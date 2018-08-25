У Натальи Штурм отбирают ребенка

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-25T13:29:21+03:00

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Известно, что Наталья Штурм является не только певицей, но и матерью двоих детей : дочери Елены и сына Арсения. Последний рожден в браке с Игорем Павловым, с которым сейчас исполнительница хита «Школьный роман» находится в разводе. Разошлись супруги со скандалом, Павлов серьезно избил артистку, сломав ей нос и ключицу. Однако несмотря на это обстоятельство, а так же на то, что тогда суд полностью встал на сторону знаменитости, отдав ей ребенка, Наталья все же попыталась наладить отношения с Игорем ради мальчика, которого распавшаяся пара какое-то время воспитывала совместно.

- Изначально местожительства Арсения определено было в 2005 году у меня. Он и жил у меня. В 6 лет мой бывший муж Игорь Павлов предложил обучать ребёнка в Ломоносовской школе 5, которая находится недалеко от дома Павлова. Видимо, это и был хитрый ход постепенного отъёма ребёнка у матери. Он перестал выполнять наши договорённости, часто увозил ребёнка за границу без моего разрешения, сделал дубликаты всех его документов и откровенно издевался. Тем не менее я выполняла все материнские функции: летала с Арсюшей каждый год к морю ( у Штурм есть недвижимость на побережье Испании – прим.ред), проходила с ним всех необходимых врачей, каждую неделю после школы учила с ним уроки, и мы посещали все интересные ему выставки и кинопремьеры. После занятий со мной сын всегда приносил пятерки, был с выученными уроками. Это был худой мир, но ежегодно Игорь давал соглашение на выезд ребёнка за границу со мной,-рассказала журналистам Наталья.

nataliashturm Море

Настоящий конфликт между бывшими мужем и женой разгорелся тогда, когда Павлов подарил своему сыну-подростку мотоцикл. Парень, конечно же, начал вовсю обкатывать своего железного коня. Однако в процессе одной из поездок вместе с отцом, Арсений получил ожоги второй и третьей степени. Что, безусловно, вызвало негодование матери. Только вместо того, чтобы извиниться за оплошность перед бывшей женой, Игорь Павлов решил отобрать у Штурм сына.

- Игорь очень мстительный. В прошлом и в этом году отказался дать мне согласие ребёнка на выезд за границу и увёз его в неизвестном направлении в Смоленскую область. Я практически все лето просидела в Москве в надежде увидеть сына,- с тревогой в голосе поведала Штурм .

nataliashturm У Натальи Штурм отбирают ребенка

Впрочем, не факт, что и с наступлением осени Наталья сможет увидеть своего ребенка. Пока единственной весточкой от него и Павлова стала повестка в суд о переопределении его места жительства (теперь отец хочет, чтобы сын жил с ним), а же требованием об уплате матерью алиментов в размере 107 тысяч рублей.

В пятницу у артистки и ее юриста Нарека Костаняна состоялась предварительная беседа с судьей, ну а само первое заседание назначено на 18 сентября этого года. Возможно, что в зал придет и маленький Арсений

Повестка в суд

-Дети с 10 лет сами вольны решать с кем они хотят жить. Мы очень надеемся, что Арсений сделает правильный выбор. Ведь его дома ждет не только любящая мама, но и сестра, с которой он прекрасно общается. А так же своя комната, игрушки, компьютер, школьные друзья и поездки на море. Что же касается отца, то история с мотоциклом показала, что он может быть невнимателен к ребенку. Его же претензии относительно алиментов пока ничем не аргументированы. Ибо он платил Наталье около 15 тысяч рублей в месяц, - сообщил адвокат Штурм Костанян.

Чем дело кончится, предполагать рано. Ведь первое заседание состоится только в сентябре. Время есть. И, возможно, стороны еще сумеют прийти к какому-то консенсусу.