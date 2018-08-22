2018-08-22T18:26:32+03:00
Звезды

Малинин рассказал историю любви дворянина и вампирши

Певец записал песню на стихи Гуцериева и снял мистический клип [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Певец презентовал клип «О любви иногда говорят...»Певец презентовал клип «О любви иногда говорят...»Фото: Личный архив
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Вампирская тема уже который год не уходит из топов. Даже ветераны сцены поняли, что фанатов «Сумерек» надо заманивать в свои ряды. Робкую попытку в этом отношении сделал Александр Малинин.

Певец презентовал клип «О любви иногда говорят...» (стихи Михаила Гуцериева, музыка Андрея Ктитарева и Михаила Гуцериева).

Александр Малинин - О любви иногда говорят... (Премьера клипа, 2018).

Снял мистический ролик режиссёр Владимир Янковский, представитель известной кинематографической династии. Сюжет клипа музыкальной киноминиатюры основан на мистической и драматической истории любви молодого дворянина и красавицы-вампирши в декорациях 19-го века. Александр Малинин играет в нём роль отца лирического героя и главного борца с «нечистью». Практически профессора Ван Хельсинга.

Малинин, предваряя выход песни и клипа, поделился с «КП»: «Я благодарен Гуцериеву за философские стихи».

Напомним: песня на стихи Михаила Гуцериева «О любви иногда говорят...» впервые была исполнена Малининым пять лет назад. На юбилейном концерте поэта в Кремле в 2018 году песня получила вторую жизнь — композитором и саундпродюсером Андреем Ктитаревым была сделана свежая аранжировка, перепета вокальная партия, и в результате «О любви иногда говорят...» стала основой для захватывающей вампирской истории. Вполне возможно, что таким образом Малинин хочет заманить в стан своих поклонников более молодую аудиторию.

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