СССР защищался от санкций. В состоянии ли Россия так же держать удар?

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-22T01:30:51+03:00

Америка уже почти сто лет пытается оказывать на нас экономическое давление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Америка уже почти сто лет пытается оказывать на нас экономическое давление

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22 августа начнут действовать новые антироссийские санкции. США запретят продавать нам товары и технологии, «чувствительные с точки зрения национальной безопасности США». В основном под эмбарго попадет электроника, которую можно использовать в нефтегазовой сфере или оборонке.

Экономические санкции против России не есть нечто особенное. Скорее наоборот - возврат к реалиям, в которых Советский Союз почти непрерывно пребывал на протяжении всего своего существования.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ

Первую экономическую блокаду нашей страны США и страны Антанты объявили в октябре 1919 года. Доходило до перехвата кораблей с предназначенными для Советской России грузами. К оплате за импортные товары принимали только зерно, а не золото. С одной стороны, это было выгодно продавцам - в тот год в мире был дефицит хлеба, и зерно стало валютой. С другой - это оказало давление на Россию: когда большевики начали вывоз хлеба, в стране разразился голод.

Аналогичные торговые санкции вводили против нас еще три раза в 1930-х. Правда, длились они обычно не больше года-двух и расплачиваться уже необязательно было одним зерном. После Второй мировой начался новый виток. В 1949 году министерство торговли США ограничило экспорт материалов и оборудования в СССР. Запад разработал стратегию «контролируемого технологического отставания». Технологии можно было продавать в соцстраны только через четыре года после их серийного запуска у капиталистов. В 1951 году на фоне войны в Корее (где СССР и США поддержали разные стороны) этот санкционный пакет был дополнен.

В этих условиях Советский Союз умудрялся выживать и развиваться. Как же это удавалось?

С кем торговал СССР в 1975 году

У СОЮЗНИКОВ ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

Торговать с СССР было выгодно и Европе, и Америке. Кто первый нарушит введенные ограничения, соберет все сливки. Этой уловкой с переменным успехом пользовались разные страны Запада на радость СССР.

Первая экономическая блокада закончилась в 1925 году, когда не выдержали американцы. Компании из США участвовали в строительстве Уралмаша, Челябинского тракторного завода, Горьковского машзавода, Магнитки и других предприятий. Европейские промышленники мимо советских заказов пролетели.

По той же причине провалились американские санкции 1949 и 1951 годов. Вашингтон с нами вести дела перестал, а остальные страны нет. Торговля с Европой с 1947 по 1952 год выросла на 40%. В 1955 году власти США отказались от антисоветских экономических мер, от них больше всего проигрывала сама Америка.

По-настоящему Штаты продавили Европу только с трубами большого диаметра в 60-х. ФРГ были очень нужны наши нефть и газ, но немцам пришлось подчиниться. Только в начале 70-х европейские бизнесмены добились отмены санкций Вашингтона.

В 1980 году США ввели эмбарго на поставки зерна в СССР из-за начала войны в Афганистане. Вашингтон потратил $2 млрд., чтобы компенсировать убытки своим аграриям. Мы же спокойно купили пшеницу в Аргентине, Канаде, Испании, Австралии. Через год Америка отменила зерновые ограничения из-за их полной неэффективности. Но решила не продавать в СССР электронное и нефтегазовое оборудование. На этом снова заработала Европа. И 13 ноября 1982 года Вашингтон отменил эмбарго.

Рейтинг основных стран - торговых партнеров России

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БЛОК СБЫТА

СССР было проще, чем России сейчас, - под боком имелся блок соцстран Восточной Европы. Больше половины всего внешнеторгового оборота в 1975 году приходилось на страны с дружественными режимами (см. графику).

Главными торговыми партнерами были ГДР, Польша, Болгария, Чехословакия, Венгрия. Треть их импорта приходилась на советские машины и оборудование. СССР закрывал потребности партнеров в нефти, газе, электричестве, металле, удобрениях и т. д. Соцстраны продавали нам продовольствие и товары народного потребления.

Из капстран СССР импортировал оборудование, сырье для тяжелой промышленности и потребительские товары. Но ничего такого, без чего страна не могла бы обойтись совсем.

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С первых дней существования СССР готовился к тому, чтобы выживать в полной изоляции - во всех отраслях полагаться только на собственные силы.

- Союз развивал у себя производство сложной продукции, - рассказал «КП» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Мы делали электронику, бытовую технику, машины, материалы.

К сожалению, расплачиваться за такую автономность приходилось низким, даже по сравнению с Восточной Европой, уровнем жизни. В первую очередь не хватало современных бытовых товаров. Цветной телевизор, портативный магнитофон оставались дефицитом.

- История не знает прецедентов, чтобы страна без развитой торговли могла жить хорошо, - рассказал «КП» экономист Сергей Хестанов.

С кем торговала Россия в 2017 году

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можем повторить?

В отличие от СССР нынешняя Россия зависит от западного мира куда сильнее. Начнем с анализа нашей внешней торговли (см. графику «С кем торговала Россия»). Соцблока больше нет - гарантированных партнеров мы лишились. Почти половина внешней торговли идет с Евросоюзом. Да, полное прекращение отношений с США не станет критичным. Но вот присоединение ЕС к возможному тотальному эмбарго ударит сильно.

- В 90-е годы сложное производство мы развалили, - говорит Делягин. - Правительство Ельцина считало, что проще покупать за рубежом те товары, которые мы сами делаем хуже. Закономерный результат: теперь мы критично зависим от торговли. Технологии надо не покупать, а развивать самим.

Интересно, а если мы восстановим СССР - не как государство, а как единое экономическое пространство? Если к странам Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия) добавятся и остальные соседи?

- В странах бывшего СССР деградация зашла дальше, чем у нас, - считает Делягин. - Беларусь и Казахстан - исключения, они сохранили свое производство. Прибалтика своей промышленности лишилась. Кавказские республики тоже. Средняя Азия и раньше не была экономическим локомотивом. Бывшие союзные республики - уже не те партнеры, с которыми можно выступать против санкций.

Бывшие соцстраны из Восточной Европы тоже не в счет - основной бизнес там контролируется немецкими и французскими компаниями.

- С членами ЕАЭС и так требуется тщательная совместная работа, иначе их раздражение от конфликта России и США будет накапливаться, - считает председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Но есть еще Китай, Индия, Южная Америка. Можем мы переключиться на них?

- Да, только нам придется понизить уровень жизни в 5 - 8 раз, - считает Хестанов. - В теории мы можем отказаться от импорта большинства потребительских товаров. Будем покупать только оборудование для промышленности. В стране установится жесточайший дефицит всего. Но полного краха экономики не произойдет. Надо понимать, что это тупиковый путь. 99% стран с высоким уровнем жизни стараются не ссориться с остальным миром. Лучше думать не о выживании в условиях тотальных санкций, а о том, чтобы в такое положение не попасть.