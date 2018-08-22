2018-08-22T21:51:59+03:00
Экономика

Кредит без доверия: микрофинансовые организации записывают москвичей в должники даже без ксерокопии паспорта

«КП» разбиралась, что делать, если на вас повесили долги с огромным процентом
Лиза АЛИ
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В случае оформления займа без вашего ведома необходимо письменно уведомить о данном факте руководство организацииВ случае оформления займа без вашего ведома необходимо письменно уведомить о данном факте руководство организацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Теперь с меня требуют 60 тысяч рублей, которые я в глаза не видел. Чудеса, - качает головой телеоператор Евгений Лоснов, показывая выписку своей кредитной истории.

“Чудеса” в его жизни начались в мае этого года, когда на сотовый позвонил неизвестный номер. Холодный мужской голос отчеканил заученный текст: “Вы должны компании “Монеза” 21 тысячу рублей. Имеете средства для погашения?”

- Я подумал это какой-то новый развод. “Какой долг? - говорю, - Я про вашу компанию впервые слышу».

Тогда Женя просто положил трубку. Но через два дня позвонили снова:

- На этот раз девушка, - вспоминает Евгений. - Мол «Я из “Е-заема”, вы нам должны 38 тысяч”. Мне даже смешно стало: “А как же “Монеза”, - говорю?.

Но после второго звонка москвич решил все же проверить свою кредитную историю. Взял выписку в банке, и надо же: на нем, действительно, висят два долга. Тут уже не до смеха - могут и счета заморозить, и выезд из страны запретить.

В ОДНОМ ЗДАНИИ, В ОДНОЙ КОМНАТКЕ

В такую аферу попал не только Лоснов. На форумах кипят обсуждения - и во всех фигурируют названия одних и тех же компаний: “Монеза” и “Е-заем”:

- Попал в аналогичную ситуацию “Монеза” и “Е заем”! Коллекторы требуют по 10 и 15 тысяч рублей!

- “Монеза” и “Е-заем” оформили по моим паспортным данным два левых кредита, выдав деньги непонятно кому и куда. Узнал, когда решил рефинансировать ипотеку - банки отказывают. Испорчена кредитная история!

- Теперь и я должник. Это просто какой-то кошмар, постоянно звонят по неоплатам, шлют смс. Полиция отказывается заводить дело: якобы не мне причинен ущерб, а самой МФО.

В возбуждении дела отказали и Евгению - за недостатком улик для преступления.

- Участковый мне так и сказал: “Ну я им позвонил, запрос отправил - тишина. А что они вам звонят? Нет! Ну и чего париться?” Ничего себе, думаю - на мне так-то два долга! - с нервным смешком вспоминает Женя.

В истории есть интересный момент. Оказалось, что “Монеза” и “Езайм” - чуть ли не одна организация. Обе МФО принадлежат некой латвийской компании TWINO и, судя по выписке из ЕГРЮЛ, даже находятся в одном здании, и буквально в одной комнатке…

ОФОРМЛЯЕМ ЛЕВЫЙ ЗАЙМ

Похожи, как братья-близнецы, и сайты процентщиков. И там, и там - зазывный баннер, предлагающий первый займ под 0%, окно для ввода нужной суммы и срока погашения. И, конечно, многообещающая зеленая кнопка “Получить деньги”.

Вся процедура оформления занимает каких-то пять минут. Даже самокат взять в аренду и то сложнее - там требуют скан паспорта и твое селфи с ним, да и заявку одобряют несколько дней. Тут же - никаких документов, нужно только ввести паспортные данные и привязать банковскую карту (через смс-код - как в онлайн-магазинах). И все - одобрение приходит моментально. А вместе с ним и деньги на карту.

Если так просто оформить кредит на себя, то может и “левый” займ взять не составит труда? Решаю попробовать себя в роли мошенника.

Для этого покупаю еще одну сим-карту, регистрирую новый аккаунт - только паспортные данные указываю не свои, а подруги. А вот банковскую карту - как раз свою собственную. Получится, что денежки - мои, а долг - ее. Нажимаю “запросить” и уже потираю ручки, но вдруг - отказ.

Неужели “левые” займы все-таки не работают? Тогда как же это удается мошенникам?

- Фамилия в паспорте и фамилия на банковской карте должны совпадать, иначе перевод не пройдет, - объясняет основатель антиколлекторской компании “Антидолг” Николай Шуваев. - Поэтому если такое происходит - вероятней всего, это в чистом виде мошенничество. И как правило, не без участия сотрудников самой микрокредитной организации. Потому иначе это было бы сделать технически невозможно.

То, что за этим стоят сами МФО, кажется и Евгению. Он обратился в компанию с просьбой провести внутреннее расследование. Когда прошел месяц, а ответа так и не было - решил зайти лично.

- Парень особо и не скрывал, - вспоминает Женя. - То есть прямым текстом он, конечно, не говорил, что они этим занимаются. Он говорил так: “Ну да очень мало дел, которые доводятся до конца. В основном наши клиенты не обращаются в суд. Им проще выплатить эти минимальные кредиты, а те, кто идут до конца - это для нас капля в море…”

Ответы от одинаковых компаний тоже пришли одинаковые: мол так и так извините, но денег все равно должны вы. Остается доказывать свою правоту через суд.

4 НАИВНЫХ ВОПРОСА О ЛЖЕ-ДОЛГАХ

Как паспортные данные попадают к мошенникам?

- Персональные данные добыть не так-то сложно, - говорит руководитель организации “Кредитный правозащитник” Михаил Алексеев. - Мы приезжаем в любую гостиницу - там просят сделать ксерокопию нашего паспорта. Ну кто из них давал нам расписку о правилах обработки персональных данных? Откуда мы знаем, что какой-то паренек-студент с ресепшн не скидывает их “куда надо”? А иногда их, например, копируют кадровые агентства-мошенники.

Как себя обезопасить?

- Нужно стараться оберегать свои персональные данные: паспорт, банковскую карту, сим-карты. Особенно симки: не выкидывать их, если закончили использовать и обязательно отвязать от всех онлайн-банков, - советует Алексеев. - А еще раз в год каждый может обратиться за бесплатной выпиской в Бюро кредитных историй (в банках это делают за деньги - прим.). И проверить по ней задолженности.

Что грозит человеку, на которого завели займ?

- Во-первых, подобный займ висит и портит кредитную историю. Человек идет за настоящим кредитом и получает отказ. Из-за этого некоторые даже вынуждены сами гасить эти лже-займы! – продолжает эксперт. - А если вопрос запустить, то “Монеза” может натравить коллекторов, и потом и на вас же подать в суд. И теоретически судприказ тоже могут вынести без вас. А потом и арест счетов. Так что оставлять это просто так никак нельзя!

Что делать, если займ уже завели?

- Для начала можно подъехать и разобраться в самом МФО - иногда такое бывает, что они и сами не в курсе, а вот если требование исходит прямо от них - надо писать заявление в полицию с просьбой провести расследование в рамках 159-ой статьи - “Мошенничество”, - говорит Николай Шуваев. - Правоохранители должны проверить, с какого ip-адреса это происходило, будет сопоставляться местоположение человека в тот момент, когда подавались данные. Если в уголовном процессе не удается такие вещи решить, то всегда можно рассчитывать на гражданский суд.

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ДЕЛАЮТ САМИ СОТРУДНИКИ МФО

- В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве за период с 2017-2018 годы поступило 5 обращений граждан в отношении микрокредитных организаций «Е-Займ» и «Монеза», - сообщили «КП» в полиции. - В ходе проверки выявлены факты оформления (выдачи) микрокредитов в адрес физических лиц без участия последних. Противоправная деятельность в подобных случаях осуществляется рядовыми сотрудниками микрокредитных организаций, на которых возложены обязанности по оформлению необходимых документов и принятию решений «одобрить/не одобрить».

В случае оформления займа без вашего ведома необходимо письменно уведомить о данном факте руководство организации с требованием о предоставлении документов подтверждающих факт выдачи займа. С приложением копий данных документов необходимо обратится в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, а также в судебные органы с целью признания данного договора займа недействительным.

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