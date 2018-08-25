2018-08-24T22:23:29+03:00
Спорт

Спартак - Динамо 25 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Спартак - Динамо 25 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет на своем поле против "Динамо"."Спартак" сыграет на своем поле против "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" уверенно проводит старт нового сезона. После стартовых туров "красно-белые" - в лидерах Премьер-Лиги. Динамовцы же догоняют конкурентов по поединку 5 тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Динамо.

Статистика личных встреч Спартак - Динамо 25 августа 2018

52 матча провели между собой команды в чемпионатах России. 26 побед на счету "Спартака", 9 раз побеждали динамовцы, а еще в 17 поединках была зафиксирована ничья

Прогнозы на матч Спартак - Динамо 25 августа 2018

Московский "Спартак" - фаворит поединка против "Динамо".

Трансляция матча Спартак - Динамо 25 августа 2018

Трансляция матча Спартак - Динамо 25 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 18:45 по московскому времени.

Спартак - Динамо 25 августа 2018.

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