2018-08-24T12:27:52+03:00
Туризм

Проблемы онлайн-агентства "Синдбад": что делать пассажирам, купившим там авиабилеты

Сайт одного из крупнейших туристических интернет-сервисов онлайн-агентство "Синдбад" закрыт
Юлия СМИРНОВА
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Основная версия краха "Синдбада" - финансовые проблемы.Основная версия краха "Синдбада" - финансовые проблемы.
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Проблемы на туристическом рынке бывают не только у туроператоров, но и у интернет-компаний, которыми пользуются самостоятельные путешественники.

В четверг, 23 августа, прекратил работу сайт агентства Sindbad.ru - одного из крупнейших интернет-сервисов, торгующих авиабилетами. Вместо поиска билетов и спецпредложений - лишь два телефона поддержки для клиентов, московский и питерский. В метапоисковках - таких, как Aviasales - предложения "Синдбада" тоже исчезли.

Что случилось, почему закрылось онлайн-агентство "Синдбад"? Основная версия - финансовые проблемы, компанию за просрочки платежей отключили от системы взаиморасчетов IATA (Международной огранизации гражданской авиации). Другая, в которую верится с натяжкой, - технические проблемы сайта, скоро все починят. Конечно, и не такие сайты падали. Но все же на несколько часов, а тут - вторые сутки. С другой стороны, и с долгами в теории можно справиться - кредитование, перекредитование и все такое. Так что судьба компании пока не известна.

Главный вопрос сейчас: а что делать пассажирам, которые купили билеты на самолет через Sindbad.ru? Кто-то на бархатный сезон, а кто-то, возможно, уже и на Новый год. В оценке возможного количества пострадавших эксперты расходятся: говорят и о 20 тысячах клиентов в месяц, и о 70 тысячах в пиковые летние даты.

Опять же - вполне возможно, что у большинства из них билеты оформлены, и люди спокойно по ним улетят. Во всяком случае, вчера и сегодня нет скандальных новостей из аэропортов, что кто-то из клиентов "Синдбада" не смог улететь. Уже хорошо.

Итак, что делать. Проверить в авиакомпании, есть ли ваш авиабилет в ее системе бронирования, все ли с ним в порядке. Если авиакомпания российская или у нее есть представительство в России, - можно позвонить туда. Или зайти на сайт в раздел "Мое бронирование".

В любом случае вам понадобится либо код бронирования (несколько латинских букв), либо номер электронного билета. Эти данные должны быть в документы, присланных "Синдбадом" по электронной почте после покупки билета. Если авиакомпания подтверждает, что ваше бронирование действительно - расслабьтесь, у вас все хорошо, за ваши билеты "Синдбад" деньги перечислил. И его дальнейшая судьба на вас никак не отразится.

По-хорошему, такую же проверку стоит проводить каждый раз, когда вы покупаете билеты не напрямую у авиакомпании, а через онлайн-сервисы. Кстати, а зачем вообще у них покупать? Самый простой повод - часто это дешевле, чем на официальном сайте авиакомпании. У крупных сервисов есть свои бонусные программы для постоянных клиентов, промокоды и так далее.

А если авиакомпания про ваш билет ничего не знает? Увы, вариантов немного. Обращаться в сам "Синдбад" - с очень туманным исходом. Следующий шаг - в суд. Если покупали билеты недавно и оплачивали их банковской картой, еще есть шанс отменить сам перевод денег с вашей карты "Синдбаду". Но тут все зависит от нюансов и от вашего банка.

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