2018-08-21T13:59:26+03:00
В мире

Трамп рассказал, когда может снять санкции с России

Загвоздка в том, что ему самому это все равно не по силам
Ася ХОВАНСКАЯАббас ДЖУМА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За день до того, как США должны ввести новые санкции (на сей раз поводом стало покушение на Сергея Скрипаля в Британии, и отсутствие каких-либо доказательств вины России при этом не помеха), Дональд Трамп порассуждал о том, что может побудить его к их снятию. Порассуждал, сразу скажем, теоретически, потому что без одобрения Конгресса он сам что-то сделать с этим уже не сможет.

- Я это рассмотрю, если они (русские. - Ред.) сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь. Другими словами, я не буду это рассматривать, пока что-то не произойдет, - заявил президент США в интервью агентству Reuters. - Но у нас много общего. Есть много аспектов, где мы можем принести друг другу пользу. Есть Сирия. Есть Украина. Есть многие другие вещи.

Об июльской встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он при том отзывается очень позитивно.

- Критиковали только Фейк-ньюс (так он называет враждебно настроенные к нему СМИ во главе с каналом CNN. - Ред.). У нас была очень хорошая двухчасовая встреча. Была и другая хорошая встреча с нашими представителями. Мы говорили об Израиле, о незащищенности Израиля, о Сирии, об Украине. Конечно, я упомянул Крым. Я всегда упоминаю Крым, когда бы не говорил об Украине. У меня с Путиным был очень хороший разговор. Я упомянул газопровод («Северный поток-2». - Ред.), идущий в Германию, - перечислил Трамп.

На вопрос, заводил ли российский лидер речь о санкциях, он ответил отрицательно.

- Нет, не говорил. Он никогда не поднимал этот вопрос, - заключил хозяин Белого дома.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ДЖАБАРОВ, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Отменить ограничения вправе только Конгресс»

- Предложение, откровенно говоря, несерьезное и похоже на отвлекающий маневр. Если бы Трамп рассчитывал улучшить отношения, то новые санкции он бы не вводил. Да еще под надуманными предлогами. То, что происходит на Украине, - это внутриукраинский конфликт и есть формат его решения. Американцы при желании давно могли бы принудить Украину к выполнению Минских соглашений. Что касается Сирии, то это выглядит совсем малопонятно - Россия фактически освободила страну от «Исламского государства» (запрещено в РФ. - Ред.), а Америка отказалась участвовать даже в гуманитарных операциях по восстановлению Сирии. И самое главное: отмена санкций после драконовского закона прошлого года, который принял Конгресс, а Трамп подписал, - теперь прерогатива законодательной власти, а не президента США.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США депортировали в Германию последнего пособника нацистов
Ученые рассказали, как с возрастом меняется личность человека
В Швеции после столкновения со стаей птиц разбился истребитель
Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и шампанское
Российский судья Безбородов будет обслуживать матч Лиги Европы в Норвегии
В США 86-летний спортсмен разогнал болид до 490 км/ч
Иран презентовал первый истребитель собственного производства
Число жертв паводка в Италии возросло до 11 человек
Стала известна дата первого полета самого большого в мире самолета
Всемирный конгресс оленеводов открылся в Алтайском крае
Племянник экс-президента Армении объявлен в международный розыск‍
В Совфеде назвали "отвлекающим маневром" слова Трампа об отмене санкций
На Украине разоблачили ложь властей об отсутствии туристов в Крыму
Харьковский стрелок убил жену перед тем, как устроить бойню у горсовета
Дайверов арестовали за прогулку верхом на акуле
Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с новой системой управления
Жена осужденного в США летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк
Донбасс и Украина заключат перемирие к 1 сентября
Эксперт заявил, что в вопросе снятия санкций с РФ у Трампа "связаны руки"
Боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Кабуле
Большинство американцев не видят необходимости в антироссийских санкциях
На алкоголе могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
Ким Чен Ын раскритиковал северокорейское здравоохранение
Коппола подтвердил, что Вайнона Райдер и Киану Ривз могут быть женаты
Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем в обмен на "дружбу" с Китаем