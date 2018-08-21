Трамп рассказал, когда может снять санкции с России

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-21T13:59:26+03:00

Загвоздка в том, что ему самому это все равно не по силам

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За день до того, как США должны ввести новые санкции (на сей раз поводом стало покушение на Сергея Скрипаля в Британии, и отсутствие каких-либо доказательств вины России при этом не помеха), Дональд Трамп порассуждал о том, что может побудить его к их снятию. Порассуждал, сразу скажем, теоретически, потому что без одобрения Конгресса он сам что-то сделать с этим уже не сможет.

- Я это рассмотрю, если они (русские. - Ред.) сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь. Другими словами, я не буду это рассматривать, пока что-то не произойдет, - заявил президент США в интервью агентству Reuters. - Но у нас много общего. Есть много аспектов, где мы можем принести друг другу пользу. Есть Сирия. Есть Украина. Есть многие другие вещи.

Об июльской встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он при том отзывается очень позитивно.

- Критиковали только Фейк-ньюс (так он называет враждебно настроенные к нему СМИ во главе с каналом CNN. - Ред.). У нас была очень хорошая двухчасовая встреча. Была и другая хорошая встреча с нашими представителями. Мы говорили об Израиле, о незащищенности Израиля, о Сирии, об Украине. Конечно, я упомянул Крым. Я всегда упоминаю Крым, когда бы не говорил об Украине. У меня с Путиным был очень хороший разговор. Я упомянул газопровод («Северный поток-2». - Ред.), идущий в Германию, - перечислил Трамп.

На вопрос, заводил ли российский лидер речь о санкциях, он ответил отрицательно.

- Нет, не говорил. Он никогда не поднимал этот вопрос, - заключил хозяин Белого дома.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ДЖАБАРОВ, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Отменить ограничения вправе только Конгресс»

- Предложение, откровенно говоря, несерьезное и похоже на отвлекающий маневр. Если бы Трамп рассчитывал улучшить отношения, то новые санкции он бы не вводил. Да еще под надуманными предлогами. То, что происходит на Украине, - это внутриукраинский конфликт и есть формат его решения. Американцы при желании давно могли бы принудить Украину к выполнению Минских соглашений. Что касается Сирии, то это выглядит совсем малопонятно - Россия фактически освободила страну от «Исламского государства» (запрещено в РФ. - Ред.), а Америка отказалась участвовать даже в гуманитарных операциях по восстановлению Сирии. И самое главное: отмена санкций после драконовского закона прошлого года, который принял Конгресс, а Трамп подписал, - теперь прерогатива законодательной власти, а не президента США.