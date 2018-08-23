Что будет, если скрестить Анджелину Джоли и Меган Фокс? Правильно, нереальная красотка

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-23T12:44:16+03:00

А если звезда «Сумерек» Кристен Стюарт и «Гарри Потера» Эмма Уотсон будут одним человеком? Ответ на этот вопрос знает норвежский художник Педро Берг Дженсен [фото]

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Необычное увлечение норвежского художника Педро Берг Дженсени вот уже который день притягивает восторженные взгляды пользователей всего мира. Нет, он не рисует картины и не запечатлевает на холсте блики заходящего солнца. That Nordic Guy – а это творческий псевдоним Педро Берг Дженсена - создает новых звезд. Он скрещивает снимки знаменитых актеров и певиц и являет миру просто фантастических красоток и красавцев.

Знаете, что будет, если скрестить Локи и Тора из фильмов Marvel, или Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, или вообще объединить в одного человека троицу главных героев «Гарри Поттера»: Гарри, Рона и Гермиону.

Предупреждаем, рассматривание снимков может увлечь на несколько часов.

Эмма Уотсон + Кристен Стюарт. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Если вы поклонница Бреда Питта, то это значит, что вы просто не видели Питта с чертами Итана Хоука. Теперь у вас новый герой.

ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Среди работ художника можно найти Анджелину Джоли и Меган Фокс, Арнольда Шварцнеггера и Колина Фаррелла, а так же "многослойные" работы.

Тейлор Свифт + Эмма Уотсон. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Арнольд Шварценеггер + Колин Фаррелл. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Если еще задаться целью и самостоятельно выявлять позаимствованные черты, то культурное мероприятие может превратиться в интересный квест.

Бенедикт Камбербэтч + Мартин Фримен. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Крис Хемсворт + Том Хиддлстон. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Автор идеи рассказывает, что делает снимки в бесплатной программе-редакторе, а потом устраняет шероховатости в Photoshop.

Крис Прэтт + Харрисон Форд. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Анджелина Джоли + Меган Фокс. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

В зависимости от сложности, один портрет может быть сделан за пару часов, а порой на работу уходит по несколько суток.

Питер Динклэйдж + Николай Костер-Вальдау. ФОТО Pedro Berg Johnsen, ThatNоrdicGuy @ DevianArt

Все работы парня можно посмотреть на его страничке в DeviantArt.