Юнна Мориц: Истории музей – он именно таков: Совражество друзей, содружество врагов...

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-21T19:30:15+03:00

Эти «неправильные» стихи Великой Поэтессы с годовщиной путча ГКЧП совпали «чисто случайно». А, может, и нет?

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...Но вот почему-то именно сейчас, в годовщину августовского (1991-го) путча ГКЧП, вдруг «оказалось на глазах» стихотворение Юнны Мориц, которое, как мне кажется, «точно попадает» в странных действующих лиц тех весьма драматических событий.

Особенно - строки вот эти:

...В отличье от врагов, чья верность вражьей масти,

О верности друзей и думать не моги,

Сожгут тебя живьём, когда прорвутся к власти...

Дабы уточнить свои ощущения, я и позвонил автору.

- Юнна Петровна, вот хочу прямо сейчас на наш сайт выложить «Совражество друзей, содружество врагов»… Но как-то необычно звучит такое словосочетание. Неправильно!

- Ну, Саша, все наши друзья, которых мы кормили, снабжали нефтью и всем, чем угодно, устраивали праздники их культуры, развивали их письменность, развивали их литературу... Благодаря переводам на русский язык, их произведения потом могли переводить на другие языки... Куда они все делись? Они все теперь как бы нас ненавидят и так далее.

- А я подумал, что…

- А я подумала, что это замечательное чисто филологическое открытие – совражество друзей и содружество врагов.

- Ну, оно не только филологическое, оно политическое. Потому что, если вы наблюдали за скандалом, который разразился после того, как бывший друг Ельцина - Руцкой во всеуслышанье заявил, что Ельцин «пытался скрыться во время путча ГКЧП в американском посольстве» и другие гадости наговорил там, - что президент «три дня был в запое» и так далее. Я подумал, что ваши стихи - и об этой ситуации тоже.

- Саша, я никоим образом не хочу привязывать свои стихи к конкретным фамилиям и деятелям, которые, как бы ни были крупны и что бы они такого великого ни сделали, - все равно это все будет засыпано пеплом забвения. Потому что правда истории такова – элиты приходят и уходят, а страна остается только потому, что она может исчезнуть, только если исчезнет народ. А пока народ есть, пока народ жив, - страна исчезнуть не может.

- Я так понял, что это все равно - да, стихи-предупреждение…

- Это констатация того, что мы не дураки и понимаем - скорее, можно договориться с содружеством врагов, чем с совражеством друзей.

Посмотри на эти все мелкие страны. Поляк какой-то там в телеящике вопит: «Ну, если вы не можете даже отдаленно к нам приблизиться, ну, тогда что делать?» Они нас рассматривают, как приспособление, как лопату, как вилы, как грабли, - для удовлетворения своих потребностей.

- То есть, бывает «предупредительный выстрел», а это - «предупредительные строки».

- Ну, да. Но просто я промываю слова до полной прозрачности, до полной ясности значений и священных смыслов, чтобы не было никакого словоблудия, чтобы не было никаких заблуждений.

- А их, Юнна Петровна, и так нет…

* * *

Совражество друзей, содружество врагов,

Такие две скалы у нас со всех боков,

Проскочит Одиссей меж каменных тисков,

Его проскок – урок, учебник для бросков,

И мы проскочим там, как свет меж облаков,

Истории музей – он именно таков:

Совражество друзей, содружество врагов.

2

Враги не предают, не сомневайтесь даже, -

В отличье от друзей, не предают враги,

Для нас во все века крепка их верность вражья,

Не изменяют нам их верные круги,

В отличье от друзей и дружеской ноги!

В отличье от врагов, бесчисленны примеры

Предательства, измен, где дружно, сообща,

Круги друзей для вас добьются высшей меры

И бросят вас в костёр, от счастья вереща!

Кто Цезаря убил ножом из-под плаща?

3

Враги не предают, и я предпочитаю

Содружество врагов – совражеству друзей:

Совражество друзей, когда собьётся в стаю,

Содружества врагов оно в сто раз мерзей!

Оно – сейчас и здесь! – сомнения рассей.

В отличье от врагов, чья верность вражьей масти,

О верности друзей и думать не моги,

Сожгут тебя живьём, когда прорвутся к власти,

Мгновенно став зверьём, твоих друзей круги!

Совражество друзей – мерзей, чем все враги.

Юнна МОРИЦ