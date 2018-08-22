2018-08-22T17:22:24+03:00
Телевизор

Третий сезон шоу «Пацанки»: Проститутки и воровки на тропе добра

В третий сезон шоу «Пацанки» добавили больше жести
Антонина ВЕТКИНА
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«Пацанкам», которые решили начать новую жизнь, выпал счастливый билет«Пацанкам», которые решили начать новую жизнь, выпал счастливый билет
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Героини реалити-шоу «Пацанки» пытаются порвать с темным прошлым. Третий сезон будет совсем уж безбашенным: в нем участвуют девушки, от которых отказались даже самые близкие, включая родителей. Среди 13 героинь есть те, кто привык зарабатывать на жизнь проституцией и воровством, кто недавно вышел из тюрьмы.

- В этом году героини проекта стали еще жестче, неуправляемее и бескомпромисснее, - предупреждают на «Пятнице!». - Это 13 абсолютно неконтролируемых оторв, поведение которых может шокировать.

«Пацанкам», которые решили начать новую жизнь, выпал счастливый билет: несколько месяцев с ними будут работать психологи, тренеры, коучи, которые помогут им стать другими. Многие из участниц впервые за долгие годы столкнутся с человеческим отношением к себе. По сути это их последний шанс не пропасть в пучине собственных пороков.

«Пятница!»

«Пацанки-3»

С 23 августа по четвергам, 19.00.

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