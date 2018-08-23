Мария Захарова: Американские санкции ломают принципы международной дипломатии

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-23T19:08:26+03:00

США с завидной периодичностью вводят санкции против России с 1919 года

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Нас не удивить дипломатическими или торговыми ограничениями — США с завидной периодичностью вводят санкции против России с 1919 года. Но как это делалось раньше? Госдеп отправлял к нам в МИД официальную ноту, где четко прописывал: за что хочет наказать, какие меры будут приняты.

Дальше отечественные дипломаты в крайне вежливой форме слали Вашингтон куда подальше. Или не слали - тогда начинался диалог по преодолению конфликта. Не факт, что получалось найти выход, но переговоры велись. Так было даже в самые тяжелые годы холодной войны.

Как санкции вводятся сейчас? 8 августа Госдеп рассказал американским журналистам, что США с 22 августа собираются применить новые торговые ограничения против России. Дональд Трамп решил наказать нас за нарушение закона Штатов о нераспространении химического оружия. Поводом стало отравление Скрипаля.

Дальше об этом написали СМИ. А наши дипломаты и власти о предстоящих санкциях узнали только от американской прессы!

Никаких официальных заявлений хотя бы на сайте Госдепартамента или на страницах ведомства в соцсетях не было сделано. Письмо в МИД по нынешним меркам — непозволительная роскошь.

В итоге, 22 августа санкции введены не были. У американского правительства есть официальный интернет-сервис под названием Федеральный реестр (Federal Register) — решение должно быть обнародовано там. Пока материалы не выложили, никаких ограничений как бы нет. Хотя все понимают, что они будут.

Что происходит? Никогда ультиматумы так не объявляли, как это сейчас делает Америка.

- Вашингтон меняет подход к дипломатии, международному праву и отношениям, - заявила «КП» официальный представитель МИД России Мария Захарова. - США сейчас залпом вышли из нескольких международных соглашений. Страна пренебрегает и другими правовыми нормами.

- Америка пишет новый дипломатический протокол?

- Нет, просто пренебрегает старым, разрушает систему, используя силовые приемы. Вместо диалога — односторонние действия, вместо компромисса — санкционные и торговые войны, вместо дипломатии — игнорирование норм международного права.

Если верить американским журналистам, сейчас России официально надо будет покаяться в отравлении Скрипалей, компенсировать им причиненный вред и пустить налюдателей ООН на наши химзаводы. Но так ли это на самом деле? Как уже сейчас договариваться с Америкой о решении конфликта, если официально еще ничего не было сделано?

Сейчас остается только сидеть и ждать публикации материалов о санкциях в Федеральном реестре. Наверное, в скором времени они там появятся. Но какой вывод из всего этого напрашивается? Если б намерения Госдепа были действительно серьезны, если б он действительно рассчитывал оказать на Россию давление, то сделал бы это четко, внятно, а главное так, чтоб услышали.