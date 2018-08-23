Александр Шохин: Если бизнесмен «деятельно раскаялся», стал белым и пушистым - его не обязательно сажать в тюрьму за прошлые грехи

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-23T17:01:01+03:00

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - о том, как страна может пережить новый виток санкций

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- Александр Николаевич! Да вот уже второй пакет антироссийских санкций вступает в действие. Швейцарский банк, как говорят, заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов. «Дойче банк» пригрозил нашему правительству разорвать отношения. Как жить? Не обнищает ли наш родной российский бизнес?

- Если всерьез говорить о рисках, то российский бизнес видит их с двух сторон...

С одной стороны - санкции, которые, действительно, усугубляются. И нынешний пакет – это еще не самое страшное.

Если американский Конгресс перед ноябрьскими выборами продвинет законопроект о новом пакете санкций, которые могут означать еще более жесткое давление на российские финансовые банковские институты... В частности, - запрет на работу с долларами - через запрет на открытие корреспондентских счетов, которые открываются, как правило, в американских банках, если речь идет о долларовых операциях. Либо иные схемы системного выдавливания России из международной финансово-банковской системы.. То тут - да, будет тяжко.

С другой стороны, постоянно идут разговоры о дополнительных изъятиях доходов крупного бизнеса. О повышении налогов и так далее. Поэтому тут риски, как говорится, с двух сторон.

- И где же выход? Если он, конечно же, имеется...

- Безусловно, выход тут один – радикальное улучшение деловой среды и инвестиционной привлекательности российской юрисдикции.

- Вы что имеете в виду?

- Имеется в виду предсказуемость регуляторной фискальной нагрузки на бизнес. Нормализация его отношений с правоохранительными органами. И целый ряд других мер.

- Каких же?

- Повышение эффективности судебной системы. Здесь, конечно, быстрые решения, по крайней мере, - отдача от них, - наверное, невозможны. Но принятие таких решений вполне возможно.

В частности, важно завершить дискуссию об изъятиях полутриллиона рублей в пользу схемы, которую сейчас правительство уже практически официально зафиксировало. А именно - то, что надо думать о том, как простимулировать инвестиции крупных компаний. В том числе, и собственные проекты, те, которые правительство считает приоритетными и так далее.

Вот еще - нельзя допускать такие ситуации, когда непредсказуемость увеличивается и разговоры идут не о создании нормальных условий для бизнеса - малого, среднего, крупного, - а об изъятии допдоходов из бизнеса, в том числе, через введение прогрессивной шкалы налогообложения и так далее...

Вот это - один из главных факторов. Предсказуемость, определенность в регуляторной среде и нагрузке фискальной, административной, правоохранительной – это очень важный момент.

И, безусловно, нужны специальные меры. Такие, как меры по стимулированию возврата капиталов.

- Чтобы было понятнее - можно пример?

- Пожалуйста... Вот сейчас есть закон о контролируемых иностранных компаниях. Правительство вносит на днях поправки в этот закон, который увеличивает срок ответственности - уголовной! - за нарушение в этой области. На один год сдвижка идет.

Мы считаем, что если нарушение этого законодательства, связанного с контролируемыми иностранными компаниями, сопровождается деятельным раскаянием...

- О! Интересное выражение!

... - и возмещением ущерба, - то вообще нужно освободить от уголовной ответственности.

- Как это?

- То есть, надо расширять такие положения в Уголовном кодексе, да и в Налоговом, в том числе, - а они взаимосвязаны... А именно - то, что возмещение ущерба по экономическим статьям должно приводить практически автоматически к освобождению от уголовной ответственности.

Такого рода меры надо очень быстро принимать, чтобы показать направление движения.

Мы не можем своими усилиями отменить санкции, но противостоять им - создавая лучшую деловую среду, большую привлекательность к российской юрисдикции, - безусловно, просто обязаны.

И этим мы вроде бы занимаемся. Но сейчас надо «поспешать быстрее».

- Вывод, значит, такой: если государство поможет, то бизнес, который увел деньги за кордон, где-то проштрафился, - он обязательно, как вы выразились, «деятельно раскается».

- Нет, я в данном случае говорил о конкретном примере...

А сейчас самое главное – создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Много разговоров о том, что делать с лицами нового предпенсионного возраста, которых, как опасаются многие, депутаты в том числе, а на недавних парламентских слушаниях это подтвердилось, - их не будут работодатели принимать на работу. Либо будут увольнять и так далее.

В принципе, у нас есть огромная ниша для таких людей – малый бизнес. И не только молодые должны поддерживаться в своих намерениях открыть свое дело, но и лица старших возрастов.

То есть, нельзя тут дискриминировать пожилое население, которое в состоянии заниматься своим делом. Учитывая, что у многих есть приличное образование.

К примеру, Сбербанк хочет на сотни тысяч человек сократить свой персонал. В принципе, это достаточно квалифицированные люди, которые, как минимум, в финансах понимают. И они могли бы быть резервом для малого бизнеса, но для этого надо создавать благоприятные условия.

И, может быть, даже через вполне простые решения. Например, малый бизнес весь на муниципальном уровне, так или иначе, функционирует.

- Практически, да...

- Стало быть, солидная часть налогов от малого бизнеса - существующих и даже облегченных, если говорить о самозанятых, - должна быть доходом муниципальных образований. Тогда они будут думать о том, чтобы не облавы устраивать и проверки дополнительные и штрафы повышать, какие-то поборы, - а действовать через расширение налоговой базы.

Одним словом, тут ничего нового придумать и сделать нельзя. Надо просто двигаться по всем этим направлениям.

А что касается деятельного раскаяния и так далее, это, скорее, демонстрация схемы.

- А это как?

- Кто-то не заплатил налоги, пусть даже в крупных или особо крупных размерах. Но если ущерб возмещен, штраф заплачен, зачем в тюрьму сажать людей, когда они могут обелиться и начать работать уже вбелую?

- Как вы сказали? Обелиться? Мне кажется, мысль интересная...

- Одна из проблем для малого и среднего бизнеса – это риски обеления своей деятельности.

- Так-так...

- Многие готовы работать вбелую, но их всегда можно привлечь за прошлые грехи. И схемы амнистии... Когда последняя проверка показывает, что вы белый и пушистый, - нужно в некотором смысле амнистию объявить по прошлым проверкам. Не надо копать далеко вглубь, в прошлое, если в текущем периоде за прошедший год налоговая и другие органы видят, что бизнес белый и пушистый.

Тогда надо - не то, чтобы закрыть глаза, но не злоупотреблять проверками по прошлым периодам. Вот этого будет достаточно, чтобы многие вышли на свет Божий, что называется.

- А мы с вами - не слишком откровенно?

- Да нет, ничего...

Но, выйдя на свет Божий, они окажутся в ситуации, что раньше они платили налоги в несколько раз меньше, чем те, кто работает вбелую. И они выживали благодаря этому.

Поэтому нужны какие-то переходные механизмы в налоговой схеме. Нужны какие-то послабления налоговые для некоторых видов бизнеса, где мы точно знаем, что большая часть этого бизнеса в прошлом работала в серой зоне. Вот они вышли в белую. И у них налоги начинают существенно вырастать.

Конечно, давать им льготы за то, что они нарушали закон, неправильно.

- Вот именно!

- Но, с другой стороны, наша задача – научить всех работать вбелую. И нужны какие-то промежуточные технологии, когда мы можем использовать их в некоторых видах деятельности... Вот в общественном питании, условно говоря, много персонала привлекалось по гражданско-правовым договорам. Или как индивидуальные предприниматели. И когда они начнут работать вбелую, им надо и налоги платить подоходные, и социальные платежи, а это уже к фонду зарплаты - 43%, а до этого было 6%, например.

Понятно, доходность белого бизнеса будет снижаться. Стало быть, надо думать, чтобы эти отрасли деятельности, где серая зона была больше половины, - не разрушались, а - выводились в белую зону.

Мы, коллеги из бизнес-объединений, эксперты назвали эту технологию «обеление через забвение».

- Вот как? Если бизнесмен раскаялся, стал белым и пушистым, честным, не обязательно его за прошлые грехи сажать в тюрьму.

- Это точно.

- Спасибо.