2018-08-23T16:48:19+03:00
Спорт

ЦСКА и «Спартак» будут делить одну арену

1 сентября в России стартует хоккейный сезон
Сергей КИРИЛЛОВ
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ЦСКА из своей старенькой арены на Ленинградке, переезжает в «ВТБ Ледовый дворец», который находится на территории бывшего завода ЗИЛЦСКА из своей старенькой арены на Ленинградке, переезжает в «ВТБ Ледовый дворец», который находится на территории бывшего завода ЗИЛФото: ТАСС
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А Москве хоккейная толкотня, как на пятачке у ворот. ЦСКА из своей старенькой арены на Ленинградке, переезжает в «ВТБ Ледовый дворец», который находится на территории бывшего завода ЗИЛ, в Парке легенд. Недавно спорткомплекс переименовали в «ЦСКА Арену».

Любопытно, что здесь же будет играть и московский «Спартак», который явно не признает новую армейскую вывеску и продает билеты на матчи на своем сайте в «Ледовый дворец Парка легенд».

Кстати, в прошлом году здесь играли хоккеисты московского «Динамо», но этот сезон они начинают в «Мегаспорте». А завершить его бело-голубые собираются на «ВТБ Арене», которую построили на месте легендарного стадиона «Динамо» в Петровском Парке. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на днях сообщил, что реконструкция «Динамо» завершится до конца этого года. Напомним, на этом стадионе под одной крышей будут действовать сразу две арены - футбольная и хоккейная, которая может быть быстро переделана в баскетбольную или концертную площадку.

А еще две команды КХЛ будут играть в ближайшем Подмосковье. И если к подольскому «Витязю» все давно привыкли, то появление в Балашихе омского «Авангарда» выглядит несколько странновато. А все дело в том, что в Омске ледовый дворец вдруг оказался в аварийном состоянии, и «Ястребы» как минимум на год арендовали другое гнездо.

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