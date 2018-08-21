СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-21T17:25:37+03:00

Больше 60 лет «советский Тарзан» прожил в лесу в Австралии. Фото: dailymail.co.uk

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В Австралии умер «советский Тарзан» Михаил Фоменко, который 60 лет прожил в джунглях. Ему было 88 лет.

Сам Фоменко рассказывал, что он - сын грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. При этом никаких документов, подтверждающих родство, не сохранилось. В 30-х годах XX века семья Фоменко бежала от советской власти в Японию. Позже они перебрались в Австралию, где Михаил начал заниматься легкой атлетикой. На Олимпиаде 1956 года он выступал за австралийскую сборную, но затем бросил семью и уехал на север страны.

Больше 60 лет «советский Тарзан» прожил в лесу в Австралии, однажды чуть не умер от голода, не раз был арестован за бродяжничество и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Фоменко даже проходил лечение электрошоком, но каждый раз все равно возвращался в джунгли.

Последние свои годы отшельник провел в доме престарелых в городе Бабинда, пишет Daily Mail.