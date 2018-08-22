2018-08-21T12:28:06+03:00
Авто

За полгода россияне потратили больше триллиона рублей на новые машины

За первые шесть месяцев этого года соотечественники потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн. 94 млрд. рублей
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Чуть более 90% от этого объема - пришлась на иномарки. Фото: imageBROKER/globallookpress.comЧуть более 90% от этого объема - пришлась на иномарки. Фото: imageBROKER/globallookpress.com
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Столько денег пришло в автосалоны официальных дилеров. Это не просто много, это на 23% выше результата годичной давности, такие данные приводит «Автостат».

Львиная доля - чуть более 90% от этого объема - пришлась на иномарки, всего 990 млрд. рублей. А наши «ВАЗы», «ГАЗы» и «УАЗы» взяли на себя только 10% - 104 млрд. рублей.

По объему выручки среди компаний на первом месте стоит KIA. С января по июнь нынешнего года из карманов и кошельков в их кассы переместилось 134 млрд. рублей - на 45% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Бывший лидер - японская Toyota - теперь занимает вторую строчку в рейтинге фирм-богатеев, эти накосили 115 млрд. рублей, рост выручки составил 15%. На третьем месте - отечественная LADA, в ее автосалоны соотечественники принесли 98 млрд. рублей, что почти на треть выше прошлогодней выручки.

НА ЗАМЕТКУ

Самой популярной легковушкой остается LADA Vesta, она победила в июле, если верить данным о продажах Ассоциации европейского бизнеса. На втором месте - KIA Rio, на третьем - LADA Granta. Продажи продолжают расти 15-й месяц подряд, они увеличились в июле на 10%. Плохо, что продолжают расти и цены.

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