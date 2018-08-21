Влюбленные сын депутата и дочь поварихи совершили самоубийство, сковав себя наручниками

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-21T00:51:47+03:00

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Трагедия в подмосковном городе Железнодорожный случилась в выходные. Около 9 часов утра возле 14-этажной «свечки» нашли тела парня и девушки, на руках которых были наручники. Через несколько часов выяснилось: погибший - 18-летний Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина (работал в парламенте в 2011 - 2016 гг.). С 17-летней Катей Мироновой (имя изменено), которая вместе с ним решилась на самоубийство, Роман встречался последние несколько месяцев.

«ОТЕЦ НЕ ОДОБРЯЛ ИХ ОТНОШЕНИЙ»

За час до гибели, ровно в 8.00, у каждого на страничках в соцсети появились прощальные записки.

«Объяснить свои переживания я большинству людей не могу, вы не поймете, - написал Рома. - А если даже и поймете, то не смогли бы помочь. Так в чем же причина суицида? Просто печальный человек из меня получился».

«Умирать с тем, кого любишь, с кем у тебя связь и родство, - намного легче, - пишет Катя. - Представить, что могло бы быть иначе, невыносимо. Я ухожу любя».

Ни Рома, ни Катя на учете в психоневрологическом диспансере не состояли. Оба - из благополучных семей, хоть и разного достатка: мать девочки работала помощником повара в столовой. Но, по словам друзей, Роман был скрытным.

- О проблемах он не любил говорить, но по отдельным фразам я понял, что отец не одобрял его отношения с Катей, - рассказал «КП» друг погибшего. - Рома все обиды держал в себе, можно было не пытать - не расколется. Но парень он был увлеченный, грезил политикой, хотел в будущем свою партию организовать (см. «Кстати»).

За час до гибели подростки установили в соцсетях одинаковые аватарки: фигурки двух человечков из конструктора, которые держатся за руки, под ними выложено слово «суицид». Фото: vk.com

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НАСЛАЖДАЛИСЬ ЖИЗНЬЮ

Оказывается, о своих страшных планах подростки предупреждали еще раньше. Следователи проверяют информацию о записке, которую Катя передала подруге за несколько дней до трагедии в подаренной книге.

- Прошу тебя, не открывай ее раньше 18 августа, - попросила Миронова.

Подруге это показалось странным, и, нарушив обещание, она нашла среди страниц вложенное письмо. Катя рассказывала, что устала от своих проблем - расстройства пищевого поведения, тяжелых мыслей. Что встреча с Ромой сделала ее счастливой, но осенью наступит разлука (Катя училась в медицинском колледже в Пушкине, Рома - в Экономическом университете имени Плеханова в Москве), и проблемы вернутся вновь. Что желание покончить с собой приняла в конце июля и последние дни будет наслаждаться жизнью - путешествовать, слушать любимую музыку.

- В конце июля сын на несколько дней уехал в Санкт-Петербург, - рассказал «КП» отец парня, экс-депутат Максим Шингаркин. - А 16-го числа он ходил на концерт группы «АукцЫон». Видимо, с этой девушкой. Но я о ней ничего не знаю, и даже после трагедии не общался с ее родителями. Последний раз, когда видел сына, мы разбирали ноутбук, хотели его почистить. А в тот последний день разминулись. У нас две квартиры - живем в Реутове, а в Железнодорожный приезжаем как на дачу. В субботу сын приехал в Железку, а я как раз утром оттуда отправился на работу…

У Шингаркиных четверо детей, младшей дочке 13 лет. По словам главы семьи, ни о каких проблемах речи не было.

- Я не понимаю, что случилось, - признался экс-депутат. - Мой сын никогда не пытался покончить с собой, не употреблял наркотиков. Курил только сигариллы, изредка по праздникам мог выпить вина. Летом поступил во второй вуз, собирался учиться одновременно и на эколога, и на специалиста по экономической безопасности. Я сам ежемесячно платил сыну условную стипендию. Мы не олигархи, это сумма ниже средней зарплаты по стране. Да, у Ромы были небольшие проблемы с учебой, я купил ему новые пособия, мы по ним занимались. Но это не те проблемы, из-за которых можно решиться на самоубийство.

КСТАТИ

В марте прошлого года Роман Шингаркин стал известен как участник несанкционированной акции, организованной оппозиционером Навальным. Шингаркин залез на фонарный столб на Пушкинской площади - фото и видео с ним облетело соцсети и СМИ.

Вот еще одна запись, которую ребята запостили на своих страничках в день трагедии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Они просили о помощи. Никто не услышал»

Михаил ВИНОГРАДОВ, психиатр-криминалист:

- То, что молодые люди публично сообщили о намерении совершить самоубийство, говорит о главном: они нуждались в помощи, но их не услышали или не успели помочь. Возможно, они надеялись, что их отговорят. Чувствуется, что у обоих было недопонимание с родителями. Им говорили: «Учитесь, зарабатывайте деньги» - а эти подростки хотели жить по-другому. И не видели выхода, так как оба были на содержании мамы и папы. Получается, они не смогли бы быть вместе, если бы жили так, как от них требовали. К сожалению, сейчас это очень острая проблема: взрослые заняты зарабатыванием денег и редко кто говорит своим детям: «Какие у тебя проблемы? Давай решим их вместе». Поверьте, все начинается с семьи.

Расстройство пищевого поведения, о котором говорит девушка, это проблема психологическая, таблетками от гастрита ее не вылечишь. Нужна была помощь специалиста, но серьезность проблем недооценили.