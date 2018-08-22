2018-08-22T15:35:18+03:00
Происшествия

Кто стоит за «джихадом пятиклассников»

Почему исполнителями серии терактов в Чечне оказались малолетние подростки [видео]
Алексей ИВАНОВзам. редактора отдела политики
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Грозный. Пост ГИБДД (ОКПП №30), в сторону которого неизвестный бросил неразорвавшееся взрывное устройство и стал сбивать сотрудников полиции на машине. ФОТО Елена Афонина/ТАССГрозный. Пост ГИБДД (ОКПП №30), в сторону которого неизвестный бросил неразорвавшееся взрывное устройство и стал сбивать сотрудников полиции на машине. ФОТО Елена Афонина/ТАСС
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На видеозаписи 11-летний мальчик обещает «сеять страх в сердцах кафиров» (иноверцев - прим. «КП»). По его лицу блуждает улыбка. Он держится за руки со старшими (но все еще очень юными) парнями, среди них - его 16-летний брат.

Наверняка мальчик в этот момент чувствует себя очень взрослым. Это самая важная игра в его жизни.

Через короткое время мальчик и его старший брат погибнут под огнем полицейских при попытке совершить теракт в Грозном.

Наезд на полицию в Чечне.

11-летние дети не считаются дееспособными по российским законам. До наступления уголовной ответственности даже по особо тяжким статьям мальчику оставалось прожить долгих три года. Зато он уже попытался убивать «неверных» и приносил присягу террористу №1 Абу Бакру аль-Багдади. И у кого повернется язык сказать, что полицейские не имели права открывать огонь на поражение? Ответный огонь.

Дожили, на религиозную войну брошены пятиклассники. С одной стороны, это означает, что кураторы исламистского подполья, говоря современным офисным языком, испытывают кадровый голод. Взрослых дураков больше нет. А кто еще пойдет на верную гибель ради чужих фанатичных фантазий и амбиций? А есть только вот эти по сути еще мальчишки, отчаянно жаждущие занять свое место в мире мужчин.

И ведь находится всегда беспринципная, аморальная сволочь, которая будет вербовать свою «армию» на школьных площадках, во дворах, чуть ли не в песочнице. Детские отряды смерти хорошо известны в африканских войнах. Своих дикарей хватает и у нас.

И почему-то вспомнилась «школота Навального». Нет, не поймите меня неправильно: между попыткой теракта и тем, чтобы залезть на фонарь на митинге - пропасть размером с Великий Каньон.

Но есть и кое-то общее. Переходный возраст, гормональный взрыв, дети бунтуют против своих отцов, против системы, которую они построили. Молодежь ищет отряды, чтобы в них вступить. Лучше секретные, подпольные, это щекочет нервы и повышает собственную значимость. Так было и, похоже, будет всегда. Как говорится, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца...

Но относительно мирно все происходит до того момента, пока не находится циничный дядя, который будет заливать в уши подросткам про их уникальность и то, что взрослые (кроме него самого, конечно) ничего не понимают. И про то, что пора действовать. Да-да, прямо сейчас, не дожидаясь выпускных экзаменов.

Эти циничные дядюшки - эксплуататоры детских душ. Судьба попавших в их лапы подросткам - неизменно печальна. В Средние века был такой полулегендарный детский крестовый поход. Большинство юных пилигримов тогда закончили свой путь невольниками у мавров, а вот их идейные вдохновители так и остались сидеть на своих комфортных тронах и сразу же созвали новый крестовый поход.

Но тот 11-летний мальчик из Грозного, наверное, просто не успел дожить до этого урока истории в школе.

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