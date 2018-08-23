Новые повороты в тайне перевала Дятлова

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-22T22:37:36+03:00

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О странной гибели девяти туристов зимой 1959 года на Северном Урале ходят разные версии. Одна из самых популярных - шпионская. Якобы среди туристов были люди, которые под контролем советских органов должны были на перевале встретиться с американскими парашютистами! Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич уверен, что один из туристов - Семен Золотарев - выполнял особую роль в этом походе (историю с расследованием по Золотареву см. на сайте kp.ru). Ведь в группу он попал в самый последний момент, никто его толком не знал. Но что-то пошло не так, и туристов забили до смерти, как опасных свидетелей. Главу фонда поддерживают сотни адептов тайны перевала, обвиняя Семена в гибели группы.

Сегодня в эфире программы «На самом деле» люди, которые лично знали Золотарева, впервые расскажут свою правду.

Одна из участниц - Людмила Комова, падчерица Семена. Ее мама Тамара Бургач была гражданской женой Золотарева. Жили они в Лермонтове. В 1956 году у них родился сын Саша. Но спустя несколько месяцев Семен и Тамара расстались. И в это же время исчез их сын. Людмила Комова рассказывает, что мальчика увез куда-то отец. Но родственники Семена уверены, что сама Тамара сдала ребенка в детдом. В эфире программы «На самом деле» зрители узнают, на чьей стороне правда. Но самое главное, что и те и другие хотят найти Александра. Заинтересованы в этом и мы. По итогам проведенной весной эксгумации праха Золотарева были сделаны две генетические экспертизы с противоречащими результатами. Если Саша найдется, специалисты сделают более достоверный анализ, и мы узнаем, кто лежит в могиле под надписью «Семен Золотарев».

«На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Сегодня, 19.00. Первый