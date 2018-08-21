Настя Ивлеева об Элджее: У меня сейчас происходит лучший секс в жизни

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-21T15:58:52+03:00

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Юрий Дудь на протяжении всего прошлого года брал интервью преимущественно у мужчин, сделал исключение он только ради Ксении Собчак, которая в тот момент выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ. И казалось, что она исключение и останется. Однако, 21 августа героиней нового выпуска «ВДудь» стала известный видеоблогер и ведущая программы «Орел и решка» Настя Ивлеева. Девушка настолько популярна в сети, что про подробности ее личной жизни создают отдельные паблики в соцсетях. Тем более, после того, как стало известно, что ее новый возлюбленный известный рэпер – Элджей.

Поэтому Дудь не мог не спросить, у девушки про лучший секс в ее жизни. И Настя, которая до этого, никак не комментировала свои отношения с Элджеем, и если и публиковала свои фото вместе с музыкантом, то только снимки из отпуска, не таясь заявила, что лучший секс у нее происходит сейчас с нынешним бойфрендом Элджеем.

"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", - сказала ведущая тревел-программы.

Кроме того, Анастасия поведала, что в её сексуальной жизни случались и неудачи.

_agentgirl_ Настя Ивлеева и Элджей

"Маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро", - разоткровенничалась звезда.

Отметим, что на протяжении всего интервью Настя очень нежно отзывалась о своём любимом человеке. На вопрос Дудя "Что классного в Элджее?" девушка ответила кратко: "Всё".

Напомним, впервые о романе пары заговорили полгода назад, когда поклонники застукали музыканта и видеоблогера, ужиающими в одном из ресторанов Москвы. Учитывая, что пара целовалась, предположить, что между ними роман было несложно. Но тогда в интервью девушка заявляла, что ее сердце свободно и характер ее работы не предполагает стабильных отношений. Однако, уже в мае Ивлеева отправилась отдыхать в Амстердам с Элджеем, а после и опубликовала первое фото с ним. На недавний фестиваль VKfest в Питере пара тоже приехала вместе и уже появилась на публике не таясь.