Поросенок-хабаровчанин прославился на всю Россию

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-23T18:18:22+03:00

После успеха мечтающей о дальневосточном гектаре мультяшки в соцсетях запустили несколько флешмобов

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Неделю назад в Ютюбе появился ролик про поросенка-хабаровчанина. Розовый мультяшка с пятачком поет, что надумал переезжать в Хабаровск. Потому что там по программе «Дальневосточный гектар» предпринимателям раздают землю - под сельское хозяйство.

- ...Я хочу просторов, я хочу поляны.

Говорят, в Хабаровске раздают гектары, - поет поросенок, -

Сяду в синий трактор, мимо ям и впадин.

Тут я поросенок, а там - предприниматель.

Неужели есть такое место без печали?

Был обычным поросенком, стал хабаровчанин!

Видеоролик был запущен как интернет-прикол, но в итоге с каждым днем набирает популярность. Его просмотрели уже несколько десятков тысяч человек.

Историю про поросенка-хабаровчанина также прокомментировали и региональные чиновники. О герое из Ютюба зашла речь на пресс-конференции министра культуры Хабаровского края Александра Федосова, на которой зашла речь о развитии туристического потенциала региона.

- Ролик не несет ничего жесткого и жестокого и приглашает всех в Хабаровский край, - отметил Федосов. - Наш край не только может делать самолеты пятого поколения, но еще и может юморить!

Тем временем в Интернете уже запустили несколько флешмобов, посвященных поросенку-хабаровчанину. Например, в Ленинградской области на тот же мотив выпустили ответ - от рисованного лося по имени Лосилий.

ЛОСИЛИЙ ОТВЕЧАЕТ ПОРОСЕНКУ.

Также стартует флешмоб, в котором готовятся принять участие музыканты и творческие коллективы. Они перепоют песенку поросенка на свой лад. Первыми такой ролик записали студенты-дальневосточники, которые приехали на молодежный форум «Амур». Ребята адресовали свой ответ под гитару и поросенку и лосю из Ленобласти. Новые участники флешмоба в подписях к своим роликам могут оставить хэштеги #porosenok27 и #люблюkhv. Тем временем участники «Амура» собираются спеть на закрытии форума свою песню хором в 200 человек.

Студенты отвечают ленинградскому Лосилию.

В соцсетях многие жители Хабаровского края пишут, что забавный поросенок неплохо продвигает регион в том числе и среди туристов из других частей страны.

Стоит отметить, что сам Хабаровск вошел в ТОП-15 самых популярных у иностранных туристов российских городов. А перевал Медвежий (Солнечный муниципальный район) и минеральный источник Тумнинские воды (Ванинский муниципальный район) находятся в ТОП-10 лучших мест России для фрирайда (езда на велосипеде по сложным трассам) и наиболее популярных оздоровительных санаториев на российских минеральных водах.

По итогам 2017 года Хабаровский край занял 26 место среди субъектов РФ по туристической привлекательности. За год он поднялся на 2 позиции. В течение 12 месяцев 2017-го край посетили 600 тысяч российских и 50 тысяч иностранных туристов. Доходы регионального бюджета от туризма составили 160 млн. рублей.