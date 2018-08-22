2018-08-22T01:09:29+03:00
Здоровье

Известный врач развенчал мифы о «хорошем» иммунитете и долголетии

Профессор аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин рассказал, как на самом деле работает наша иммунная система и как влияют на нее разные вещества и продукты [инфографика]
Анна ДОБРЮХАЕлена ИОНОВА
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Как на самом деле работает наша иммунная система и как влияют на нее разные вещества и продуктыКак на самом деле работает наша иммунная система и как влияют на нее разные вещества и продуктыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О последних научно-медицинских данных про связь долголетия и состояния нашей иммунной системы «КП» рассказал директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Смолкин.

СОЛНЦЕ ПРОБИВАЕТ БРЕШЬ В ЗАЩИТЕ?

- Юрий Соломонович, об иммунитете постоянно говорят, все призывают его повышать, считается, что он закладывает основы для активного долголетия. Но как «выглядит» иммунитет, когда он хороший, и когда на самом деле плохой — мало кто себе представляет. Что говорит сейчас наука на этот счет?

- Наука говорит, что иммунитет — это целая армия, защищающая наш организм как от внешних врагов (бактерий, вирусов, грибков и т. д.), так и от внутреннего неприятеля — например, собственных клеток, которые перерождаются в онкологические. В иммунную систему входят особые виды клеток, ткани, факторы, циркулирующие в крови — в общем, это разнородный комплекс. Поэтому иммунитет нельзя ни понизить, ни повысить, ни сдвинуть вправо-влево. То есть на самом деле мы не можем его как-то заметно улучшить, можем только поддерживать в нормальном состоянии. И еще можем ухудшить. Например, если подвергнуть человека облучению.

- Солнечное облучение, которое мы ловим при загаре, тоже бьет по иммунитету?

- Конечно, солнечное облучение это разновидность радиоактивного, поэтому чрезмерное пребывание на солнце вредит иммунитету (напомним, врачи рекомендуют загорать до 10 утра и после 4 — 5 часов вечера. - Ред.).

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- А как насчет популярных сейчас иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, иммунокорректоров — все эти слова можно встретить на ярких упаковках в витринах аптек. И нас повсюду уверяют, что эти препараты нужны для укрепления иммунитета и продления молодости. Кстати, еще часто утверждается, что эти средства не имеют побочных эффектов.

- Любой препарат, который действительно работает, то есть дает эффект, отличный от плацебо (пустышки), всегда имеет побочное действие. Поэтому, заявляя, что нет «побочки», производители сами расписываются и в отсутствии основного эффекта — якобы иммуностимулирующего. Вообще же, чтобы изменить иммунный ответ организма, нужно очень сильное воздействие. На сегодня есть небольшое количество лекарственных средств, которые способны на это, и они применяются только в крайних случаях, как правило, при очень тяжелых заболеваниях — онкологических, ВИЧ.

- То есть «иммуностимуляторы на каждый день» попросту не работают и не помогут отдалить старость?

- Убедительных доказательств, что такие средства положительно действуют на иммунную систему, и уж тем более на старение организма, до сих пор никто не получил.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Когда человек разумно, без фанатизма, занимается физнагрузками — делает по утрам зарядку, ходит пешком — то в организме выделяется несколько десятков полезных веществ, - радует наш эксперт. - Эти вещества отвечают за повышение настроения, улучшение сна, и в том числе усиливают иммунную защиту.

В целом лучше всего работают на активное долголетие самые простые правила: упомянутые разумные физнагрузки, полноценный сон и здоровое питание. Какие продукты и вещества полезны для иммунитета — см. в рубрике «Будь в курсе».

БУДЬ В КУРСЕ

Работает — не работает?

Раскрученные средства из аптек, как поясняет эксперт, поднять иммунитет не могут. А на что способны продукты и вещества, которые традиционно считаются природными иммуностимуляторами? Мы попросили профессора-иммунолога Юрия Смолкина оценить самые популярные в народе средства.

- Мед. «Хороший качественный мед действительно является отличным природным средством, помогающим поддержать иммунитет. Это редкий случай, и такое воздействие меда подтверждено научными исследованиями. К сожалению, полезные свойства меда не пригодятся тем, кто страдает аллергией на сам продукт, пыльцу и другие компоненты, производимые пчелами», - предупреждает профессор.

- Чеснок. «Это бактерицидное средство, то есть помогает убивать определенные виды бактерий. На сам иммунитет не действует».

- Шиповник, черная смородина. «Иммуностимулирующего эффекта у них нет. Просто поддерживают нормальную жизнедеятельность организма, поскольку содержат полезные вещества».

- Женьшень. «Не стимулирует иммунную систему напрямую, но воздействует на вегетативную нервную систему, которая влияет на разные органы, в том числе задействованные в иммунном ответе». Так что, в конечном счете, женьшень может не только поднимать тонус, но и «подбадривать» иммунитет. Однако важно помнить о противопоказаниях — в частности, нужно быть осторожными и советоваться с врачом при заболеваниях щитовидки, центральной нервной системы, сердечно-сосудистых нарушениях.

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