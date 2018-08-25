Спартак - Динамо 25 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" уверенно проводит старт нового сезона. После стартовых туров "красно-белые" - в лидерах Премьер-Лиги. Динамовцы же догоняют конкурентов по поединку 5 тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Динамо.
Статистика личных встреч Спартак - Динамо 25 августа 2018
52 матча провели между собой команды в чемпионатах России. 26 побед на счету "Спартака", 9 раз побеждали динамовцы, а еще в 17 поединках была зафиксирована ничья
Прогнозы на матч Спартак - Динамо 25 августа 2018
Московский "Спартак" - фаворит поединка против "Динамо".
Трансляция матча Спартак - Динамо 25 августа 2018
Трансляция матча Спартак - Динамо 25 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 18:45 по московскому времени.
Спартак - Динамо 25 августа 2018.