Что будет, если скрестить Анджелину Джоли и Меган Фокс? Правильно, нереальная красотка
Необычное увлечение норвежского художника Педро Берг Дженсени вот уже который день притягивает восторженные взгляды пользователей всего мира. Нет, он не рисует картины и не запечатлевает на холсте блики заходящего солнца. That Nordic Guy – а это творческий псевдоним Педро Берг Дженсена - создает новых звезд. Он скрещивает снимки знаменитых актеров и певиц и являет миру просто фантастических красоток и красавцев.
Знаете, что будет, если скрестить Локи и Тора из фильмов Marvel, или Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, или вообще объединить в одного человека троицу главных героев «Гарри Поттера»: Гарри, Рона и Гермиону.
Предупреждаем, рассматривание снимков может увлечь на несколько часов.
Эмма Уотсон + Кристен Стюарт. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Если вы поклонница Бреда Питта, то это значит, что вы просто не видели Питта с чертами Итана Хоука. Теперь у вас новый герой.
ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Среди работ художника можно найти Анджелину Джоли и Меган Фокс, Арнольда Шварцнеггера и Колина Фаррелла, а так же "многослойные" работы.
Тейлор Свифт + Эмма Уотсон. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Арнольд Шварценеггер + Колин Фаррелл. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Если еще задаться целью и самостоятельно выявлять позаимствованные черты, то культурное мероприятие может превратиться в интересный квест.
Бенедикт Камбербэтч + Мартин Фримен. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Крис Хемсворт + Том Хиддлстон. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Автор идеи рассказывает, что делает снимки в бесплатной программе-редакторе, а потом устраняет шероховатости в Photoshop.
Крис Прэтт + Харрисон Форд. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Анджелина Джоли + Меган Фокс. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
В зависимости от сложности, один портрет может быть сделан за пару часов, а порой на работу уходит по несколько суток.
Питер Динклэйдж + Николай Костер-Вальдау. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt
Все работы парня можно посмотреть на его страничке в DeviantArt.