Третий сезон шоу «Пацанки»: Проститутки и воровки на тропе добра
Героини реалити-шоу «Пацанки» пытаются порвать с темным прошлым. Третий сезон будет совсем уж безбашенным: в нем участвуют девушки, от которых отказались даже самые близкие, включая родителей. Среди 13 героинь есть те, кто привык зарабатывать на жизнь проституцией и воровством, кто недавно вышел из тюрьмы.
- В этом году героини проекта стали еще жестче, неуправляемее и бескомпромисснее, - предупреждают на «Пятнице!». - Это 13 абсолютно неконтролируемых оторв, поведение которых может шокировать.
«Пацанкам», которые решили начать новую жизнь, выпал счастливый билет: несколько месяцев с ними будут работать психологи, тренеры, коучи, которые помогут им стать другими. Многие из участниц впервые за долгие годы столкнутся с человеческим отношением к себе. По сути это их последний шанс не пропасть в пучине собственных пороков.
«Пятница!»
«Пацанки-3»
С 23 августа по четвергам, 19.00.