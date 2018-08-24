Опоил и изнасиловал: шеф-повар повторил судьбу Харви Вайнштейна

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-24T18:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Огромная империя известного шеф-повара Марио Батали сейчас под угрозой. Его рестораны стали бойкотировать посетители, телеканалы расторгают контракты с ним на продлении съемок его кулинарного шоу, упал тираж и у его книг. А все потому что ранее против известного кулинара сразу несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Одна из последних была Натали Тене, 28-летняя девушка из Бостона, которая заявила, что в апреле 2017 года Батали трогал ее за грудь, гладил спину, предлагая сделать несколько селфи. Кроме того, без ее согласия он пытался поцеловать девушку.

По словам Тене, пережитое настолько выбило ее из колеи, что она впала в депрессию.

Кроме того, 27 июля закрылись все его рестораны корпорации Las Vegas Sands Corp, заканчиваются контракты с другими ресторанными группами. Его продуктовый магазин в Порт-Честере в Нью-Йорке тоже был закрыт в начале этого лета.

Из-за своих проступков Марио Батали лишается лучших шеф-поваров в своих ресторанах. Шеф-повар заведения La Sirena Энтони Сассо покидает ресторан, но остается сотрудничать с компанией Batali & Bastianich Hospitality Group, в то время как шеф-кондитер холдинга Тэа Хабьяник уходит насовсем.

Департамент полиции Нью-Йорка все еще выясняет, виновен ли Батали сексуальных домогательствах в отношении еще двух женщин, которые говорят, что он изнасиловал их в своих ресторанах Манхэттена. Сам шеф-повар пока не комментирует последние обвинения.

Напомним, история с харассментом Батали началась 11 декабря 2017 года, когда портал Eater New York опубликовал расследование в отношении Марио Батали на основе четырех обвинений в домогательствах. В статье подробно описывалось его неприемлемое поведение по отношению к сотрудникам в течение 20 лет.

На следующий день Washington Post опубликовал новые обвинения в адрес Батали — на домогательства пожаловались еще пять женщин. Батали тогда извинился, но практически теми же словами, что и за день до этого. Но чуть позже Марио от обвинений отказался и сейчас полностью отрицают свою вину.

Марио Батали называют вторым Харви Ванштейном, который после обвинений в сексуальных домогательствах семи женщин сначала чуть не угодил за решетку, а после лишился семьи и огромной киноиндустрии. В ходе расследования выяснилось, что влиятельный кинопродюсер склонял известных актрис к близости в обмен на роли или угрожая оставить их без средств к существованию, закрыв вход в кинобизнес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с Харви Вайнштейном: в Голливуде полыхает самый громкий сексуальный скандал за весь XXI век

Почти все женщины из списка - из тех самых пресловутых «девяти». Почти все увернулись, оттолкнули, выбежали из номера. Некоторые оскорбленные дамы (как Анджелина Джоли или Лена Хиди - всегда верил в них) ведут себя безупречно и логично: получили непристойное предложение, отказали и никогда больше с Вайнштейном не работали. Некоторые, как Гвинет Пэлтроу, ведут себя удивительно: получила предложение, отказала - а потом радостно снялась у Вайнштейна во «Влюбленном Шекспире». В розовом платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая «Оскар», потом еще снялась в «Доказательстве», а сейчас вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране. Которая раньше, значит, как-то не болела. Принцип «Падает - подтолкни» в действии, разве нет? (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с Харви Вайнштейном: в Голливуде полыхает самый громкий сексуальный скандал за весь XXI век

Почти все женщины из списка - из тех самых пресловутых «девяти». Почти все увернулись, оттолкнули, выбежали из номера. Некоторые оскорбленные дамы (как Анджелина Джоли или Лена Хиди - всегда верил в них) ведут себя безупречно и логично: получили непристойное предложение, отказали и никогда больше с Вайнштейном не работали. Некоторые, как Гвинет Пэлтроу, ведут себя удивительно: получила предложение, отказала - а потом радостно снялась у Вайнштейна во «Влюбленном Шекспире». В розовом платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая «Оскар», потом еще снялась в «Доказательстве», а сейчас вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране. Которая раньше, значит, как-то не болела. Принцип «Падает - подтолкни» в действии, разве нет? (подробности)