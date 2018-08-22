2018-08-21T14:40:28+03:00
Спорт

Чемпион мира и Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев: Близкие отношения с партнершей только мешают

Википедия называет Александра Мальцева единственным профессиональным мужчиной-синхронистом в России, а Международная федерация плавания два года подряд признает лучшим в мире
Михаил АНТОНОВАндрей ВДОВИНМария БАЧЕНИНА
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В паре с Майей Гурбанбердиевой Александр взял два «золота».В паре с Майей Гурбанбердиевой Александр взял два «золота».Фото: Instagram.com
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На чемпионате Европы в Глазго Александр Мальцев в очередной раз подтвердил свой статус - в паре с Майей Гурбанбердиевой взял два «золота» в соревнованиях микст-дуэтов. Саша побывал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«К фигуристам вопросов же нет»

- Александр, вы действительно единственный профессиональный синхронист в России?

- Правильнее будет говорить - первый. Уже появились последователи. Начиная с 2015 года, когда ввели смешанные дуэты на чемпионате мира, начали набирать ребят, и у нас уже есть подрастающее поколение.

- Но вас-то как занесло в вид спорта, который всегда считался женским?

- Да, в синхронное плавание я пришел, когда еще не было мужчин в этом виде спорта на международном уровне. Только несколько человек выступали на коммерческих стартах, в показательных выступлениях, в различных шоу. Но в Санкт-Петербурге тогда все равно шел набор мальчиков, и я пришел на самом деле, чтобы научиться плавать. Вообще дети в синхронное плавание приходят, как правило, поначалу за этим... Но тогда я был не один, это уже потом ребята разбежались.

- А вы?

- А я влюбился в этот вид спорта. И в какой-то момент понял: нет, не хочу останавливаться. Хочу дотерпеть до того времени, когда признают смешанные дуэты, когда мужчинам тоже разрешат выступать на чемпионатах мира и Европы, а потом, как знать, может, и на Олимпиаде тоже.

- Думаете, Олимпиада - это реально?

- В программу на 2020 год нас не включили. Но я готов ждать Игры-2024.

- У нас в школе один мальчик вышивал, и его травили за это. А вы оказались в женском виде спорта...

- У меня в школе не было никакой травли. В бассейне бывало, что парни из каких-то других смежных видов спорта воспринимали это как-то... ну, искоса смотрели. Но художественный вид спорта - это не значит, что им могут заниматься только женщины. Есть же фигурное катание, например. Там мужчины соревнуются и сами, и в парах с девушками - и ни у кого вопросов не возникает. Наш же вид спорта настолько гармоничен, что подходит и женщинам, и мужчинам.

Своя раздевалка

- Часто бывало, вы открываете дверь в раздевалку, а тут визг, в вас летят купальники, шапочки и полотенца?

- Кстати, нет. У меня своя собственная раздевалка.

- А не было так, чтобы в детстве в девочку переодели и выпустили на соревнования?

- Переодевать не переодевали, но как парень я в составе команды девчонок выходил на какие-то региональные соревнования. Конечно, наши выступления тогда производили впечатление: «Реально у них там мальчик в команде? Ничего себе!»

- Иногда кажется, что для мужчины у вас вообще идеальный вид спорта. Вокруг тебя все время красивые девушки в купальниках. Признайтесь, за вами идет охота?

- Конечно, повышенное внимание, когда ты находишься в женском коллективе один, ощущается. Но у нас не чисто женский коллектив. Потому что есть и медико-биологический состав - врач, массажисты. В общении это легче, чем находиться только среди женщин. Со стороны может казаться, что все это здорово - красивые девушки кругом. Но, во-первых, спорт - это прежде всего тяжелая работа. А во-вторых, специфика женского коллектива - сложная штука.

- Все эти женские разговоры можете поддержать?

- В основном женский разговор основывается на каких-то сплетнях, еще чем-то таком, специфическом. Поэтому я не вмешиваюсь.

Новая девушка каждый год

- В фигурном катании пару иногда подбирают с тем расчетом, чтобы они вместе были не только на льду, но и в жизни. У вас в синхронном плавание так же?

- Это не всегда срабатывает. Например, с Михаэлой Каланчой, с которой мы выступали раньше, у нас были отношения, и это немножко мешало. Потому что некоторые моменты переносятся с тренировки на личную жизнь. По моим ощущениям, лучше, чтобы были только дружеские отношения, чисто рабочая атмосфера.

- Вы каждый сезон меняете партнершу.

- Так получается. В 2015 году все происходило молниеносно. Смешанный дуэт ввели в программу всего за полгода до чемпионата мира, нужно было очень быстро найти партнершу, поставить две программы - техническую и произвольную - и с ними бороться только за золотые медали. Коллегиальным решением нашего тренера Ганы Владимировны Максимовой и главного тренера сборной Татьяны Николаевны Покровской моим партнером стала Дарина Валитова. Нас попробовали. Удачно все сложилось, и мы начали вместе работать.

- Потом была Михаэла.

- С ней мы два года прошли - чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира-2017. Сейчас - Майя Гурбанбердиева. С ней, мне кажется, сложились самые комфортные взаимоотношения.

- Когда смотрели трансляцию, мы заметили, что вами командует Майя. Когда вы выходите на бортик, именно она считает шаги...

- В разных программах по-разному. Обычно считает тот, кто стоит сзади, чтобы первому человеку был слышен счет. Но в целом мы распределяем обязанности.

Приглашали в цирк Дю Солей

- Прошло несколько лет после того, как вы открыли дверь мужчинам в мир синхронного плавания. Кто сегодня ваши самые главные конкуренты в миксте?

- Итальянцы. И американцы, которые были нашими главными конкурентами на первом чемпионате мира. Билл Мэй - это легенда синхронного плавания. Ему сейчас 41 год, он перешел в шоу цирка Дю Солей.

- Вас в Дю Солей не звали?

- Звали. Американцы во время чемпионата мира в Казани приглашали, пытались переманить.

- И что же?

- Отказался. Хочу дождаться Олимпиады.

ОБРАЗ

А вас, Штирлиц, я попрошу раздеться

Мужчинам-синхронистам запретили костюмы и макияж

- На чемпионате мира в 2015 году у вас был очень необычный костюм в виде военного мундира. А сейчас на вас из украшений, извините, одни плавки.

- На первом чемпионате не было правил по костюмам. А сейчас у мужчин все это запрещено - и костюмы, и макияж. А тот военный костюм был потому, что у нас программа техническая ставилась на музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны». Но в том костюме было очень тяжело выступать: ремень, погоны - это все не имитация, а настоящее, весило прилично.

Александр Мальцев на чемпионате мира в 2015 году. Фото: Giorgio PEROTTINO/globallookpres

Александр Мальцев на чемпионате мира в 2015 году. Фото: Giorgio PEROTTINO/globallookpres

- Как справились?

- Нормально. Мы же ежедневно на тренировках плаваем с отягощениями, на руках, на ногах. Навешивают от килограмма до двух.

- Монетки на тренировках бросают на дно, чтобы вы доставали?

- Это в детстве, когда учат детей нырять, игрушки какие-то бросают на дно и просят достать.

- Вы, кстати, на сколько можете задержать дыхание?

- Где-то на 3,5 минуты.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр МАЛЬЦЕВ

Родился 22 июня 1995 года в Санкт-Петербурге. Первый профессиональный пловец-синхронист в России.

Чемпион мира (2015, 2017), четырехкратный чемпион Европы (2016, 2018).

Дважды признавался лучшим синхронистом мира (2016, 2017). Заслуженный мастер спорта.

Рост - 175 см, вес - 64 кг.

СПРАВКА «КП»

Микст-дуэты - дисциплина синхронного плавания, где мужчины и женщины выступают в паре. Впервые официально признана в 2015 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Микст-дуэты показывают две программы - техническую и произвольную. Ведут борьбу за попадание в программу Олимпийских игр 2024 года.

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