Полиция получила законную возможность платить деньги информаторам

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-21T15:08:16+03:00

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Российская полиция получила новый инструмент для борьбы с преступностью – финансовый. Минюст утвердил положение о поощрении граждан, чья информация поможет раскрыть преступление или поймать преступников. До сих пор такой системы в МВД России не было, хотя случаи выплат вознаграждения за раскрытие резонансного преступления встречались. Особенно это касалось преступлений, совершенных педофилами, убийцами несовершеннолетних и маньяками. Одним словом, касалось особо опасных, за которых объявлялось вознаграждение, а для остальных информаторов оставались ценные подарки и почетные грамоты. Естественно, речь идет не о негласных агентах оперативников в преступной среде, а об обычных гражданах.

Теперь по утвержденному положению все это выстроено в систему. Порядок достаточно прост. Признав необходимость помощи населения для поимки преступников, подразделение МВД должно обратиться в финансово-экономический департамент МВД, и если инициатива будет одобрена, то информация с указанием суммы вознаграждения размещается на сайте МВД и может быть помещена в СМИ.

У так называемого «инициативника», который намерен сам сообщить о преступлении, не дожидаясь, пока делом займется полиция, порядок действий другой. Человек, обладающей информацией о преступнике, должен не просто позвонить по 02 или 112, а назвать себя и продиктовать свои данные, удостоверившись, что его информация принята. В любом случае такому информатору предстоит еще написать в отделении полиции соответствующее заявление.

После поимки преступника или «инициативного представления достоверной информации» ФЭД перечисляет оговоренную сумму в территориальный орган МВД. А тот уже либо выдает деньги наличными, либо перечисляет на банковский счет. Причем, информатора уведомляют о предстоящей выплате в течение двух недель после издания приказа об этом. Если же в полиции принимают решение не выплачивать вознаграждение, то информатора обязаны об этом уведомить письменно в течение семи дней после принятия этого решения. Деньги никуда не пропадут, поскольку они переводятся целевым назначением и не могут быть потрачены на другие цели. Кстати, отказ в выплате вознаграждения информатор может обжаловать в суде. Все документы подшиваются в соответствующее дело.

Теперь о том, кто какие вознаграждения может назначать. Сумму до 500 тысяч может назначить в качестве вознаграждения начальник регионального управления МВД. До 3-х миллионов рублей – замминистра МВД. Ну а все, что свыше и до 10 миллионов рублей – прерогатива исключительно самого министра внутренних дел России.

Ряд СМИ уже разразился заголовками типа «В России будут платить за доносы!», «В МВД станут платить доносчикам!» и тому подобными. Появились отсылы и к «1937-му», и обвинения в возрождении «стукачества». Дескать, теперь все как начнут зарабатывать друг на друге на ложных доносах! Но не стоит путать заведомо ложные доносы, за которые предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до шести лет (по самой тяжелой части), с ответственным поведением сознательного гражданина.

Пресечь деятельность того же террориста и спасти десятки жизней – разве это не стоит тех же да даже 10 миллионов? Или сообщения о взятках, откатах чиновников тоже считаются доносами?

Есть и опасения, что, дескать, полицейские станут оформлять такими информаторами подставных фигур, чтобы делить с ними вознаграждение. Но и эти возражения против нововведения не выдерживают критики. Поскольку преступления раскрывают не отдельные гениальные полицейские из киносериалов, а следственно-оперативные группы в составе нескольких человек, где все друг у друга на виду и решают общую задачу.