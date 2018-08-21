После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-21T19:24:01+03:00

Вероника Скворцова сообщила, что в России всего 7 тяжелобольных детей нуждаются в незарегистрированных у нас импортных препаратах Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]

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После опубликованного в «Комсомолке» материала о проблемах с лекарствами для неизлечимобольных детей глава Минздрава Вероника Скворцова пригласила к себе на встречу руководителей фонда «Вера» и Детского хосписа «Дом с маяком». Такой встречи с министром специалисты по паллиативной помощи ждали очень давно. На публикацию в «Комсомолке» отреагировали и в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле в курсе ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665276" frameborder="0"></iframe> Более 23 тысяч детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах.Скворцова встретилась с руководством хосписов после материала Елены Кривякиной

Напомним, в интервью «Комсомолке» Вероника Скворцова сообщила, что в России всего 7 тяжелобольных детей нуждаются в незарегистрированных у нас импортных препаратах. Откуда взялась такая мизерная цифра, больше напоминающая статистическую погрешность? Как рассказала «КП» Вероника Скворцова, Минздрав отправлял запросы в регионы, чтобы собрать статистику по тяжелобольным детям и выделить бюджетные деньги на приобретение для них лекарств. На запрос ответили 77 регионов (куда, интересно, делись остальные регионы?). Вот они и сообщили, что у них на счету всего 7 детей, которые нуждаются в особых, не зарегистрированных в России препаратах.

Все дело в том, что большинство врачей не указывают в выписках, что пациенту необходим незарегистрированный в России импортный препарат. Врачей за это наказывают, ведь у нас импортозамещение. Вот отсюда и появляется лукавая статистика. Тяжелобольные дети и взрослые становятся невидимыми для страны. Большинство из них помалкивают, мало кто способен бодаться с чиновниками. Легче тем, кого опекают благотворительные фонды. Но если, например, в Москве паллиативные службы в последние годы стали очень сильными и столичные власти их поддерживают, то в большинстве регионов картина совсем другая.

После того, как Вероника Скворцова рассказала «Комсомолке» о «семи детях», разразился нешуточный скандал. Родители тяжелобольных детей, специалисты по паллиативной помощи и благотворительные фонды встали на дыбы. Фонды «Вера» и «Дом с маяком» выпустили видеоролик (см. видео), в котором говорится, что в России как минимум 23 тысячи детей нуждаются в незарегистрированных у нас препаратах. Вы просто посмотрите на лица мам в этом ролике. До мурашек. До слез.

Но этим не ограничилось. Руководители фондов, детских хосписов, а также родители неизлечимо больных детей и родители детей с эпилепсией обратились с открытым письмом к Владимиру Путину (это письмо также было отправлено в Администрацию президента). Они попросили президента наладить учет тяжелобольных детей, нуждающихся в незарегистрированных в России лекарствах, и сделать так, чтобы пациенты смогли получать эти препараты быстро. В письме также говорится, что на данный момент Россия не исполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по минимальному набору необходимых лекарств для помощи паллиативным больным.

«Отсутствие лекарств или их детских форм для облегчения боли и судорог приводит к страданиям детей, лишним вызовам бригады скорой помощи, лишним госпитализациям в отделения реанимации и смерти детей из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи», - говорится в обращении.

Ранее специалисты по паллиативной помощи уже обращались с просьбой к президенту решить проблему с обезболиванием тяжелобольных детей и взрослых. Президент давал поручение Минздраву. В Минздраве считают, что оно выполнено. Комментируя обращение, в Миздраве выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что в стране зарегистрировано 29 противоэпилептических лекарств, предназначенных для детей.

В свою очередь родители тяжелобольных детей уверяют: многие из этих препаратов не действуют, поэтому они вынуждены покупать незарегистрированные в России импортные препараты на форумах в интернете или везти их из-за границы.

Вот лишь некоторые отзывы родителей на сообщение Минздрава.

«Мне очень страшно смотреть на своего синеющего ребенка и знать, что по закону я не имею права на лекарства, которые могут спасти его за минуту».

«Работаю официально, получаю стабильную зарплату, из которой идут отчисления в бюджет нашей страны, а лекарства своему ребенку покупаю за личный счет, так как лекарства либо нет в стране, либо выдают дженерик, который вызывает серьезную побочку».

«Каждый раз со слезами иду домой, услышав слова: «Лекарства нету, ждите, позвоним».

«Отсутствие препаратов было причиной нашего переезда в Израиль».

PS:

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации с закупкой лекарств для тяжелобольных детей.

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