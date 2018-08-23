Костолевский отметит двойной юбилей

СЕГОДНЯ 22:45 2018-08-23T22:49:05+03:00

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На сборе труппы художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис рассказал о планах театра и грядущих премьерах. А главное сообщил, что переезда (в театре запланирован капитальный ремонт и реконструкция) в этом сезоне не будет.

Самая ожидаемая премьера – спектакль «Обломов» в постановке Карбаускиса по роману Ивана Гончарова. Премьера запланирована на конец декабря. Персонаж Штольца в спектакле отсутствует: все о нем говорят, но он появится в доме Обломова лишь на секунду и то лишь для того, чтобы отдать друга в руки Ольги. Обломова сыграет Алексей Дякин, Захара – Анатолий Лобоцкий, а роль юной Ольги исполнит выпускница Московского театрального колледжа Олега Табакова, студентка Мастерской Карбаускиса Арина Жаркова.

Татьяна Орлова (звезда сериала "Папины дочки", "Воронины")Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В феврале будущего года на Сцене на Сретенке выйдет спектакль по одной из ранних пьес Эдварда Радзинского «Снимается кино» в постановке Юрия Иоффе.

В апреле на Основной сцене - премьера по пьесе Людмилы Петрушевской «Московский хор» (режиссер Никита Кобелев). Хрущевская «оттепель», конец 50-х. Большая коммунальная квартира. Главу большой семьи сыграет народная артистка России Евгения Симонова.

Евгения СимоноваФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер Леонид Хейфец готовится к постановке спектакля «Вишневый сад». Это будет уже шестая версия Хейфеца этой пьесы Чехова.

На сборе труппы традиционно поздравили юбиляров. Среди них – Игорь Костолевский. В этом сезоне он отмечает личный юбилей (70 лет) и творческий (45 лет в театре им.Маяковского). Столько же лет служит в театре друг Костолевского - артист Михаил Филиппов.

Светлана НемоляеваФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

И, конечно вспомнили, что 28 августа исполнилось бы 70 лет звезде Маяковки народной артистке РСФСР Наталье Гундаревой.