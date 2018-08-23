Ольга Бузова: Если любви ко мне нет - пусть берут деньги и уходят

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-22T23:06:27+03:00

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Два года назад Ольга Бузова с кровью разводилась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Грамотно распорядившись популярностью, артистка начала ковать железо: гастрольные туры, новые клипы, свой ресторан (второй на подходе). По итогам с годовым доходом $3,9 миллиона она попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes. Но с личной жизнью пока проблемы. Причины анализировать 33-летняя артистка не стала, а решила принять участие в шоу телеканала ТНТ «Замуж за Бузову», где будет пытаться строить уже свою любовь. С 26 августа мы увидим, как под итальянским солнцем 15 мачо будут из кожи вон лезть, чтобы понравиться недоверчивой Ольге.

«Хочу узнать - смогу полюбить или рана еще не зажила»

- Насколько мне известно, это первая история на ТВ, когда именно женщина выбирает среди множества мужчин претендента на ее сердце, ведь прежде именно девушки боролись за жениха.

- То, что будет происходить в нашей программе, должно быть в жизни. Почему-то все изменилось и появились странные стандарты: женщины ухаживают за мужчинами, борются за его внимание. Женщин вообще в последнее время ничего не останавливает, наличие брака например. Где женское достоинство и гордость? Нужно напомнить, что именно мужчины должны ухаживать за нами, как это всегда было. Я пришла на канал и сама предложила этот формат. Два года я была одна. Реально, не было со мной никого, и стало даже страшно, что слишком долго длится мое женское одиночество. И я не стесняюсь говорить о том, что я хочу любви. Я этого очень хочу, но в реальной жизни не получается. Может быть, кто-то думает, что я так ушла в карьеру, чо мне это не нужно? Это не так. Я хочу в будущем семью, я хочу любить. Для меня самое главное – самой любить, а не только получать. Мне хочется свой опыт передать наследницам, или наследнику. А наследниц без мужчины-то не получится. Еще мне часто задают вопросы: «Оля, а когда дети?». Для того чтобы детей сделать, надо же мужчину найти. Вот я и решила начать с первого этапа.

На шоу «Замуж за Бузову» потенциальным женихам придется делать трудный выборФото: телеканала ТНТ

- Сейчас же такое время, что брак вообще необязателен для рождения детей. Многие женщины находят себе…

- А я не говорю про брак. Я давно поняла, что брак не останавливает ни от чего – ни от измен, ни от вранья, ни от предательства, ни от ухода из семьи. И дети не останавливают. Я не за браком пришла на проект. Я пришла за любовью. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба или нет. Для меня главное не брак, а отношения. Я хочу узнать, смогу ли я вновь полюбить или рана настолько глубокая, что, может быть, я еще не готова.

«Меня даже на свидение никто не приглашает»

- Сейчас будет циничный комментарий. Если смотреть на этот проект со стороны, то мужчины там выступают немножко в роли гейш. Они должны показывать свои таланты, по-максимуму удовлетворять ваши запросы и потребности, чтобы произвести впечатление. У вас останется по таком раскладе уважение к мужчине, кторого вы выберете? Он ведь будет находиться ниже вас и вынужден будет подстраиваться.

- Настоящий мужчина, если у него есть стержень, не будет находиться ниже. Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, многих, возможно, пугает и статус, и сам формат, и даже название. Но просто так уже исторически сложилось – «Замуж за Бузову». Я это где-то ляпнула, а в итоге это вошло в обиход, и название не стали менять. Если мужчина почувствует себя ущемленным, ну, значит, это не мой, до свидания.

Грамотно распорядившись популярностью, артистка начала ковать железоФото: телеканала ТНТ

- То есть, получается что-то типа рыцарского турнира?

- Мне тоже не нужен цирк, не хочу, чтобы за меня боролись, если ничего не чувствуют. Я прекрасно понимаю, что, возможно, люди преследуют другие цели. У меня нет времени на ложь, на вранье и на цирк. Я из своей жизни выделила огромный кусок для того, чтобы почувствовать себя желанной женщиной. И да, я хочу, чтобы за мной ухаживали. На меньшее не согласна. Я хочу, чтобы за меня боролись. Пока в жизни у меня только работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа. Меня даже на свидание никто не приглашает. А на пограмме у меня будет три свидания в день.

- Вы меня, конечно, извините, но мне кажется, что такому человеку, как вы, действительно не просто найти пару.

- Спасибо! Мне тоже так кажется.

- Мне кажется, у мужчин может быть страх «не соответствяи». У вас, извините, и список Forbes, и популярность, и концерты...

- Что, закрываем проект? Останавливаем съемки? (смеется). Я хочу поймать взгляд мужчины, чтобы он на меня смотрел не как на персонаж «Ольга Бузова», а, чтобы ему понравились мои глаза, чтобы он хотел меня понять. Мне бы хотелось, чтобы в меня влюбились, не зная, кто я. Но это, к сожалению, уже невозможно, поэтому надо менять отношение к ситуации. Если мужчина будет бояться быть рядом, не будет чувствовать в себе сил и уверенности меня заинтересовать, такой мне не нужен. Путь ко мне лежит через сердце, остальное я могу в этой жизни сама.

С личной жизнью у Ольги пока проблемыФото: телеканала ТНТ

- У вас есть конкретные требования к потенциальному возлюбленному?

- Я знаю примерно, какими качествами должен обладать мужчина, но любовь – это не схема. Мы можем сейчас с вами сколько угодно рисовать идеал, а в итоге, я выберу совершенно другого. Когда появляется чувство, отключается разум.

- Но некоторые девушки, я знаю, рисуют такие «карты желаний», на которую они «наклеивают» мужчину, машину, дом, друзей, даже бытовую технику. У некоторых сбывается в точности до деталей.

- Я не рисую - я делаю. Я не мечтаю, а ставлю цели. Но это касается работы и проектов. С отношениями все намного сложнее. Мне хочется настоящих эмоций. Поэтому впервые у участника шоу будет возможность выбрать не меня, а деньги. Если мужчина не захочет продолжать борьбу, я не хочу заставлять.

- Но это же удар по самооценке ужасный, мне кажется. Нет?

- По моей?

- Ну, конечно. Когда человек пришел на шоу, пропиарился за ваш счет, забрал деньги и ушел.

- Это же проверка. Да, это будет больно, но зачем мне такой человек? У меня не так много времени, я не хочу ошибиться. В таких некомфортных условиях люди быстрее раскрываются. И если я полюблю, то не готова вновь испытывать ту боль, которую испытала. Этого больше всего боюсь.

- Что бы вы посоветовали женщинам, которые были обмануты мужьями, как пережить предательство? Сейчас в шоу-бизнесе происходит несколько таких грустных историй.

- Я сама была в этой ситуации. И, к сожалению, только время поможет. Ждать долго. Очень долго. И если честно, мне кажется, что эта боль на всю жизнь. И мужчине, который будет со мной, понадобится много времени, чтобы я смогла вновь довериться и поверить.

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