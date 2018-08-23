СЕГОДНЯ 19:12 2018-08-23T20:36:54+03:00

Наш ответ Tesla. Как тебе такое, Илон Маск? Концерн «Калашников» создал прототип электрокара, который должен стать конкурентом лидеру рынка.

Изменить размер текста: A A

На международном форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил концепт электрокара CV-1. В основе концепта несколько оригинальных систем, разработанных специалистами концерна.

«В основе концепт-кара, в том числе, быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А (в перспективе 3000А) с контролем элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда», - сообщает «Калашников-медиа».

Отмечается, что электрокар оснащен системой оптимальной балансировки элементов, учитывающей даже небольшую разницу в характеристиках каждой из деталей.

Батарея кара CV-1 запитывает инвертор, который имеет массу 50 кг и габариты 50х50х100 см. Он дает возможность развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки. Емкость батареи составляет 90 кВт/ч.

Первая версия концепта выполнена на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В автомобиле тестируются различные системы, состояние которых определяется общим бортовым вычислителем разработки «Калашникова». Вычислитель может мониторить состояние двигателя, инвертора, батареи и других систем.

Запас хода электрокара равен 350 км, номинальная мощность 220 кВт, пиковая – 500 кВт.