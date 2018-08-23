Ставьте все на карту: плюсы и минусы пластиковых банковских карточек

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-22T21:41:27+03:00

- Больше потрачу - больше вернется. Надо тратить!.. Но мужу не скажу... Фото: Евгения ГУСЕВА

Воспользовавшись бонусами, которые дает карта, можно не только правильно тратить, но еще и попутно подзаработать

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За деньгами и их экономией чисто психологически легче следить, если они шуршат в руках. Но и у пластика есть плюсы.

ТРАТЫ С ВОЗВРАТОМ

По услуге кешбэк часть потраченных денег возвращается обратно на счет клиента. Расплачиваетесь картой в магазине, а в конце месяца банк отдает вам определенный процент от суммы чека. Обычно 1 - 5%. Допустим, в месяц тратите 30 тыс. руб. по карте с минимальным кешбэком 1% - за год «зарабатываете» 7,2 тыс. рублей. Иногда банки устанавливают предельный чек, выше которого кешбэк не начисляется: это может быть и 2 тыс., и 20 тыс. руб. - каждое учреждение определяет для кешбэка свои правила.

Правда, деньги вернутся лишь при покупках в компаниях - партнерах банка. Их список можно посмотреть на сайтах кредитных организаций.

- По кредитным картам банки начисляют более высокий кешбэк, чем по дебетовым. Если вы уверены в своей финансовой дисциплине, то можно тратить деньги с кредитной карты, получая кешбэк и возвращая деньги банку в льготный период, когда проценты за кредит не платятся, - рекомендует финансовый блогер Александра Краснова.

В рамках рекламных кампаний по некоторым партнерам кешбэк может быть и до 10 - 20% - если следить за такими акциями, получится неплохо сэкономить.

УЛЕТНЫЕ БОНУСЫ

На некоторые карты за покупки деньги не возвращают, зато начисляют бонусные баллы. Ими потом можно расплатиться как деньгами.

- Бонусы обычно имеют срок действия 1 - 2 года - если их не потратить вовремя, сгорают. Зато они обычно начисляются в большем размере, чем кешбэк, - утверждает эксперт Банки.ру Екатерина Марцукова.

Необязательно, что 1 балл будет стоить 1 руб., да и расплатиться ими иногда можно лишь после накопления определенной суммы. Допустим, за 1 тыс. баллов дадут всего 600 рублей. К тому же часто баллами можно расплатиться лишь в компаниях-партнерах.

Для тех, кто часто летает, есть карты, позволяющие копить мили. Например, за каждые потраченные 30 руб. начисляется 1 миля. Чем выше категория пластика, тем быстрее эти мили набегают. Допустим, по золотой карте с годовым обслуживанием 2,5 тыс. руб. будет начисляться в полтора раза больше миль, чем при тех же самых тратах по классической карте. Потратили за год около 500 тыс. руб. - накопили на билет.

Кроме авиабилетов, потратить мили можно на бронирование отелей, оплату аэроэкспресса и железнодорожных билетов. Например, билет РЖД Москва - Сочи стоит 12 тыс. миль. Чтобы их накопить за год, каждый месяц надо расходовать не меньше 30 тыс. рублей. Но даже если потратили меньше, мили все равно пойдут в зачет как скидка на билет. Тоже неплохо!

ОСТАТОК С ПРОЦЕНТОМ

Многие банки на деньги карточного счета начисляют проценты, как по депозиту. Бывает до 7% годовых. Только необходимо поддерживать остаток денег на карте: в каком-то банке это 1 тыс. руб., а в ином и 30 тыс. рублей. Иногда кредитные организации устанавливают верхний предел суммы, после которой процент снижается. Например, по одной и той же карте при остатке до 100 тыс. руб. банк обещает доходность в 7%. А если больше 100 тыс. руб., то только 3%. Некоторые банки требуют, чтобы клиент совершил определенное количество покупок при помощи карты. Например, не меньше пяти в месяц. Тогда на остаток начислят 7,5%. Если меньше - всего 3%.

Льготный период по кредитной карте обычно составляет 1 - 3 месяца - для одних это время перекрутиться до зарплаты, а для иных - возможность с выгодой прокрутить деньги банка. Открываете кредитную карту и все свои текущие траты покрываете заемными средствами. А зарплату кладете на другую карту, которая с начислением процентов. В конце месяца снимаете деньги с доходного счета и гасите ими кредит. Накапавшие за это время проценты - прибыль.

А вот если не погасили кредит в льготный период, заплатите до 30% годовых. Не забывайте, что в разных банках этот период может начинаться по-разному: как с начала календарного месяца, так и с даты открытия карты или с момента совершения по ней первого платежа.

СОВЕТЫ «КП»

С лупой и калькулятором

При выборе пластика придется читать мелкий шрифт в договоре и считать.

Например, на сайте банка может сообщаться о кешбэке в 10%. Неплохо! А потом оказывается, что он начисляется только на определенные категории товаров. Да еще и в определенных магазинах. Вся загвоздка в том, что узнать, входит ли товар и магазин в нужный список, зачастую заранее нельзя.

- Советую сделать покупку на небольшую сумму, а потом позвонить в банк и узнать, вернут вам деньги или нет, - посоветовал «КП» менеджер кредитной организации.

Еще правило: никогда не снимайте с кредитных карт наличные. За это берется большая комиссия, к тому же еще и проценты по кредиту надо будет заплатить. Льготный период на снятие наличных часто не распространяется.

Надо заранее посчитать, будет ли доход по карте превышать плату за ее обслуживание. Бывают карты, обслуживание которых стоит меньше 1 тыс. руб. в год, а есть такие, за которые придется платить больше 10 тысяч. Последние относятся к более высокой категории и предлагают более интересные условия, в том числе повышенный кешбэк, например. Но с учетом их цены не факт, что они всегда будут выгоднее дешевых карт.

Следите за акциями. Бывает, что при открытии карты до определенной даты ее обслуживание первый год будет бесплатным.

- Вряд ли можно много заработать, используя одну банковскую карту. Так как универсальную для всех карту сложно найти на рынке, возможно, имеет смысл оформить несколько карт с разными бонусными программами, актуальными именно для вас. Например, карту с кешбэком в супермаркетах, - резюмирует Екатерина Марцукова.

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