавых объятьях задушил Пражскую весну».

А чем была на самом деле Пражская весна и зачем потребовалась демонстрация силы, на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал историк Евгений СПИЦЫН.

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- Евгений Юрьевич, когда началась Пражская весна?

- Точную дату начала Пражской весны трудно назвать. Это событие растянуто практически на весь 1968 год. Но вообще Пражская весна родом еще из развенчания культа личности в Советском Союзе, которое дало старт зарождению еврокоммунизма. Именно под влиянием разоблачительных речей Хрущева за десятилетие до Пражской весны в столице Чехословакии зарождается еврокоммунистический штаб.

- А что это за явление - еврокоммунизм?

- Его суть - отрицание классовой борьбы и необходимости социалистической революции. Появилась иллюзия, что можно реформировать капитализм мирным путем. Взять все лучшее из двух систем и создать новое общество. История доказала, что это чушь...

- Вернемся к Праге.

- Глава чехословацких коммунистов Клемент Готвальд простудился на сталинских похоронах и умер. Его сменил Антонин Новотный, остававшийся у руля Чехословакии 15 лет. Но с 1967 года в стране начались его критика и акции протеста. Тогда избрали другого руководителя - Александра Дубчека, молодого, подающего надежды словака.

- Новотный - чех, Дубчек - словак. Насколько это было значимо?

- Весьма значимо. Противостояние между чехами и словаками в единой тогда Чехословакии всегда было. Долгое время компартия Словакии даже существовала автономно.

ОТ ПАРИЖА ДО ПРАГИ

- Как к Пражской весне относилось руководство СССР?

- В марте 1968-го проходит знаменитая дрезденская встреча лидеров пяти стран соцлагеря: СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии. Чехов там не было. На Дрезденской конференции впервые была высказана коллективная озабоченность событиями в Чехословакии. Первоначально советское руководство и лично Брежнев не понимали всей опасности происходящего в Чехословакии. Они пытались вести переговоры, убеждать, уговаривать. Но к лету события стали выходить из-под контроля. Тем более что неспокойно было не только в Праге.

- А где еще?

- В 1968-м активно проявилось движение хиппи. Оно тогда охватило все западные страны. Хиповая молодежь была заражена нигилизмом - отрицанием всего и вся из прошлого своих отцов и матерей. Движение, которое умело направлялось, во многом спровоцировало падение Шарля де Голля во Франции в мае того же 68-го. А летом массовые манифестации начались в Чехословакии. Заводилами, как и во Франции, были студенты. Началось то, что мы сейчас называем «цветной» революцией. С другой стороны, это было соединением антисоветчины с русофобией.

- Привычный для наших времен коктейль. Но тогда, наверное, был в новинку?

- Не для всех. Уровень русофобии среди чехов был значительно выше, чем у словаков. Во многом Советский Союз вмешался в события Пражской весны не из-за лозунгов «социализма с человеческим лицом», а именно из-за неприкрытой русофобии, подогреваемой местными СМИ. Как выяснилось, она умело направлялась не только Западом, но и отдельными руководителями чехословацкой компартии.

- Кризис пытались урегулировать мирными способами, без танков?

- Да, последний раз попытка была в начале августа. В закарпатский приграничный городок Чьерне-над-Тисой приехала делегация КПЧ, две противоборствующие стороны. Пражская весна внесла жуткий раскол в руководство КПЧ. С одной стороны, идеологи Пражской весны. С другой - группировка Василя Биляка и Любомира Штроугала, консерваторов, сторонников сталинской модели социализма. Они настаивали на жестком варианте действий.

После того как встреча в Чьерне-над-Тисой провалилась, появляется знаменитое «Письмо пяти», подписанное членами ЦК КПЧ во главе с Биляком. Они фактически настаивали на введении войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

А советский дипломат Валентин Фалин в своих мемуарах писал, что за четыре дня до ввода войск в Чехословакию уже сам Дубчек позвонил Брежневу и попросил о вводе войск. Он понял, что ситуация вышла из-под его контроля, ему нужна была подпорка.

- В виде Советской армии?

- И не только ее. В Чехословакию ввели войска четырех государств (СССР, Польши, Венгрии и Болгарии). И еще немцы из ГДР вошли вторым эшелоном и под прикрытием советских войск.

Фото: twitter.com

РАСКОЛ В СОЦЛАГЕРЕ И ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА

- И за несколько дней репрессий сбили волну?

- Репрессий-то и не было. После ввода войск ситуация быстро стабилизировалась. Брежнев не стал действовать мечом и огнем. Он взял обязательство от руководства КПЧ, что они не будут требовать невыполнимых вещей. Например, вывода Чехословакии из Варшавского договора. Или отказа от социализма.

Дубчек временно был оставлен на посту первого секретаря, но затем его сменил Густав Гусак. Многие видные деятели Пражской весны просто были выведены из руководства КПЧ и получили работу как обычные граждане. Потом спокойно жили.

- Но Запад ввод войск единогласно осудил.

- Больше того. Осудил и целый ряд стран соцлагеря: Албания, Китай, Румыния и Югославия. Первая серьезная трещина в этой системе. С Пражской весной многие связывают и рождение новой доктрины Брежнева. Переход от политики вооруженного нейтралитета к политике вооруженного интернационализма. Когда мы защищали интересы советской державы и социалистического блока не только на словах, а на деле.

- 50 лет прошло. Сейчас можно уже оценить: Пражская весна - что это было?

- Мне кажется, что это распиаренная акция. Когда-то Ключевский сказал, что декабризм - это незначительное историческое событие, обросшее литературой. Я бы применил эту характеристику и к Пражской весне. Она ведь послужила мощным информационным орудием в разрушении СССР. До сих пор многие, говоря о Пражской весне, оперируют штампами. Когда ты вступаешь в спор с такими «знатоками», они начинают бравировать набором банальностей, не имеющим ничего общего с историей. Эта мифология и теперь используется в борьбе с Россией.

СПРАВКА «КП»

На территорию ЧССР было введено 24 дивизии стран Варшавского договора (300 тысяч военнослужащих) и порядка 7 тысяч танков.

В результате беспорядков и оказанного чехами из числа вооруженных граждан сопротивления убито 11 советских военных (87 ранено).

С чехословацкой стороны потери насчитывали 108 убитых и свыше 500 раненых (как правило, тех, кто нападал на советских военных).

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ

Немцы согнали население на площадь и передернули затвор

В исторических источниках часто указывается, что армия ГДР в Чехословакию не входила. Но участники событий 1968 года помнят, что немцы там все-таки были.

- Люди в Чехословакии еще хорошо помнили немецкую оккупацию - 23 года только со Второй мировой войны прошло, - рассказывает Евгений Спицын. - Чехословакия находилась под оккупацией Германии дольше всех, с 1938 года. И чехи к нашим войскам относились иначе, чем к немцам. Если движение советских колонн сопровождалось стрельбой, закидыванием бронетехники камнями, бутылками с горючей смесью, то, когда чехи попытались то же самое сделать с частями армии ГДР, немцы тут же остановились, согнали население деревушки на центральную площадь и передернули затворы. И те сразу поняли, что с немцами шутить не стоит.