Стоимость школьного образования в СССР и сейчас

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-22T01:30:51+03:00

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Образование в России бесплатное. Но любой родитель школьника, прочитав это, ухмыльнется. Мол, видели мы такое «бесплатно».

А учебники, а канцелярские товары, а форма? А экскурсии и подарки учителям? Расходы на школьные нужды ребенка такие, что только успевай отсчитывать тысячи из кошелька. Справедливости ради - так было во все времена. «КП» решила подсчитать, сколько денег тратили на «бесплатное» образование наши родители и сколько тратим мы.

Для ориентира возьмем среднюю советскую семью с одним ребенком из 1985 года и аналогичную семью сегодня. Обе наши семьи живут в Москве, ребенок учится в средней школе (4-й класс). Все затраты будем сравнивать в процентах от семейного дохода.

Обычная советская семья: папа - инженер, мама - медработник, сын - пионер... Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости, Игорь САПОЖКОВ/Фотохроника ТАСС , Максим БЛОХИН/Фотохроника ТАСС

...а это современная российская семья: инженер, работник здравоохранения и ребенок-школьник... Фото: Андрей АБРАМОВ , Иван ВИСЛОВ , Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

КСТАТИ

Татьяна КЛЯЧКО, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС:

- Конечно, сейчас, чем больше у вас денег, тем больше у вас возможностей обучать своего ребенка. В советское время до вуза доходило 7,5% из тех, кто поступил в 1-й класс школы. Сегодня - около 48%. Но нельзя сказать, что 35 лет назад ресурсы образования распределялись более справедливо, чем сейчас. Да, в СССР все дети имели доступ к школе. Но к разным. Самыми престижными были школы с углубленным изучением иностранного. Если вы жили в микрорайоне, где такой школы не было, попасть в нее, будучи обычным человеком, было очень сложно. А дети номенклатуры учились в таких школах в большом количестве - и это определяло потом их поступление в вузы. Альтернативой был хороший репетитор, который стоил немалых денег. Сейчас вариантов получения образования стало больше. Хорошая подстраховка для родителей - появление платного обучения в институтах. Правда, учиться на бюджете до сих пор считается более престижным. Чтобы поступить на бюджет, семья тратит столько же, сколько потратила бы во время коммерческого обучения.

Сравним!

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