Ева Лонгория вышла из декрета спустя два месяца после родов

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-24T13:53:33+03:00

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Такова участь всех современных мам, и в долгий декрет ни уходят, и если срочная работа – то и малыша возьмут с собой. Иначе выпадешь из обоймы или из-за тебя сотрудники и компания понесет большие убытки. И звезды тут не исключение. Вот и Ева Лонгория, которая всего лишь два месяца назад ставшая мамой, уже работает над сериалом «Гранд-отель». Певица почти ежедневно приезжает на съемочную площадку и берет с собой крошку-сына. Малыш Сантьяго еще на грудном кормлении, поэтому звезда не может оставить ребенка вместе с няней. Помощницу она берет с собой, и она занимается ребенком, пока сама Ева работает. Впрочем, судя по шуточной фотографии, которая опубликовала сама Лонгория к рабочему процессу приобщили и малыша.

«Первый день на работе, и смотрите, кто ассистент директора! За столом со всеми делами!»,- подписала снимок звезда, на котором сидит довольный Сантьяго.

evalongoria Santi is already enjoying Mam s jokes.

За несколько часов пост набрал более трехсот тысяч лайков и сотни комментариев поклонников звезды. Стоит сказать, что не менее популярным стало фото Евы в воскресенье, на котором актриса предстала в домашней расслабленной обстановке с малышом Сантьяго на руках.