2018-08-24T15:04:43+03:00
Общество

Какие права на наследство у детей от предыдущих браков?

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
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Леонид Ольшанский в редакции "Комсомольской правды".Леонид Ольшанский в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАК СПАСТИ ОТ ВЫРУБКИ СКВЕР МЕЖДУ ДОМАМИ

У нас приняли закон об уплотнении застройки, сейчас администрация собирается снести сквер между домами, чтобы там построили многоэтажку. Как нам отстоять сквер?

Олег

- Вам нужно, как говорят военные, объединить все рода и виды войск. То есть использовать все возможные и допустимые законом средства: устраивать митинги, раздавать по квартирам листовки с призывом обращаться во все инстанции, привлекать местные и центральные СМИ. Обязательно нужно написать депутатам о том, что вы не согласны с уничтожением сквера. Причем, и местным депутатам, и региональным, и федеральному, который избран в Госдуму от вашей территории.

ПРИ РЕНОВАЦИИ ВМЕСТО ДВУШКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОДНУШКУ

Я инвалид 1-й группы, живу в приватизированной 2-комнатной квартире общей площадью 30, 3 кв. м с сыном, который за мной ухаживает. Наш дом попал под реновацию, и нам сказали, что предложат 1-комнатную квартиру.

Ольга

- Кто вам такое сказал? Вам должны дать равнозначную квартиру, то есть с таким же количеством комнат. Причем, жилплощаь, которая предоставляется при реновации, как правило, всегда больше. И доплачивать за это вы не должны. Я знаю несколько семей, которые жили в двушках по 44 кв. м, им дали новые двушки площадью 55 и 58 кв. м. Так что вас пытаются обмануть, ни в коем случае не ставьте свои подписи в смотровом ордере. И срочно напишите письмо в предвыборный штаб Сергея Собянина. Сошлитесь на то, что ваши жилищные условия пытаются ухудшить, сократив количество комнат, и вы просите предоставить вам комфортабельную двухкомнатную квартиру.

КАКИЕ ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО У ДЕТЕЙ ОТ ПЕРВОГО БРАКА

Во время брака мы с женой накопили денег и положили их на счет супруги. Она умерла, и осталось ее двое детей от первого брака. Могут ли они претендовать на наш вклад?

Сергей

- Да, разумеется, дети наряду с вами входят в число наследников первой очереди. Сначала вы получаете свою супружескую долю — половину от всего, нажитого в браке, а оставшаяся половина делится между вами и детьми в равных долях.

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