25 тысяч в год - расходы семьи школьника на репетиторов, кружки и секции

СЕГОДНЯ 00:37 2018-08-22T01:01:13+03:00

В прошлом году разные кружки, секции, курсы посещали 64,7 % школьников. Гораздо больше, чем в 2013 году. Фото: Александр МИЛКУС

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Значит так: классику – «драмкружок, кружок по фото» вместе со студией вокала («а еще мне петь охота...») вычеркиваем, как устаревшие. Родители, да и школьники теперь пошли прагматичные и совсем другому отдают предпочтение.

Любопытные выводы как раз накануне 1 сентября опубликовал Центр экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

А теперь 80% семей уверены: без дополнительного образования нормальных знаний, которых бы хватило для поступления в солидный университет, не получишь.Фото: Александр МИЛКУС

В селе – как в городе

Еще лет десять назад большинство родителей считали – занятий в школе достаточно, чтобы более-менее успешно окончить одиннадцатилетку и поступить в вуз. А теперь 80% семей уверены: без дополнительного образования нормальных знаний, которых бы хватило для поступления в солидный университет, не получишь.

В прошлом году разные кружки, секции, курсы посещали 64,7 % школьников. Гораздо больше, чем в 2013 году.

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Значит ли это, что заработала влачившая в начале этого века у нас довольно жалкое существование система доп образования? («Денег нет, выкручивайтесь как хотите»)? Похоже, что да. Наиболее заметна тенденция в селах и небольших поселках. Здесь, подчеркивают исследователи, охват внеурочными занятиями ребят примерно сравнялся с охватом детишек в крупных и средних городах. Везде он в прошлом году превышал 60 %. Спрашивается, а откуда взялись ресурсы у деревенских школ? А это заработал новый федеральный государственных образовательный стандарт, предусматривающий возможность в школе открыть кружки, курсы и всякие другие полезные активности.

И родителям спокойнее – пообедал в родной школе, передохнул – и снова на занятия. И учителям – небольшая, но все-таки дополнительная копеечка.

Совет от «КП»:

Школа не может все дополнительные занятия сделать платными. Внеурочная деятельность – часть федерального стандарта. А вот какие занятия будут бесплатными для учеников должна решать администрация школы вместе с управляющим советом. Ну и, конечно, исходить из возможностей учителей и дополнительных педагогов.

Репетитор - с 1 класса

Исследователи подчеркивают: выбор дополнительных занятий в общем-то стандартный – спортивные секции, музыкальный школы, кружки в домах творчества. Дети даже больше стали заниматься физкультурой, чем лет пять назад. Хотя верно это утверждение для младшей и средней школы.

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Но в этот привычный набор вклинилась новая тема: стали гораздо более популярные занятия с целью «подтянуть ребенка по школьным предметам». Около 20% родителей отметили, что их дети занимаются с репетиторами. Каждый пятый! (Уроки у репетитора тоже считаются дополнительным образованием). Причем, некоторые начинают «подтягивать предметы» прямо с первого класса. Что, в общем-то ни опытными педагогами, ни детскими психологами не приветствуется – в первом классе даже оценок не ставят! Но родители, напуганные грядущим аж через одиннадцать лет ЕГЭ, начинают нагружать своих деток совершенно излишними занятиями. Вместо того, чтобы в парке погулять или в ту же спортивную секцию сходить. Поддерживают такой настрой и слабые учителя начальных классов – вместо того, чтобы успевать все на уроки, они накручивают родителей – берите репетиторов, программа сложная, без них отстанете.

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В 2017 году 7,9% родителей первоклассников, 13,6% родителей второклассников и третьеклассников, 13,3% родителей четвероклассников признали: их дети вынуждены ходить к репетиторам или на дополнительные занятия, чтобы повысить успеваемость.

Второй пик популярности репетиторов... Нет, не угадали! В четвертом классе!

- Родители считают, что ребенка нужно подготовить к сложной средней школе. Причем, настрой на учебу в гимназии, лицее или в классе с углубленным изучением предметов, - объясняет один из авторов исследования Елена Полушкина.

Ну а затем, понятно – 8, 9, 10 классы подготовка к ГИА и ЕГЭ. Как раз к старшей школе занятия спортом, музыкой ребята бросают – нужно налечь на предметы... Почти 60 % старшеклассников ходят к репетиторам, чтобы «нормально подготовиться к экзаменам». Как эта статистика сочетается с утверждением чиновников: «Если хорошо учиться в школе, ЕГЭ можно сдать на высокий балл и без дополнительных занятий»? И это при том, что, как рассказывает Елена Полушкина, последние два класса в школе занимаются по большей части подготовкой к сдаче Единого госэкзамена.

Значит, массовая школа все-таки не тянет «подготовку на высокий балл»?

Совет от «КП»:

Есть санитарные нормы – сколько уроков в день может быть у первоклашки, пятиклассника или ученика старших классов. Перегружать ребенка бессмысленно – впрок такие занятия ему не пойдут, зато могут разрушить нервную систему. Ни в коем случае не берите репетиторов в младшей школе. Лучше потребовать у администрации школы отправить учителя начальных классов на курсы повышения квалификации или попросить пригласить более опытного педагога.

Математика – наше все

Еще один неожиданный факт: за последний год резко выросла доля детей, посещающих дополнительные занятия по математике, русскому языку или иностранным языкам.

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Занятия спортом всегда были на первом месте по популярности. Но в прошлом году на втором месте оказалась... математика! Не музыка, макраме или шахматы! На третьем месте - художественное творчество, на четвертом - русский язык, на пятом – языки иностранные. Иностранным всегда занимались дополнительно – с учителем, на курсах. Преподавание иностранного – не самая сильная сторона нашей школы. Но математика и русский?! Почти 20 % родителей хотели бы, чтобы их дети в вузе и затем на работе были связаны с математикой!

А в этом, оказывается, тоже есть современный резон – ни финансиста, ни экономиста, ни программиста или какого другого технаря без сильной математики не будет. А именно эти профессии (инженерные среди первых теперь) востребованы. Ну и плюс, конечно, активная работа «Кванториумов» - сети центров, которые увлекают ребят техникой.

Совет от «КП»:

Сейчас многие университеты открывают предуниверсарий, сотрудничают со школами для того, чтобы подготовить «своего» абитуриента. Сейчас, в начале учебного года родителям учеников средней школы хорошо бы понять – какой интерес у ребенка, есть ли смысл его готовить к поступлению в такое общеобразовательное учреждение. Кстати, появилось в последнее время много онлайн курсов для будущих абитуриентов. Так что можно дополнительно заниматься и по Интернету. Была бы мотивация.

Не бесплатно. Увы

В среднем в нашей стране в прошлом году семья тратила на оплату дополнительных занятий ребенка 2 756 рублей в месяц. Таким образом, за учебный год выходит почти 25 тысяч рублей. Лишь чуть больше трети детей получают дополнительное образование бесплатно.

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Причем, признаются мамы и папы, даже в случае ухудшения материального положения большинство семьей от оплаты учебы ребенка они не будут отказываться. Платить за хорошее образование придется. И с этим смирились. Если 2015 году семей, который не готовы были платить за дополнительное образование, было около трети (32,5%), то к 2017 году их осталось только 16,7%. Причем, большая доля этих денег уходит в школу.

Сейчас в Госдуме лежит законопроект, предлагающий из Закона «Об образовании» исключить понятие образовательная услугу. Мол, это оскорбительно по отношению к Образованию считать его услугой. Между тем региональные начальники все больше настаивают на том, чтобы школа развивала платные услуги – понятно дело образовательные. Хоть какие-то деньги да зарабатывала сама. Потому что в большинстве городов и сел денег на развитие школ катастрофически нехватает. Так что вводить дополнительные занятия общеобразовательными учреждениям еще и выгодно.

Платить за хорошее образование придется.Фото: Александр МИЛКУС

Совет от «КП»:

Есть школы, где могут подготовить к сдаче ЕГЭ на высоком уровне. Да еще и научить тем предметам, которые ребенок не собирается сдавать по окончании школы. Так что репетитор не всегда нужен, не гонитесь за модой. Но, увы, нужно понимать – так или иначе вкладывать деньги в образование детей придется. Так что вместе с ребятами-школьниками определите приоритеты – на что тратить кровно заработанное. Причем, с каждым годов все важнее становятся дополнительные заслуги, так называемое «Портфолио» - участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах инженеров. Большинство вузов за такие достижения дают абитуриентам дополнительные баллы.