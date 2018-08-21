49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-21T15:58:52+03:00

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Эвелина Бледанс в последнее время в эфирах ток-шоу появляется чаще, чем в сериалах. Месяц назад актриса призналась, что в молодости потеряла ребенка из-за стресса пережитого после нападения на нее маньяка, потом случился скандал с нежеланием Хабенского сфотографироваться с ее маленьким сыном, а вот теперь бывшая участница «Маски-шоу» стала героиней «Прямого эфира», где заявила, что готова сделать ЭКО, чтобы снова стать мамой. Причем эту достаточно интимную процедуру актриса согласилась провести под камеры. Часть съемки потом показали в эфире программы.

Результаты проведенной процедуры будут известны уже через две недели. Эвелина очень надеется, что все прошло удачно. Ранее Бледанс признавалась, что после появления Семена она мечтала о дочери. Пока она не раскрывает подробности , кто же стал донором генетического материала. Также Бледанс отметила, что никогда не думала о суррогатном материнстве, так как убеждена, что сможет выносить ребенка самостоятельно. Совсем не пугает звезду и статус матери-одиночки.

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – заявила Эвелина.

Прежде чем обратиться к специалистам, Бледанс посетила родину знаменитой ясновидящей Ванги. В Болгарии она провела время в молитвах о том, чтобы судьба послала ей счастье вновь испытать радость материнства. Вернувшись в Москву, ее желание стало лишь сильнее, поэтому она решилась на искусственное оплодотворение.