2018-08-21T15:07:11+03:00
В мире

В Microsoft рассказали о грядущих атаках «российских хакеров»

В корпорации пообещали защитить демократию. Не предоставив, правда, никаких доказательств
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В сообщении Microsoft нет ни единого доказательства, что подделки сайтов — дело рук россиян.В сообщении Microsoft нет ни единого доказательства, что подделки сайтов — дело рук россиян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вслед за американскими СМИ и политиками к поиску «российских хакеров», которых никто никогда не видел, подключилась компания Microsoft. Там сообщили, что кибер-злодеи намерены повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября этого года.

«К сожалению, через интернет правительства некоторых стран крадут информацию и вбрасывают дезинформацию. А также пытаются вмешаться в системы голосования», - написано на сайте корпорации. «Мы видели это во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. И теперь готовимся к атакам в преддверии ноябрьских промежуточных выборов».

По данным компании, некие хакеры создали 84 фейковых сайта, очень похожих на те, что "интересуют потенциальных жертв". Так, были обнаружены страницы имитировавшие сайт сената и Международного республиканского института.

При этом в сообщении Microsoft нет ни единого доказательства, что подделки — дело рук россиян. Зато есть ссылка на статью The Washington Post, в которой тоже все построено на слухах и домыслах.

- Мы не знаем, о каких хакерах идет речь, - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы. На основании чего делаются такие выводы? Мы не понимаем. Данные об этом отсутствуют.

- Американские компании сегодня оказывают руководству США всякие мелкие услуги, - говорит политолог Алексей Мухин. - Запуганные вызовом на допросы в конгресс, они стараются предупредить угрозу в свой адрес и подстраховываться. Такого рода заявления хоть и бездоказательны, но хорошо гармонируют с рассуждениями политиков о «следе Кремля». На это они списывают все свои просчеты и ошибки.

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