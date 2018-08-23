В 12 регионах России можно будет поклониться мощам греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-23T09:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тысячи российских паломников смогут поклониться мощам греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского. 23 августа в пресс-центре ТАСС на Тверском бульваре состоится пресс-конференция, посвященная приезду святыни в нашу страну. На ней пойдет речь о пути мощей с острова Корфу, графике их пребывания в России, организации работы волонтеров.

Участники пресс-конференции - пресс-секретарь Патриарха московского и всея Руси священник Александр Волков, председатель Совета благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира Владимир Бабий, глава Молодежного отдела Московской городской епархии и движения Православные Добровольцы Михаил Куксов.

Начало - в 12:00. На пресс-конференцию смогут попасть только представители СМИ - по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Телефон для справок и аккредитации: +7 (926) 608-08-16.

С 24 августа по 15 октября святыня будет выставляться в православных храмах 12 регионов России. Свой путь мощи чудотворца Спиридона начнут в Краснодаре. Затем в графике Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московская область, Тула, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москве.

Христианский святой Спиридон Тримифунтский почитается и православными, и католиками как чудотворец. По преданию, он родился в 270 году на острове Кипр. Был праведником и был вознагражден даром исцелять неизлечимых больных, изгонять бесов. Позже был избран епископом города Тримифунта на Кипре. В России чудотворец Спиридон почитался особо. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя. До наших дней он не дошел, в 1930-м храм разрушили большевики. Однако улица, на которой стоял, сохранила свое название и известно всем москвичам - Спиридоновка.