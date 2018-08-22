2018-08-22T01:30:51+03:00
Экономика

СССР защищался от санкций. В состоянии ли Россия так же держать удар?

Америка уже почти сто лет пытается оказывать на нас экономическое давление
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Америка уже почти сто лет пытается оказывать на нас экономическое давлениеАмерика уже почти сто лет пытается оказывать на нас экономическое давлениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

22 августа начнут действовать новые антироссийские санкции. США запретят продавать нам товары и технологии, «чувствительные с точки зрения национальной безопасности США». В основном под эмбарго попадет электроника, которую можно использовать в нефтегазовой сфере или оборонке.

Экономические санкции против России не есть нечто особенное. Скорее наоборот - возврат к реалиям, в которых Советский Союз почти непрерывно пребывал на протяжении всего своего существования.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ

Первую экономическую блокаду нашей страны США и страны Антанты объявили в октябре 1919 года. Доходило до перехвата кораблей с предназначенными для Советской России грузами. К оплате за импортные товары принимали только зерно, а не золото. С одной стороны, это было выгодно продавцам - в тот год в мире был дефицит хлеба, и зерно стало валютой. С другой - это оказало давление на Россию: когда большевики начали вывоз хлеба, в стране разразился голод.

Аналогичные торговые санкции вводили против нас еще три раза в 1930-х. Правда, длились они обычно не больше года-двух и расплачиваться уже необязательно было одним зерном. После Второй мировой начался новый виток. В 1949 году министерство торговли США ограничило экспорт материалов и оборудования в СССР. Запад разработал стратегию «контролируемого технологического отставания». Технологии можно было продавать в соцстраны только через четыре года после их серийного запуска у капиталистов. В 1951 году на фоне войны в Корее (где СССР и США поддержали разные стороны) этот санкционный пакет был дополнен.

В этих условиях Советский Союз умудрялся выживать и развиваться. Как же это удавалось?

С кем торговал СССР в 1975 году

С кем торговал СССР в 1975 году

У СОЮЗНИКОВ ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

Торговать с СССР было выгодно и Европе, и Америке. Кто первый нарушит введенные ограничения, соберет все сливки. Этой уловкой с переменным успехом пользовались разные страны Запада на радость СССР.

Первая экономическая блокада закончилась в 1925 году, когда не выдержали американцы. Компании из США участвовали в строительстве Уралмаша, Челябинского тракторного завода, Горьковского машзавода, Магнитки и других предприятий. Европейские промышленники мимо советских заказов пролетели.

По той же причине провалились американские санкции 1949 и 1951 годов. Вашингтон с нами вести дела перестал, а остальные страны нет. Торговля с Европой с 1947 по 1952 год выросла на 40%. В 1955 году власти США отказались от антисоветских экономических мер, от них больше всего проигрывала сама Америка.

По-настоящему Штаты продавили Европу только с трубами большого диаметра в 60-х. ФРГ были очень нужны наши нефть и газ, но немцам пришлось подчиниться. Только в начале 70-х европейские бизнесмены добились отмены санкций Вашингтона.

В 1980 году США ввели эмбарго на поставки зерна в СССР из-за начала войны в Афганистане. Вашингтон потратил $2 млрд., чтобы компенсировать убытки своим аграриям. Мы же спокойно купили пшеницу в Аргентине, Канаде, Испании, Австралии. Через год Америка отменила зерновые ограничения из-за их полной неэффективности. Но решила не продавать в СССР электронное и нефтегазовое оборудование. На этом снова заработала Европа. И 13 ноября 1982 года Вашингтон отменил эмбарго.

Рейтинг основных стран - торговых партнеров России

Рейтинг основных стран - торговых партнеров России

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БЛОК СБЫТА

СССР было проще, чем России сейчас, - под боком имелся блок соцстран Восточной Европы. Больше половины всего внешнеторгового оборота в 1975 году приходилось на страны с дружественными режимами (см. графику).

Главными торговыми партнерами были ГДР, Польша, Болгария, Чехословакия, Венгрия. Треть их импорта приходилась на советские машины и оборудование. СССР закрывал потребности партнеров в нефти, газе, электричестве, металле, удобрениях и т. д. Соцстраны продавали нам продовольствие и товары народного потребления.

Из капстран СССР импортировал оборудование, сырье для тяжелой промышленности и потребительские товары. Но ничего такого, без чего страна не могла бы обойтись совсем.

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С первых дней существования СССР готовился к тому, чтобы выживать в полной изоляции - во всех отраслях полагаться только на собственные силы.

- Союз развивал у себя производство сложной продукции, - рассказал «КП» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Мы делали электронику, бытовую технику, машины, материалы.

К сожалению, расплачиваться за такую автономность приходилось низким, даже по сравнению с Восточной Европой, уровнем жизни. В первую очередь не хватало современных бытовых товаров. Цветной телевизор, портативный магнитофон оставались дефицитом.

- История не знает прецедентов, чтобы страна без развитой торговли могла жить хорошо, - рассказал «КП» экономист Сергей Хестанов.

С кем торговала Россия в 2017 году

С кем торговала Россия в 2017 году

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можем повторить?

В отличие от СССР нынешняя Россия зависит от западного мира куда сильнее. Начнем с анализа нашей внешней торговли (см. графику «С кем торговала Россия»). Соцблока больше нет - гарантированных партнеров мы лишились. Почти половина внешней торговли идет с Евросоюзом. Да, полное прекращение отношений с США не станет критичным. Но вот присоединение ЕС к возможному тотальному эмбарго ударит сильно.

- В 90-е годы сложное производство мы развалили, - говорит Делягин. - Правительство Ельцина считало, что проще покупать за рубежом те товары, которые мы сами делаем хуже. Закономерный результат: теперь мы критично зависим от торговли. Технологии надо не покупать, а развивать самим.

Интересно, а если мы восстановим СССР - не как государство, а как единое экономическое пространство? Если к странам Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия) добавятся и остальные соседи?

- В странах бывшего СССР деградация зашла дальше, чем у нас, - считает Делягин. - Беларусь и Казахстан - исключения, они сохранили свое производство. Прибалтика своей промышленности лишилась. Кавказские республики тоже. Средняя Азия и раньше не была экономическим локомотивом. Бывшие союзные республики - уже не те партнеры, с которыми можно выступать против санкций.

Бывшие соцстраны из Восточной Европы тоже не в счет - основной бизнес там контролируется немецкими и французскими компаниями.

- С членами ЕАЭС и так требуется тщательная совместная работа, иначе их раздражение от конфликта России и США будет накапливаться, - считает председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Но есть еще Китай, Индия, Южная Америка. Можем мы переключиться на них?

- Да, только нам придется понизить уровень жизни в 5 - 8 раз, - считает Хестанов. - В теории мы можем отказаться от импорта большинства потребительских товаров. Будем покупать только оборудование для промышленности. В стране установится жесточайший дефицит всего. Но полного краха экономики не произойдет. Надо понимать, что это тупиковый путь. 99% стран с высоким уровнем жизни стараются не ссориться с остальным миром. Лучше думать не о выживании в условиях тотальных санкций, а о том, чтобы в такое положение не попасть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новости 24
Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах
Умер Робби Злобный из «Лентяево» – актер Стефан Карл Стефанссон
Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения
Суд обязал Генпрокуратуру Украины расследовать госизмену Порошенко
Разведка США сообщила, что в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем
Оскароносный Дэнни Бойл не будет режиссировать фильм «Бонд 25»
Представитель Вексельберга опроверг заморозку счета бизнесмена на Кипре
Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве
В Госдепе заявили, что саммит Путина и Трампа в Хельсинки не был глубоко содержательным
В Испании столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Рябков: Россия ответит на новые санкции США, не ущемляя свои интересы
«ВКонтакте» предоставит пользователям возможность запрашивать информацию о своих персональных данных
Украина назвала формальный повод задержания танкера «Механик Погодин»
Путин обсудил с королем Иордании возвращение сирийских беженцев
В МИД РФ назвали «охотой на ведьм» заявление Microsoft о вмешательстве в выборы в США
Украина обвинила Россию в задержании 150 судов
Власти США выделят 380 млн долларов для защиты выборов в Конгресс от хакеров
Глава МИД Германии призвал Евросоюз создать независимую от США платежную систему
Ципрас заявил об успешном завершении кредитной одиссеи ЕС для Греции
Глава МИД Сербии заявил, что Прешевскую долину не отдадут под контроль Косова
Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста"
Военный эксперт предсказал небывалый спрос на танки «Армата»
Путин наградил орденами Федора Бондарчука, Николая Фоменко, Гошу Куценко и Светлану Ходченкову
Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков
Лавров отверг возможность использования Москвой талибов* для борьбы с ИГ**
Россияне стали больше денег вкладывать в строительство и ремонт
Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода
Американские власти заблокировали активы РФ в США на сотни миллионов долларов