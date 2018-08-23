2018-08-23T19:08:26+03:00
В мире

Мария Захарова: Американские санкции ломают принципы международной дипломатии

США с завидной периодичностью вводят санкции против России с 1919 года
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Вашингтон меняет подход к дипломатии, международному праву и отношениям, - заявила «КП» официальный представитель МИД России Мария ЗахароваВашингтон меняет подход к дипломатии, международному праву и отношениям, - заявила «КП» официальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Нас не удивить дипломатическими или торговыми ограничениями — США с завидной периодичностью вводят санкции против России с 1919 года. Но как это делалось раньше? Госдеп отправлял к нам в МИД официальную ноту, где четко прописывал: за что хочет наказать, какие меры будут приняты.

Дальше отечественные дипломаты в крайне вежливой форме слали Вашингтон куда подальше. Или не слали - тогда начинался диалог по преодолению конфликта. Не факт, что получалось найти выход, но переговоры велись. Так было даже в самые тяжелые годы холодной войны.

Как санкции вводятся сейчас? 8 августа Госдеп рассказал американским журналистам, что США с 22 августа собираются применить новые торговые ограничения против России. Дональд Трамп решил наказать нас за нарушение закона Штатов о нераспространении химического оружия. Поводом стало отравление Скрипаля.

Дальше об этом написали СМИ. А наши дипломаты и власти о предстоящих санкциях узнали только от американской прессы!

Никаких официальных заявлений хотя бы на сайте Госдепартамента или на страницах ведомства в соцсетях не было сделано. Письмо в МИД по нынешним меркам — непозволительная роскошь.

В итоге, 22 августа санкции введены не были. У американского правительства есть официальный интернет-сервис под названием Федеральный реестр (Federal Register) — решение должно быть обнародовано там. Пока материалы не выложили, никаких ограничений как бы нет. Хотя все понимают, что они будут.

Что происходит? Никогда ультиматумы так не объявляли, как это сейчас делает Америка.

- Вашингтон меняет подход к дипломатии, международному праву и отношениям, - заявила «КП» официальный представитель МИД России Мария Захарова. - США сейчас залпом вышли из нескольких международных соглашений. Страна пренебрегает и другими правовыми нормами.

- Америка пишет новый дипломатический протокол?

- Нет, просто пренебрегает старым, разрушает систему, используя силовые приемы. Вместо диалога — односторонние действия, вместо компромисса — санкционные и торговые войны, вместо дипломатии — игнорирование норм международного права.

Если верить американским журналистам, сейчас России официально надо будет покаяться в отравлении Скрипалей, компенсировать им причиненный вред и пустить налюдателей ООН на наши химзаводы. Но так ли это на самом деле? Как уже сейчас договариваться с Америкой о решении конфликта, если официально еще ничего не было сделано?

Сейчас остается только сидеть и ждать публикации материалов о санкциях в Федеральном реестре. Наверное, в скором времени они там появятся. Но какой вывод из всего этого напрашивается? Если б намерения Госдепа были действительно серьезны, если б он действительно рассчитывал оказать на Россию давление, то сделал бы это четко, внятно, а главное так, чтоб услышали.

Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
«Русский Тарзан» в джунглях Австралии: На крокодилов ходил с голыми руками, бегал по 30 километров без передышки
Сын советских мигрантов, бежавших на далекий континент, Михаил Фоменко в 26 лет ушел из дома и поселился в «мире дикой природы». В минувший вторник, в возрасте 89 лет, он скончался. «Комсомолка» рассказывает о непростой судьбе везучего авантюриста
Новости 24
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США
Болтон заявил, что США не остановят введение санкций против Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии
Захарова: отсутствие новостей о Скрипалях является крайне странным
В Китае смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы
Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму
В Китае найден древний город со следами жертвоприношений
Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки
Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей
Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов
Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии
Два туроператора заявили о прекращении работы
В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня
Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы
«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению
Курс евро увеличился до 79,67 рубля
Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу
Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой