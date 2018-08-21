Егор Дружинин: Тех, кто попадет ко мне в команду, буду в хорошем смысле слова мучить

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-21T13:17:42+03:00

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Телезрители, конечно, помнят, как Егор Дружинин неожиданно хлопнул дверью перед началом четвертого сезона шоу «Танцы» - он не сошелся во мнениях с еще одним наставником, Мигелем. Кресло второго члена жюри проекта заняла Татьяна Денисова. Но в этом году Егор вернулся, причем столь же внезапно, как и ушел.

- Мое возвращение стало неожиданностью для меня самого, - признается Егор. - Я не предполагал, что меня будут звать обратно, потому что Татьяна Денисова прекрасно справлялась как наставник, проект собирал приличные рейтинги. То есть с технической точки зрения шоу во мне не нуждалось. Тогда что же? Думаю, этому шоу нужны мои моральные и профессиональные качества.

- Смотрели сезон, в котором вас не было?

- Честно говоря, пока он шел в эфире, нет. Но позже посмотрел целиком. И знаете, многие номера и участники мне очень понравились.

- Ваша первая реакция, когда вас пригласили обратно?

- Удивление и сомнение. Не скажу, что я прыгал от восторга на одной ножке. После того как получил официальное предложение, взял паузу на неделю. Надо было пожить с этой мыслью. Я советовался с теми, кто уже прежде работал со мной на проекте, с женой и даже детьми. В итоге решил, что я отдохнул и готов работать дальше. Понимаете, этот проект выхолащивает меня эмоционально. Я не толстокожий, чтобы спокойно ко всему относиться. Делать вид, что эта работа не вредная, я не буду. Мне хочется подать своих учеников как можно лучше, хочется помочь пройти им как можно дальше. А это эмоционально затратно.

- Что изменилось для вас по сравнению с первыми сезонами?

- Если говорить о моем отношении к проекту, то сейчас мне гораздо спокойнее и комфортнее. Конечно, желание бороться есть, но маниакального стремления победить любой ценой нет. Хочу найти сильных участников и сделать с ними прекрасные постановки. «Танцы» - это лаборатория по производству классных номеров. Будем откровенны: шанс поработать в такой лаборатории в качестве хореографа, постановщика и продюсера номеров выпадает не каждый день.

Если говорить об участниках, то в этом году я решил все поменять. Испытывать танцоров должна не другая команда, а ты сам. И хотя я уверен, что ребята попадут ко мне хорошие и мы будем дружить, сладко в моей команде им не будет. Я буду многое требовать и в хорошем смысле их мучить, потому что уверен: все это окупится. Пусть даже не победой, а отношением к профессии в будущем. У тех ребят, которые слушали меня на прошлых проектах, сейчас дела идут хорошо.

- Многие используют телевидение для собственного продвижения, а потом на волне славы открывают свой бизнес.

- Благодаря ТВ как быстро узнают, так и быстро забывают. Не надо ориентироваться на популярность, надежнее ориентироваться на приоритеты в профессии. Я никогда не относился к этому шоу как к бизнесу, иначе у меня давно была бы своя школа. Но, чтобы ее открыть, надо найти именно единомышленников и друзей. Потому что если привлекать со стороны просто людей с деньгами, то они будут относиться к школе как к еще одному бизнесу. И тут возникает конфликт: ты относишься к этому как к делу своей жизни, а они - как к своему бизнесу и ждут, когда к ним вернутся потраченные средства.

Если я захочу открыть школу, я сделаю это для того, чтобы учить деток, сообщать им правильное отношение к танцу. Если бы сейчас был первый сезон шоу и меня бы спросили, чего я хочу добиться, я бы сказал: «Победы!» А сейчас мне важнее, чтобы «Танцы» были полезны для как можно большего количество людей включая зрителей. И мне кажется, мы уже совершили в проекте революцию.

ТНТ. «ТАНЦЫ». С 25 августа по субботам, 21.00.