Ученые пришли к выводу: человек это ошибка природы

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-22T20:11:26+03:00

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Причины, по которым человек стремительно выдвинулся из царства животных и превратился в разумное существо, до сих пор были непонятны ученым. Еще каких-то 3 миллиона лет назад мы ничем не отличались от остальных приматов. Наши предки скакали по деревьям и имели объем мозга 330-400 кубических сантиметров - точно такой же, как у современных шимпанзе. Однако затем в группе наших предков, которых называют австралопитеками произошло нечто странное: за короткий по историческим меркам период времени - 1 миллион лет, - объем мозга увеличился в 3-4 раза и достиг почти современных значений (1200 кубических см. и более). Эта стремительная эволюция очень хорошо прослеживается по ископаемым останкам.

За очеловечивание Шарикова отвечал вовсе не гипофиз

Что же произошло? Раскрыть эту тайну взялась команда генетиков под руководством профессора Пьера Вандерхагена из Брюссельского свободного университета (Бельгия). Ученые предположили, что увеличение мозга связано с мутацией генов, которые включаются на стадии развития эмбриона. Потому что именно тогда происходят ключевые этапы формирования мозга.

Профессор Вандерхаген и его коллеги принялись искать специфические гены, которые есть у человека, но отсутствуют у остальных животных. Выяснилось, что вопреки «Собачьему сердцу» Булгакова, за очеловечивание отвечает не гипофиз, а особое семейство генов под кодовым названием NOTCH2NL. Это вариант древнего гена NOTCH, который присутствует у всех животных и регулирует количество нейронов головного мозга.

Шизофрения - горе от ума

Но людям необыкновенно повезло: однажды у нашего общего с обезьянами предка при копировании ДНК случайно произошло дублирование NOTCH. Но эта версия гена оказалась нерабочей. Она и сейчас присутствует у горилл и шимпанзе, но никак себя не проявляет. А вот у австралопитеков 3 миллиона лет назад случилось еще одно ошибочное дублирование фрагмента ДНК и получился тот самый NOTCH2NL, который сыграл роль мощнейшего интеллектуального допинга. Новый ген вызвал взрывной рост числа нейронов и увеличение коры головного мозга - той части нашего «чердака», которая отвечает за способность к разговорной речи, образному мышлению и креативные возможности. Такие же гены были обнаружены у наших двоюродных братьев неандертальцев и денисовцев.

Однако стремительная эволюция головного мозга имеет и свою темную сторону. Вандерхаген и его коллеги полагают, что 3 миллиона лет эволюции слишком мало, чтобы новые гены, ответственные за очеловечивание, работали идеально. Выяснилось, что они виноваты за такие сбои в развитии мозга, как микроцефалия (уменьшение размеров черепа и мозга) или макроцефалия - наоборот - чрезмерное его увеличение. Кроме того, бельгийские ученые считают, что именно эта генетическая революция привела к появлению у людей таких заболеваний, как шизофрения и аутизм.